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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: завершено расследование в отношении киевского экс-прокурора, - ГБР

Дела Майдана: завершено расследование в отношении киевского экс-прокурора, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры города Киева, который сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 21 января 2014 обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В результате к протестующим было противоправно применена мера пресечения - содержание под стражей.

Экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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Сейчас сторонам открыто материалы дела. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Автор: 

прокурор (1132) преступления против Майдана (293) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+3
Ух ты, всего лишь шесть годков прошло, а уже "завершили расследование"! Этот экс-прокурор наверное помер?
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11.08.2020 18:57 Ответить
+2
Осудили и в качестве наказания послали на принудительные работы в Офис Президента ?
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11.08.2020 18:51 Ответить
+1
Один из способов отмазать обвиняемого - развалить дело в суде. Шота мне подсказывает, что зелебобики тоже об этом знают...
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11.08.2020 18:51 Ответить
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Осудили и в качестве наказания послали на принудительные работы в Офис Президента ?
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11.08.2020 18:51 Ответить
Один из способов отмазать обвиняемого - развалить дело в суде. Шота мне подсказывает, что зелебобики тоже об этом знают...
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11.08.2020 18:51 Ответить
https://linkodrom.com/links/redirect/646025.htm Вот это поворот! РОССИЙСКИЙ спецназ разгоняет Белорусов в Минске! см на ютубе
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11.08.2020 18:52 Ответить
И?
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11.08.2020 20:59 Ответить
Подумала, что речь идет о татарове, но фамилия не названа. Сколько же паскуд было и есть в "правоохранительных" органах
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11.08.2020 18:53 Ответить
вот вы думаете что порохоботы с зелеными и прочими тут ругаются сильно?
Что вы знаете о ругани?
Встречайте - махач пчеловодов в твитере! (там же в ленте махач кулинаров - блинчики без муки готовят) и минимахач трактористов(!!!!!)
https://twitter.com/kapitandna/status/1293125923005444097
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11.08.2020 18:56 Ответить
чет в Твитере не особо ориентируюсь, но наши на порядок культурнее кацов.
у меня дед тоже пасеку имел, на коляске возил ульи "на гречку".
мы не кацапы - если сремся, то как люди))
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11.08.2020 19:14 Ответить
Ух ты, всего лишь шесть годков прошло, а уже "завершили расследование"! Этот экс-прокурор наверное помер?
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11.08.2020 18:57 Ответить
Не, он счас окажется "нивчом невиноват", и пойдет на работу в Прокуратуру как новое, честное лицо)
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11.08.2020 19:03 Ответить
Завершили расследование? Ну, Слава Богу. Теперь можно и в замы к Генпрокурору назначать. А шо такое, разных ментов и адвокатов страусовода енакиевского можно, а этот то чем хуже?
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11.08.2020 19:03 Ответить
та нету "бога", посм. на голодоморы - полные хаты икон и ..... -????
сорри если задел, но бред про "славу и бобу"
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11.08.2020 19:08 Ответить
Как знать, как знать. Я на счёт Бога. Но в замы вы с этим вижу согласны.
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11.08.2020 19:16 Ответить
ну а на насчет КринжиКрауса.
Тот же самый шанс ссуществования шо того шо этого.
Факт - 45% амеров в опросе = "мир создан в районе 10000 лет, по бошьему замыслу".....
Ты веришь в это?(а археология = говно?)
так вот и то что я хочу сказать. либо трусы, либо "распятье".
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11.08.2020 19:27 Ответить
Сколько машин разбили петухи?
Сколько людей заносили безвозвратно в Мариинку?
Сколько Луценко "расследовал"?
А, ну да, прокурора мол поймали....
Такого цинизма в истории не было. Даже НКВД так бы не обосралось - сотни видео, цепь приказов, пули, гильзотека, приказы...... и ...... прокуроришку "поймали"......
это не плевок, это сказочка, как из воздуха "непорочка", так и тут - но наоборот - все испарились, а один нарисовался ака всегда был честным, а тут Тор попутал
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11.08.2020 19:06 Ответить
теперь зеля разрешил грать в азартные игры
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11.08.2020 19:30 Ответить
Я так и не понял - а стрелял то кто на Майдане, деревья почему спилили - это тоже расследовали? Или спрятали в "долгий ящик"?
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11.08.2020 20:58 Ответить
 
 