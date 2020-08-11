Зеленський, найімовірніше, скличе позачергову сесію на 25 серпня, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, найімовірніше, з ініціативи президента.

Про це Кравчук сказала агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і найімовірніше відбудеться, позачергова сесія парламенту з основним питанням - голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн з 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія", - повідомила Кравчук.

Народна депутатка припустила, що ініціювати позачергову сесію буде глава держави Володимир Зеленський, оскільки законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Раніше про те, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.