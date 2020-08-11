После акций протеста в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав Беларуси
Более 200 человек, пострадавших в ходе акций протеста в Беларуси после президентских выборов, находятся на лечении в больницах, заявили во вторник в белорусском Минздраве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
"Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - добавили в ведомстве.
Тажже сообщается, что один человек погиб. "Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - подчеркнули в Минздраве Беларуси, не уточнив причину смерти.
"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - подчеркнули в министерстве..
Напоминаем, акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси проходят вторую ночь подряд после прошедших 9 августа выборов президента.
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