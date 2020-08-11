Справи Майдану: завершено розслідування щодо київського експрокурора, - ДБР
Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках завершили досудове розслідування відносно колишнього прокурора відділу прокуратури міста Києва, який наразі займається адвокатською діяльністю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, 21 січня 2014 року обвинувачений, перебуваючи на посаді прокурора, діючи у змові зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Внаслідок чого до протестувальників було протиправно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.
Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою з групою осіб; зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).
Зараз сторонам відкрито матеріали справи. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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у меня дед тоже пасеку имел, на коляске возил ульи "на гречку".
мы не кацапы - если сремся, то как люди))
сорри если задел, но бред про "славу и бобу"
Тот же самый шанс ссуществования шо того шо этого.
Факт - 45% амеров в опросе = "мир создан в районе 10000 лет, по бошьему замыслу".....
Ты веришь в это?(а археология = говно?)
так вот и то что я хочу сказать. либо трусы, либо "распятье".
Сколько людей заносили безвозвратно в Мариинку?
Сколько Луценко "расследовал"?
А, ну да, прокурора мол поймали....
Такого цинизма в истории не было. Даже НКВД так бы не обосралось - сотни видео, цепь приказов, пули, гильзотека, приказы...... и ...... прокуроришку "поймали"......
это не плевок, это сказочка, как из воздуха "непорочка", так и тут - но наоборот - все испарились, а один нарисовался ака всегда был честным, а тут Тор попутал