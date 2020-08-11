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Новини Коронавірус і карантин
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У Харківському театрі опери і балету спалах COVID-19

У Харківському театрі опери і балету спалах COVID-19

У шести артистів Харківського національного академічного театру опери та балету виявлено COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захворіли 6 осіб із хору. Після виявлених випадків весь підрозділ і контактні особи (75 осіб загалом) пішли на простій і самоізоляцію", - сказала прессекретарка театру Катерина Лухтанова.

За її словами, всі хворі зараз перебувають вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У виправній колонії на Волині зафіксовано спалах COVID-19, - Ківерцівська РДА

"Стан хворих задовільний, без ускладнень, що вимагають госпіталізації. Тому вони вдома", - сказала Лухтанова.

Автор: 

карантин (18172) театр (160) Харків (5742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 1442

...
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11.08.2020 20:49 Відповісти
+6
балет в респираторах эротичен до усрачки...
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11.08.2020 20:48 Відповісти
+4
Срочно пригласите Адольфиевича Кернеса на премьеру!
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11.08.2020 20:54 Відповісти
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Дідько, щось сьогодні дуже напружена робота... Спершу чомусь зрозумів заголовок так, що це частина театральної програми - балет (або опера) "Вспышка COVID-19".
Трохи підвис. Тільки через кілька секунд зрозумів, про що йдеться В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 9805
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11.08.2020 20:47 Відповісти
балет в респираторах эротичен до усрачки...
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11.08.2020 20:48 Відповісти
ну на яйца ж респиратор одевают и прокатывает
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11.08.2020 21:20 Відповісти
В Харьковском театре оперы и балета вспышка COVID-19 - Цензор.НЕТ 1442

...
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11.08.2020 20:49 Відповісти
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11.08.2020 22:37 Відповісти
Хорошо шо хоть не гомосексуализма....От ковида Пуйло вакцину анонсировал...Для ваты....Ее а в Хорькове много...
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11.08.2020 20:50 Відповісти
А хор в противогазах?
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11.08.2020 20:50 Відповісти
в памперсах.
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11.08.2020 20:53 Відповісти
Срочно пригласите Адольфиевича Кернеса на премьеру!
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11.08.2020 20:54 Відповісти
Кернесу не все равно сколько в Харькове сдохнет - Трамваи переполнены, троллейбусы и метро тоже, Степанову подмазал чтоб Харьков не красным был - а для Кернесовского КП "Ритуал" золотые деньки начинаются!
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11.08.2020 21:03 Відповісти
И в плане оперы, балета, мы впереди планеты всей!
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11.08.2020 21:09 Відповісти
ОТЕБ"ТЕ МЕНЯ СВОИМ COVID-19 !!! Я ХОЧУ ЕГО!!!
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11.08.2020 21:12 Відповісти
А в Харькове и театр есть?
Я думал что харьковчане только на Барабашово ходят...
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11.08.2020 21:36 Відповісти
В Харькове 16 театров + Филармония,Органный зал,Цирк, Планетарий, Дельфинарий "Немо" и Океанариум
Так что, уважаемый мы не только ходим на "барабашку"
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11.08.2020 22:13 Відповісти
А я бы только на барабашку ходил - ВСЁ ДЁШЕВО. Даже с Новой почтой приемлемые цены...
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11.08.2020 23:17 Відповісти
Ну а вы откуда будите ,а вообще полезно знать и знакомиться с достопримечательностями любого города входящего в состав нашего государства, а также не делить людей и обобщать по месту жительства, даже если у них например негодяй кернес правит
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11.08.2020 23:13 Відповісти
Кернес не негодяй! Он байкер-крлясочник по коридорам судов...
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11.08.2020 23:18 Відповісти
Здоровья артистам/ Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта Колетта, Полетта, Клоретта, Флоретта, Мариетта .Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.
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11.08.2020 21:43 Відповісти
Ария Вируса-короля?
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11.08.2020 23:15 Відповісти
- после российской вакцины все петь начинают...
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11.08.2020 23:20 Відповісти
Ария Вируса-короля? /Воспоминания о временах молодых Леонида Тарабаринова и Валентины Аркановой.
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11.08.2020 23:56 Відповісти
Балеруны 100% говномесы...проверьте их на спидон...в случае позитивного результата приведите на балет кернеса и отимейте его в жопу
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11.08.2020 23:21 Відповісти
Если звёзды вспыхивают и умирают, значит это кому то нужно. Занавес.
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12.08.2020 11:14 Відповісти
 
 