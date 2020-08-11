УКР
Новини
3 671 23

Зеленський, найімовірніше, скличе позачергову сесію на 25 серпня, - "слуга народу" Кравчук

Зеленський, найімовірніше, скличе позачергову сесію на 25 серпня, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, найімовірніше, з ініціативи президента.

Про це Кравчук сказала агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і найімовірніше відбудеться, позачергова сесія парламенту з основним питанням - голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн з 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія", - повідомила Кравчук.

Народна депутатка припустила, що ініціювати позачергову сесію буде глава держави Володимир Зеленський, оскільки законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Раніше про те, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Автор: 

ВР (15239) Зеленський Володимир (25612) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+19
Дай-тє своєму ізбіратєлю покушать , ізвєргі .!! .
Зеленский скорее всего созовет внеочередную сессию на 25 августа, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8412 .
показати весь коментар
11.08.2020 11:08 Відповісти
+13
И под шумок особый статус для Донбасса можно протащить .... ))))
показати весь коментар
11.08.2020 11:05 Відповісти
+12
да и куй на вас всех вместе взятых!!!!кроме рвотного эффекта никаких других эмоций не вызываете.ущербное слабоумное быдло дорвавшееся до власти!!!
показати весь коментар
11.08.2020 11:07 Відповісти
Або ще якусь хрєнь,на кшталт води в Крим,"тамженашилюди" !!))
показати весь коментар
11.08.2020 11:13 Відповісти
Ну і понту з цього збіговиська дурагонів !!))
показати весь коментар
11.08.2020 11:06 Відповісти
Популістське рішення перед виборами.
Так прозаїчно...
показати весь коментар
11.08.2020 11:08 Відповісти
Ого, толсто...
показати весь коментар
11.08.2020 11:16 Відповісти
Це вона з голодухи спухла !!))
показати весь коментар
11.08.2020 11:19 Відповісти
капец млять событие!!!давайте обьявим этот день национальным праздником!!!!
показати весь коментар
11.08.2020 11:08 Відповісти
ЗЕ уходит???

С Лукой на Ростов?
показати весь коментар
11.08.2020 11:11 Відповісти
Прогноз ВВП в 2020 - -(минус) 6% - однозначно бюджет недополучит налоговых поступлений.
Минималка вырастет с 4723 (на 01.01.2020) до 5000 (+ 6%)
Работаем хуже, зарабатываем лучше. С наступаюшим витком инфляции вас, господа.
показати весь коментар
11.08.2020 11:12 Відповісти
Нарастает антагонизм между властью и народом .
Причём во всём мире .
Народ хочет жить , а власть хочет управлять послушными баранами , всячески углубляя пропасть между собой и народом .
В идеале , власть должна жить на другой планете , но за не имением такой возможности , хочет извести народ .
показати весь коментар
11.08.2020 11:12 Відповісти
Уроды, с чьего кармана деньги достанете?
показати весь коментар
11.08.2020 11:13 Відповісти
Не понятно? Те, кто еще держит на минималке пенсионера, или убогого, просто их сократит, а с 2х млн предпринимателей снимут налоги на 300 грн больше каждый месяц. Процентов 40 самых мелких закроется, станут в фонд занятости, куда так же отчисляет бизнес. Ишаку понты перед выборами.
показати весь коментар
11.08.2020 11:22 Відповісти
Какие экономические основания для поднятия минималки?
Печатный станок и пиар перед выборами к ним не относятся...
показати весь коментар
11.08.2020 11:13 Відповісти
Економіка України в глибокому нокауті , а ці долбодятли мінімалку збираються піднімати !!))
показати весь коментар
11.08.2020 11:17 Відповісти
значит девальвация неизбежна.хотят смягчить слегка к выборам.
показати весь коментар
11.08.2020 11:19 Відповісти
Понятно. До 1 сентября закон про мову надо поменять.
показати весь коментар
11.08.2020 11:35 Відповісти
"Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого", - начинал свое выступление Владимир Александрович. Иронично, но теперь, когда мы наблюдаем такую деградацию власти, практически всю дебатную речь Зеленского-кандидата можно адресовать Зеленскому-президенту.
Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый - не политик, а простой "человек, который пришел сломать эту систему". Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский. Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут "плюс", второй делает "минус". Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт.
После экспрессивного вступления нынешний глава государства задал своему предшественнику ряд весьма злободневных вопросов. Но смог ли бы он ответить на свои же претензии сегодня? "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Статья политолога Виктора Ружинского
показати весь коментар
11.08.2020 11:47 Відповісти
Що ж ви таке хочете продати, щоб наповнити бюджет для підвищення мінімамлки? Де ви гроші візьмете на всі ці свої "хатєлки"? Чи у вас уже економіка росте і до кінця року набере обіцяні самокатчиком 40%?
показати весь коментар
11.08.2020 11:53 Відповісти
А при чём тут Зеленский к сессии ВР!! он что спекер парламента?
показати весь коментар
11.08.2020 15:44 Відповісти
 
 