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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: завершено розслідування щодо київського експрокурора, - ДБР

Справи Майдану: завершено розслідування щодо київського експрокурора, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках завершили досудове розслідування відносно колишнього прокурора відділу прокуратури міста Києва, який наразі займається адвокатською діяльністю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, 21 січня 2014 року обвинувачений, перебуваючи на посаді прокурора, діючи у змові зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Внаслідок чого до протестувальників було протиправно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою з групою осіб; зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: до суду направлено обвинувальний акт стосовно екс-співробітника дніпропетровського "Беркута"

Зараз сторонам відкрито матеріали справи. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор: 

прокурор (627) злочини проти Майдану (309) ДБР (3590)


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Топ коментарі
+3
Ух ты, всего лишь шесть годков прошло, а уже "завершили расследование"! Этот экс-прокурор наверное помер?
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11.08.2020 18:57 Відповісти
+2
Осудили и в качестве наказания послали на принудительные работы в Офис Президента ?
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11.08.2020 18:51 Відповісти
+1
Один из способов отмазать обвиняемого - развалить дело в суде. Шота мне подсказывает, что зелебобики тоже об этом знают...
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11.08.2020 18:51 Відповісти
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Осудили и в качестве наказания послали на принудительные работы в Офис Президента ?
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11.08.2020 18:51 Відповісти
Один из способов отмазать обвиняемого - развалить дело в суде. Шота мне подсказывает, что зелебобики тоже об этом знают...
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11.08.2020 18:51 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/646025.htm Вот это поворот! РОССИЙСКИЙ спецназ разгоняет Белорусов в Минске! см на ютубе
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11.08.2020 18:52 Відповісти
И?
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11.08.2020 20:59 Відповісти
Подумала, что речь идет о татарове, но фамилия не названа. Сколько же паскуд было и есть в "правоохранительных" органах
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11.08.2020 18:53 Відповісти
вот вы думаете что порохоботы с зелеными и прочими тут ругаются сильно?
Что вы знаете о ругани?
Встречайте - махач пчеловодов в твитере! (там же в ленте махач кулинаров - блинчики без муки готовят) и минимахач трактористов(!!!!!)
https://twitter.com/kapitandna/status/1293125923005444097
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11.08.2020 18:56 Відповісти
чет в Твитере не особо ориентируюсь, но наши на порядок культурнее кацов.
у меня дед тоже пасеку имел, на коляске возил ульи "на гречку".
мы не кацапы - если сремся, то как люди))
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11.08.2020 19:14 Відповісти
Ух ты, всего лишь шесть годков прошло, а уже "завершили расследование"! Этот экс-прокурор наверное помер?
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11.08.2020 18:57 Відповісти
Не, он счас окажется "нивчом невиноват", и пойдет на работу в Прокуратуру как новое, честное лицо)
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11.08.2020 19:03 Відповісти
Завершили расследование? Ну, Слава Богу. Теперь можно и в замы к Генпрокурору назначать. А шо такое, разных ментов и адвокатов страусовода енакиевского можно, а этот то чем хуже?
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11.08.2020 19:03 Відповісти
та нету "бога", посм. на голодоморы - полные хаты икон и ..... -????
сорри если задел, но бред про "славу и бобу"
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11.08.2020 19:08 Відповісти
Как знать, как знать. Я на счёт Бога. Но в замы вы с этим вижу согласны.
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11.08.2020 19:16 Відповісти
ну а на насчет КринжиКрауса.
Тот же самый шанс ссуществования шо того шо этого.
Факт - 45% амеров в опросе = "мир создан в районе 10000 лет, по бошьему замыслу".....
Ты веришь в это?(а археология = говно?)
так вот и то что я хочу сказать. либо трусы, либо "распятье".
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11.08.2020 19:27 Відповісти
Сколько машин разбили петухи?
Сколько людей заносили безвозвратно в Мариинку?
Сколько Луценко "расследовал"?
А, ну да, прокурора мол поймали....
Такого цинизма в истории не было. Даже НКВД так бы не обосралось - сотни видео, цепь приказов, пули, гильзотека, приказы...... и ...... прокуроришку "поймали"......
это не плевок, это сказочка, как из воздуха "непорочка", так и тут - но наоборот - все испарились, а один нарисовался ака всегда был честным, а тут Тор попутал
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11.08.2020 19:06 Відповісти
теперь зеля разрешил грать в азартные игры
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11.08.2020 19:30 Відповісти
Я так и не понял - а стрелял то кто на Майдане, деревья почему спилили - это тоже расследовали? Или спрятали в "долгий ящик"?
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11.08.2020 20:58 Відповісти
 
 