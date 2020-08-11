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Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня, - "слуга народу" Качура

Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня, -

Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Затверджені дати наступних засідань ВР: 24.08.2020 р - урочисте засідання на честь Дня Незалежності, 25.08.2020 - позачергова сесія ВР", - написав Качура в Telegram.

Також читайте: Зеленський, найімовірніше, скличе позачергову сесію на 25 серпня, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня, - слуга народу Качура 01

Автор: 

ВР (15073) позачергове засідання (223) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+9
и парадом пройдут (после заседания торжественного)....в велюр? )))))
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11.08.2020 22:22 Відповісти
+7
ділюсь - фіг їх знає))))
після того шоу-кордебалету шо вони наробили з бедоєвим на минуле Свято...думаю ніякого відношення не мають (бо не зрозуміли ні суті ні цінності цього Свята у країні яка воює, саме за Незалежність і Волю (і за кращую Долю)
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11.08.2020 22:36 Відповісти
+5
Яке відношення,це сепарсько-колорадське кубло ,має до Незалежності ???)))
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11.08.2020 22:28 Відповісти
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и парадом пройдут (после заседания торжественного)....в велюр? )))))
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11.08.2020 22:22 Відповісти
Яке відношення,це сепарсько-колорадське кубло ,має до Незалежності ???)))
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11.08.2020 22:28 Відповісти
а я знаю ?
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11.08.2020 22:30 Відповісти
То поділись знанням !!))
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11.08.2020 22:31 Відповісти
ділюсь - фіг їх знає))))
після того шоу-кордебалету шо вони наробили з бедоєвим на минуле Свято...думаю ніякого відношення не мають (бо не зрозуміли ні суті ні цінності цього Свята у країні яка воює, саме за Незалежність і Волю (і за кращую Долю)
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11.08.2020 22:36 Відповісти
Зато Тіна Кароль медаль получила за те, шо співала гімн України на невідомій мові випригуючи із декольте.
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11.08.2020 23:06 Відповісти
Они с 22 августа в вельвете начнут заседать, и парада не будет, зачем бюджетные деньги транжирить.
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12.08.2020 09:09 Відповісти
та не скажите!...а шоу с полуголыми певичками поющими (кощунственно-чувственно) Гимн перед строем приху*** солдатиков... и шарики в небо и ленточки на декольте...тоже нет???
ой.. и шо им денег державных жалко? и с когда это???? ))))
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12.08.2020 09:28 Відповісти
Совесть проснулась у кого где, у иллюхи спереди у бородатого сзади.
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12.08.2020 09:30 Відповісти
(а то точно..."совесть" ?))))) анатомически оно по другому называлось...раньше))))))
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12.08.2020 09:38 Відповісти
торжество кредитного ярма будуть святкувати? чи може спонсорування Європи робочими руками з України? що ми досягли за 30 років буксування?
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11.08.2020 22:22 Відповісти
Україна святкує звільнення від богатовікового московського ярма !!))
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11.08.2020 22:30 Відповісти
ага, одне яромо нібито спекались, інше ярмо повісили....клас....це ви б тій жінці сказали, що сама себе знищила та свого 10-літнього сина від успіхів 30-літньої демагогії...або тій медсестрі, що смертельну дозу собі ввела.... - по інету найдете ці факти, чи підказати?
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11.08.2020 22:34 Відповісти
Я ночував під ВРУ 24.08.91 р. ,за Незалежність України!!! А те як українці скористались незалежністю,то вже така доля народа !!))
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11.08.2020 22:37 Відповісти
толку з твого ночування.....
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11.08.2020 22:51 Відповісти
Ясна річ,акакаяразница!!!Можешь навіть не відповідати ,мені думки адептів ковбасної ідеологіі не цікаві !!))
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11.08.2020 22:55 Відповісти
розумні люди якщо починають щось робити, то чітко уявляють кінцевий результат, а особам, яким не спиться - весь результат полягає лише в тому, щоб комусь дорікнути "акакаяразница"
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11.08.2020 23:24 Відповісти
ярмо ще несемо , чами рашистські у владі і керують нами , а закони для шакалів а не для народу
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11.08.2020 22:34 Відповісти
ага, пластинка за 30 років заїдати почала....ситі по горло горлопанами....
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11.08.2020 22:37 Відповісти
А хто ж вам дохтур?
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11.08.2020 22:59 Відповісти
Спитай в них щось легше !!))
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11.08.2020 23:02 Відповісти
Нам то шо? Они для себя стараются....
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11.08.2020 22:23 Відповісти
А що очікувати від кубла лобістів олігархата !!))
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11.08.2020 22:47 Відповісти
А День Незалежності, для сн не свято?
Ще не все скіздили?
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11.08.2020 22:25 Відповісти
дя них це не свято бо вони всі малороси загадайте минулий рік коли Богдан відпочивав в Сен-Тропе на 24 серпня
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11.08.2020 22:32 Відповісти
млять целый день выхваляються труженники куевы!!!вы бы узнали у народа а оно нам надо???может лучше бы вы шли бы всей зрадой,кабмином опой и зелей в один женский орган и так чтоб невозвращаясь
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11.08.2020 22:33 Відповісти
оце ж бо воно, і всіх демагогів з томасами із собою би забрали....може б воно в країні і краще стало.....
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11.08.2020 22:36 Відповісти
Цілком очевидно, що ти падло, але не чіпай релігію томас х-єв
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11.08.2020 23:34 Відповісти
та не бризкай слиною....іди поклони побий, може стукнешся головою - і дурість вийде....хоча навряд чи....це вже діагноз.....
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11.08.2020 23:37 Відповісти
Затанись,телепень пройдишній!
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12.08.2020 04:01 Відповісти
і я ж бо про те, повилазять буратіни і розказують небелиці з видом професора.....
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12.08.2020 07:57 Відповісти
И НАФИГА?
Зарплату чиновникам опять будут пытаться поднять?
(отменить карантинные ограничения)
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11.08.2020 22:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cmyugrcHxF4
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11.08.2020 22:42 Відповісти
і що це було? ці мотоциклісти безбашені вже багатьом надоїли, літають як навіжені містами....
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11.08.2020 22:50 Відповісти
Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5014
І знов по Хрещатику буде стрибати мавпа з тарілкою на голові?
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11.08.2020 22:55 Відповісти
Хотят твари зеленые под шумок праздника Дня Независимости Украины сделать народу опять подарочек - принять опять какую-то муйню что мы потом прозреем нах.. Турборежим працюе ***...
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11.08.2020 23:24 Відповісти
ну, землю вже пустили під молоток, кажуть на черзі людські органи .....
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11.08.2020 23:38 Відповісти
Для вього конституційного громадянства. На 12 серпня 2020 року по всім шляхам територій,прилеглим до східного кордону України, визначено незначне пересування військової техніки. Але відмачається активне пересування військових системних компакт- блоків і апаратних по областям та регіонам в Саратовській, Ставропіллю,Краснодарському, Півній Осетії, Ростовській( схід), Криму. Перегрупування або накопичення військ РФ навколо України продовжується і є активним. Зеорлі що робить? Хто скаже?
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12.08.2020 04:08 Відповісти
 
 