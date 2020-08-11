Верховная Рада проведет заседания 24 и 25 августа, - "слуга народа" Качура

Верховная Рада проведет заседания 24 и 25 августа.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Утвержденные даты следующих заседаний ВР: 24.08.2020 г. - торжественное заседание в честь Дня Независимости, 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал Качура в Telegram.

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