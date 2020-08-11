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Новости Коронавирус и карантин
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В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

У шести артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета выявлен COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", - сказала пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

По ее словам, все заболевшие сейчас находятся дома.

"Состояние заболевших удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - сказала Лухтанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьков попал в красную зону по карантину из-за технической ошибки, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) театр (231) Харьков (7621) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 1442

...
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11.08.2020 20:49 Ответить
+6
балет в респираторах эротичен до усрачки...
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11.08.2020 20:48 Ответить
+4
Срочно пригласите Адольфиевича Кернеса на премьеру!
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11.08.2020 20:54 Ответить
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Дідько, щось сьогодні дуже напружена робота... Спершу чомусь зрозумів заголовок так, що це частина театральної програми - балет (або опера) "Вспышка COVID-19".
Трохи підвис. Тільки через кілька секунд зрозумів, про що йдеться В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 9805
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11.08.2020 20:47 Ответить
балет в респираторах эротичен до усрачки...
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11.08.2020 20:48 Ответить
ну на яйца ж респиратор одевают и прокатывает
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11.08.2020 21:20 Ответить
В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 1442

...
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11.08.2020 20:49 Ответить
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11.08.2020 22:37 Ответить
Хорошо шо хоть не гомосексуализма....От ковида Пуйло вакцину анонсировал...Для ваты....Ее а в Хорькове много...
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11.08.2020 20:50 Ответить
А хор в противогазах?
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11.08.2020 20:50 Ответить
в памперсах.
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11.08.2020 20:53 Ответить
Срочно пригласите Адольфиевича Кернеса на премьеру!
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11.08.2020 20:54 Ответить
Кернесу не все равно сколько в Харькове сдохнет - Трамваи переполнены, троллейбусы и метро тоже, Степанову подмазал чтоб Харьков не красным был - а для Кернесовского КП "Ритуал" золотые деньки начинаются!
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11.08.2020 21:03 Ответить
И в плане оперы, балета, мы впереди планеты всей!
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11.08.2020 21:09 Ответить
ОТЕБ"ТЕ МЕНЯ СВОИМ COVID-19 !!! Я ХОЧУ ЕГО!!!
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11.08.2020 21:12 Ответить
А в Харькове и театр есть?
Я думал что харьковчане только на Барабашово ходят...
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11.08.2020 21:36 Ответить
В Харькове 16 театров + Филармония,Органный зал,Цирк, Планетарий, Дельфинарий "Немо" и Океанариум
Так что, уважаемый мы не только ходим на "барабашку"
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11.08.2020 22:13 Ответить
А я бы только на барабашку ходил - ВСЁ ДЁШЕВО. Даже с Новой почтой приемлемые цены...
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11.08.2020 23:17 Ответить
Ну а вы откуда будите ,а вообще полезно знать и знакомиться с достопримечательностями любого города входящего в состав нашего государства, а также не делить людей и обобщать по месту жительства, даже если у них например негодяй кернес правит
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11.08.2020 23:13 Ответить
Кернес не негодяй! Он байкер-крлясочник по коридорам судов...
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11.08.2020 23:18 Ответить
Здоровья артистам/ Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта Колетта, Полетта, Клоретта, Флоретта, Мариетта .Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.
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11.08.2020 21:43 Ответить
Ария Вируса-короля?
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11.08.2020 23:15 Ответить
- после российской вакцины все петь начинают...
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11.08.2020 23:20 Ответить
Ария Вируса-короля? /Воспоминания о временах молодых Леонида Тарабаринова и Валентины Аркановой.
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11.08.2020 23:56 Ответить
Балеруны 100% говномесы...проверьте их на спидон...в случае позитивного результата приведите на балет кернеса и отимейте его в жопу
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11.08.2020 23:21 Ответить
Если звёзды вспыхивают и умирают, значит это кому то нужно. Занавес.
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12.08.2020 11:14 Ответить
 
 