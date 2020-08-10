Справи Майдану: до суду направлено обвинувальний акт стосовно екс-співробітника дніпропетровського "Беркута"
Слідчі Державного бюро розслідувань направили в суд обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Екс-правоохоронцеві інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, а також надання завідомо неправдивого свідчення, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).
"Слідством встановлено, що 22 січня 2014 р співробітник "Беркута" перешкоджав проведенню зборів і мітингів на вул. Грушевського в Києві і для штучного створення доказів вчинення активістом злочину, будучи допитаним слідчим як свідок, надав завідомо неправдиві свідчення про те, що потерпілий нібито брав участь у масових заворушеннях", - ідеться в повідомленні.
