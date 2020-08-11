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В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19
У шести артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета выявлен COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", - сказала пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.
По ее словам, все заболевшие сейчас находятся дома.
"Состояние заболевших удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - сказала Лухтанова.
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+7 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий11.08.2020 20:49 Ответить Ссылка
+6 Don Bessam #359417
показать весь комментарий11.08.2020 20:48 Ответить Ссылка
+4 Александр Иовица #470862
показать весь комментарий11.08.2020 20:54 Ответить Ссылка
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Трохи підвис. Тільки через кілька секунд зрозумів, про що йдеться
...
Я думал что харьковчане только на Барабашово ходят...
Так что, уважаемый мы не только ходим на "барабашку"