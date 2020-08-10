УКР
Справи Майдану: до суду направлено обвинувальний акт стосовно екс-співробітника дніпропетровського "Беркута"

Слідчі Державного бюро розслідувань направили в суд обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Екс-правоохоронцеві інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, а також надання завідомо неправдивого свідчення, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

"Слідством встановлено, що 22 січня 2014 р співробітник "Беркута" перешкоджав проведенню зборів і мітингів на вул. Грушевського в Києві і для штучного створення доказів вчинення активістом злочину, будучи допитаним слідчим як свідок, надав завідомо неправдиві свідчення про те, що потерпілий нібито брав участь у масових заворушеннях", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед силовиків, які затримували білоруського опозиціонера, впізнали колишнього "беркута" з Майдану, - ЗМІ. ФОТО

Экс-сотрудник, конечно, давно на па-рашке...
10.08.2020 23:14 Відповісти
як гадаєте, чия це гебня у Менську..?

https://twitter.com/AbraxasSpa

https://twitter.com/AbraxasSpa Abraxas Spa https://twitter.com/AbraxasSpa @AbraxasSpa https://twitter.com/AbraxasSpa/status/1292891270122213377 1 ч

Yes,KGB Alpha use HK MP5 (ref pics from demo/competition)

10.08.2020 23:18 Відповісти
Накуй этот цирк всея вселенной ??? Каждый понимает - вонючка-беркутовец, это маленькая куйнюшка в большой структуре, которая кланяется и молча исполняет приказы.. когда что-то по сути промычите, твари.. я не хочу за ваши деяния и бестолковость гонять ваших детей и внуков.. выйдите, черти и скажите - я так тупанул, не судите меня строго.. животное - может и прокатит..
10.08.2020 23:18 Відповісти
Л. Баттерс Стотч https://twitter.com/L_Stotch @L_Stotch https://twitter.com/L_Stotch/status/1292910370701680641 34 мин

https://twitter.com/L_Stotch

А ещё на Пушкинской горит троллейбус. Прямо как в Киеве.
Так как в регионах давят людей автозаками, минские автомобилисты перекрыли центр, бросили машины и ушли.
Автозаки не проедут.

В Бресте один омоновец снял шлем и ушел из толпы
10.08.2020 23:26 Відповісти
патужно
11.08.2020 10:47 Відповісти
 
 