Верховная Рада проведет заседания 24 и 25 августа, - "слуга народа" Качура
Верховная Рада проведет заседания 24 и 25 августа.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Утвержденные даты следующих заседаний ВР: 24.08.2020 г. - торжественное заседание в честь Дня Независимости, 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал Качура в Telegram.
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+9 Вася Шевченко #371210
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+5 Дмитро Черних #470343
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після того шоу-кордебалету шо вони наробили з бедоєвим на минуле Свято...думаю ніякого відношення не мають (бо не зрозуміли ні суті ні цінності цього Свята у країні яка воює, саме за Незалежність і Волю (і за кращую Долю)
ой.. и шо им денег державных жалко? и с когда это???? ))))
Ще не все скіздили?
Зарплату чиновникам опять будут пытаться поднять?
(отменить карантинные ограничения)
І знов по Хрещатику буде стрибати мавпа з тарілкою на голові?