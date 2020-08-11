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У Харківському театрі опери і балету спалах COVID-19
У шести артистів Харківського національного академічного театру опери та балету виявлено COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Захворіли 6 осіб із хору. Після виявлених випадків весь підрозділ і контактні особи (75 осіб загалом) пішли на простій і самоізоляцію", - сказала прессекретарка театру Катерина Лухтанова.
За її словами, всі хворі зараз перебувають вдома.
"Стан хворих задовільний, без ускладнень, що вимагають госпіталізації. Тому вони вдома", - сказала Лухтанова.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.08.2020 20:49 Відповісти Посилання
+6 Don Bessam #359417
показати весь коментар11.08.2020 20:48 Відповісти Посилання
+4 Александр Иовица #470862
показати весь коментар11.08.2020 20:54 Відповісти Посилання
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Трохи підвис. Тільки через кілька секунд зрозумів, про що йдеться
...
Я думал что харьковчане только на Барабашово ходят...
Так что, уважаемый мы не только ходим на "барабашку"