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"Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл швейцарский "Базель" со счетом 4:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Матч состоялся в Германии, на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Игра проходила при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Обладатель путевки в полуфинал ЛЕ определялся по итогам одной встречи.

Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88). Швейцарцы смогли забить гол престижа в компенсированное арбитром время 2-го тайма, отличился ван Волсфинкел (90+2).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" и вышел в 1/4 Лиги Европы

В 1/2 Лиги Европы "Шахтер" встретится с итальянским "Интером" 17 августа в Дюссельдорфе.

Автор: 

Лига Европы (180) футбол (3589) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+34
Ахметов - гнида, из-за которой страна сначала получила дважды несидевшего зєка в качестве президента, а потом потеряла часть территории. Конкурировать он может только в пределах Украины в тепличных условиях печерского правосудия. Разбогател в 90-е бандитскими методами, а потом выжал максимум из ресурсной базы, построенной при СССР. Ничего технологичнее угля и металла за пределы страны не продает, все более монополизирует энергетическую отрасль, скупая судей и коррумпируя чиновников. Фактически Ахметов паразитирует на экономике Украины, замедляя ее развитие.
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12.08.2020 00:18 Ответить
+10
Немножко (ложечку) дегтя в большую бочку меда.
"Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88)." - кто из них из Украины?
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12.08.2020 00:04 Ответить
+9
Молодцы! Умеют в футбол играть
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11.08.2020 23:54 Ответить
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Молодцы! Умеют в футбол играть
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11.08.2020 23:54 Ответить
Классная игра Шахтаря.
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11.08.2020 23:54 Ответить
Красавчики!!!!!!!!!!!!
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11.08.2020 23:55 Ответить
Не соромно за такий футбол
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11.08.2020 23:56 Ответить
Хорошая компания собралась Интер, Шахтер, Манчестер Юнайтед, Севилья..
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11.08.2020 23:59 Ответить
С англичанами и испанцами мы вроде как хорошо играли. Вот за Интер ничего сказать не могу.
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12.08.2020 00:02 Ответить
Так Дніпро грав з Інтером, коли до фінала дійшов.
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12.08.2020 00:12 Ответить
С испанцами? Разве не от вратаря Севильи на последней минуте гол пропустили в Донецке? ))
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12.08.2020 08:37 Ответить
Думаю что из трех " возможных" соперников для "Шахтера" самым неудобным является именно " Интер".. Они с первых минут навяжут силовой, жесткий футбол.. катать мячик перепасовываясь на своей половине поля как это было с немцами и швейцарцами уже не выйдет. ( тем более тогда была фора в виде первой победы и быстрого мяча) В общем для горняков это будет совершенно другая игра, а готовы ли они к ней вскоре увидим, да и возможность пропустить первыми тоже не исключаю, а что тогда... Как говорят в Одессе " Будем посмотреть". Но будем "болеть" и "держать кулаки".. ВПЕРЕД "ШАХТЕР". ( а чем черт не шутит)
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12.08.2020 09:07 Ответить
Помню, как ДК дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а там с Юве встретились. На чужом поле - 1:1, а в Киеве крупно проиграли - что-то вроде 1:4.
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12.08.2020 11:03 Ответить
Отлично, плюсую. Я, наверное, отстал от жизни: еще недавно в еврокубках играли по 2 матча?
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12.08.2020 00:00 Ответить
Карантин
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12.08.2020 00:01 Ответить
В те времена слово короновирус не фигурировало в обиходе, сейчас все не так
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12.08.2020 00:03 Ответить
Понял, спасибо. Помню, когда ДК во второй раз завоевало Кубок Кубков (1986?), в финале играли только 1 матч на нейтральном поле, но остальные этапы - по 2. Карантин вносит коррективы
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12.08.2020 00:07 Ответить
Тримайся, дєдушко!
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12.08.2020 08:01 Ответить
как бы я не относился к шахтьору и Ахметову, не могу не признать, что Ахметов постоянно ищет ищет ищет ищет гениальных менеджеров и садит их на ключевые посты в своей империи
и постоянно воспитывает и выращивает своих управленцев, отбирает самых перспективных и талантливых и для их обучения привлекает лучших профессионалов со всего мира
одна Академия ДТЭК чего стОит (на фото)
"Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7813
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12.08.2020 00:02 Ответить
