Зеленський, найімовірніше, скличе позачергову сесію на 25 серпня, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, найімовірніше, з ініціативи президента.
Про це Кравчук сказала агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і найімовірніше відбудеться, позачергова сесія парламенту з основним питанням - голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн з 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія", - повідомила Кравчук.
Народна депутатка припустила, що ініціювати позачергову сесію буде глава держави Володимир Зеленський, оскільки законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.
Раніше про те, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так прозаїчно...
.
С Лукой на Ростов?
Минималка вырастет с 4723 (на 01.01.2020) до 5000 (+ 6%)
Работаем хуже, зарабатываем лучше. С наступаюшим витком инфляции вас, господа.
Причём во всём мире .
Народ хочет жить , а власть хочет управлять послушными баранами , всячески углубляя пропасть между собой и народом .
В идеале , власть должна жить на другой планете , но за не имением такой возможности , хочет извести народ .
Печатный станок и пиар перед выборами к ним не относятся...
Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый - не политик, а простой "человек, который пришел сломать эту систему". Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский. Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут "плюс", второй делает "минус". Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт.
После экспрессивного вступления нынешний глава государства задал своему предшественнику ряд весьма злободневных вопросов. Но смог ли бы он ответить на свои же претензии сегодня? "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Статья политолога Виктора Ружинского