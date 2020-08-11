Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня, - "слуга народу" Качура
Верховна Рада проведе засідання 24 і 25 серпня.
Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"Затверджені дати наступних засідань ВР: 24.08.2020 р - урочисте засідання на честь Дня Незалежності, 25.08.2020 - позачергова сесія ВР", - написав Качура в Telegram.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.08.2020 22:22 Відповісти Посилання
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.08.2020 22:36 Відповісти Посилання
+5 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.08.2020 22:28 Відповісти Посилання
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після того шоу-кордебалету шо вони наробили з бедоєвим на минуле Свято...думаю ніякого відношення не мають (бо не зрозуміли ні суті ні цінності цього Свята у країні яка воює, саме за Незалежність і Волю (і за кращую Долю)
ой.. и шо им денег державных жалко? и с когда это???? ))))
Ще не все скіздили?
Зарплату чиновникам опять будут пытаться поднять?
(отменить карантинные ограничения)
І знов по Хрещатику буде стрибати мавпа з тарілкою на голові?