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Новости Революция в Беларуси
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После акций протеста в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав Беларуси

После акций протеста в больницах находятся более 200 пострадавших - Минздрав Беларуси

Более 200 человек, пострадавших в ходе акций протеста в Беларуси после президентских выборов, находятся на лечении в больницах, заявили во вторник в белорусском Минздраве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

"Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - добавили в ведомстве.

Тажже сообщается, что один человек погиб. "Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - подчеркнули в Минздраве Беларуси, не уточнив причину смерти.

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"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - подчеркнули в министерстве..

Напоминаем, акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси проходят вторую ночь подряд после прошедших 9 августа выборов президента.

Также смотрите: "По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Хорошо бегают от Омона
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11.08.2020 19:11 Ответить
Официальным заявам веры нет!Обсуждать нечего.2014 из Украины вернулся в Беларусь.Тараканом кровавым.
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11.08.2020 19:14 Ответить
 
 