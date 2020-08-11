У виправній колонії на Волині зафіксовано спалах COVID-19, - Ківерцівська РДА

У Цуманській виправній колонії №84 (Волинь) зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РДА.

"Зареєстровано спалах в ІК-84 смт Цумань виявлено всього 4 випадки серед співробітників установи (в тому числі за останню добу 2 випадки)", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу у Волинській області зареєстровано 48 нових випадків захворювання COVID-19.

Усього в області зареєстровано 4 375 випадків COVID-19.

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