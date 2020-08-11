Дела Майдана: завершено расследование в отношении киевского экс-прокурора, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры города Киева, который сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 21 января 2014 обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В результате к протестующим было противоправно применена мера пресечения - содержание под стражей.

Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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Сейчас сторонам открыто материалы дела. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.