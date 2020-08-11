Дела Майдана: завершено расследование в отношении киевского экс-прокурора, - ГБР
Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры города Киева, который сейчас занимается адвокатской деятельностью.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, 21 января 2014 обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В результате к протестующим было противоправно применена мера пресечения - содержание под стражей.
Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Сейчас сторонам открыто материалы дела. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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у меня дед тоже пасеку имел, на коляске возил ульи "на гречку".
мы не кацапы - если сремся, то как люди))
сорри если задел, но бред про "славу и бобу"
Тот же самый шанс ссуществования шо того шо этого.
Факт - 45% амеров в опросе = "мир создан в районе 10000 лет, по бошьему замыслу".....
Ты веришь в это?(а археология = говно?)
так вот и то что я хочу сказать. либо трусы, либо "распятье".
Сколько людей заносили безвозвратно в Мариинку?
Сколько Луценко "расследовал"?
А, ну да, прокурора мол поймали....
Такого цинизма в истории не было. Даже НКВД так бы не обосралось - сотни видео, цепь приказов, пули, гильзотека, приказы...... и ...... прокуроришку "поймали"......
это не плевок, это сказочка, как из воздуха "непорочка", так и тут - но наоборот - все испарились, а один нарисовался ака всегда был честным, а тут Тор попутал