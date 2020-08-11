У Харківському театрі опери і балету спалах COVID-19

У шести артистів Харківського національного академічного театру опери та балету виявлено COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Захворіли 6 осіб із хору. Після виявлених випадків весь підрозділ і контактні особи (75 осіб загалом) пішли на простій і самоізоляцію", - сказала прессекретарка театру Катерина Лухтанова.

За її словами, всі хворі зараз перебувають вдома.

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"Стан хворих задовільний, без ускладнень, що вимагають госпіталізації. Тому вони вдома", - сказала Лухтанова.