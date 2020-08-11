В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19

У шести артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета выявлен COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", - сказала пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

По ее словам, все заболевшие сейчас находятся дома.

"Состояние заболевших удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - сказала Лухтанова.

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