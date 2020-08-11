УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7254 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 073 2

У виправній колонії на Волині зафіксовано спалах COVID-19, - Ківерцівська РДА

У виправній колонії на Волині зафіксовано спалах COVID-19, - Ківерцівська РДА

У Цуманській виправній колонії №84 (Волинь) зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РДА.

"Зареєстровано спалах в ІК-84 смт Цумань виявлено всього 4 випадки серед співробітників установи (в тому числі за останню добу 2 випадки)", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу у Волинській області зареєстровано 48 нових випадків захворювання COVID-19.

Усього в області зареєстровано 4 375 випадків COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульний поліцейський сам зняв на бодікамеру, як бере хабарі, - прокуратура Волинської області

карантин (18172) колонія (257) РДА (200) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот действительно интересно . в лагерях с ихней скученностью этот ковид должен бушевать как пожар . а его там практически нет . даже у путешествующих свыше 30 дней на яхте в океане его находят . а в лагерях нет .
показати весь коментар
11.08.2020 17:07 Відповісти
туда срочно нужно петеньку посадить, просто невероятные слухи ходят о целебности его костюмов, а представте если костюмы не дарить, а посадить целую петьку - моментально все выздоровеют!!
показати весь коментар
11.08.2020 17:48 Відповісти
 
 