Ахметов - гнида, из-за которой страна сначала получила дважды несидевшего зєка в качестве президента, а потом потеряла часть территории. Конкурировать он может только в пределах Украины в тепличных условиях печерского правосудия. Разбогател в 90-е бандитскими методами, а потом выжал максимум из ресурсной базы, построенной при СССР. Ничего технологичнее угля и металла за пределы страны не продает, все более монополизирует энергетическую отрасль, скупая судей и коррумпируя чиновников. Фактически Ахметов паразитирует на экономике Украины, замедляя ее развитие.
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12.08.2020 00:18 Ответить
Ахметову скоро пипец. Вместо малотехнологичного угля и металла сейчас продают за пределы страны высокотехнологичное зерно.
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12.08.2020 01:53 Ответить
Еще фото ахмет-арены дайте сегодняшнее
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12.08.2020 08:03 Ответить
Игра с Интером будет очень важной. Нужно научиться побеждать макаронников!
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12.08.2020 00:02 Ответить
Дніпро свого часу впевненно їх пройшов.
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12.08.2020 00:04 Ответить
Сразу видно профи )))))) Только Днепр не Интер прошел если что ........
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12.08.2020 02:31 Ответить
17.08.
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12.08.2020 00:18 Ответить
любо було дивитися
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12.08.2020 00:02 Ответить
Немножко (ложечку) дегтя в большую бочку меда.
"Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88)." - кто из них из Украины?
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12.08.2020 00:04 Ответить
Шахтар.
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12.08.2020 00:05 Ответить
У Севільї забив аргентинець, це вже не іспанська команда?
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12.08.2020 00:06 Ответить
1 гол - це таке. Але 4 гола - і жодного українського прізвища.
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12.08.2020 00:10 Ответить
Такий зараз світ, АПЛ вважається найсильнішою лігою, англійців там в основі виходить ще менше ніж у нас українців.
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12.08.2020 00:11 Ответить
ти що старий дід зі совка.. про що мислиш?
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12.08.2020 00:08 Ответить
56 лет, майже вгадали.
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12.08.2020 00:08 Ответить
Но но, не такий вже і старий.
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12.08.2020 00:10 Ответить
ще юнак зелений...Сталіна навіть не памятаєш)
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12.08.2020 00:10 Ответить
Мій батько бачив Сталіна у мавзолеї, поруч з Леніним. Був короткий період. Я не застав.
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12.08.2020 00:11 Ответить
було таке....а я бачив, як люди плакали, коли той помер
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12.08.2020 00:14 Ответить
Це вже я від мами чув - люди щиро плакали, їм здавалось - настав мало не кінець світу.
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12.08.2020 00:16 Ответить
Хтось плакав, хтось радів, коли моя мама заплакала її сестра каже: дурепа, радіти треба бо тепер Толю звільнять(Толя їхній старший брат що сидів на Колимі засуджений на 25 років).
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12.08.2020 10:03 Ответить
Звільнили?
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12.08.2020 11:04 Ответить
Откуда взяца им с Украины если селективная работа давно остановлена?? Их и не будет, давно всё похерили..максимум что могут какого то третьесортного бразильца прикупить...это потолок. Раньше отбор шёл по всей стране было куча школ, сейчас всё здохло.
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12.08.2020 00:08 Ответить
Вот я о том же - где сеть ДЮСШ? Мои знакомые говорили, в ДК сейчас почти все местные - значит, где-то находят?
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12.08.2020 00:13 Ответить
Вот лютый бред , школы фк Шахтер по всей стране единственное условие попадания в основу выигрывать конкуренцию как и в любом Клубе современного мира мира . Для стран есть сборные .
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12.08.2020 02:34 Ответить
Выход "Шахтера" в полуфинал Лиги Европы позволил Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА. Вне зависимости от результатов оставшихся еврокубковых матчей Украина завершит нынешний сезон на девятом месте. Наибольший вклад в общую "копилку" внес "Шахтер", набравший 21 балл, - больше, чем все остальные украинские клубы вместе взятые. В активе "Динамо" - 6,5 баллов, "Зари" - 4 балла, "Александрии" - 3 балла и "Мариуполя" - 0,5 балла.
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12.08.2020 00:30 Ответить
Шахтер молодец.
Динамо на дне. Проиграло позавчера Десне 2:1. Луческу улучшит может быть ситуацию, но не сразу. И футбол после него будет явно не динамовский. В целом - печаль и позор.
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12.08.2020 10:16 Ответить
Мораес %)
Інша справа, що нам невідомо, скільки підьомних він отримав разом з паспортом...
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12.08.2020 01:40 Ответить
Ахметов.
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12.08.2020 08:40 Ответить
шахтьори вилетіли з ЛЧ, але з якими командами вони грали!!! МС, Аталанта...Недавно Інтер декласував Аталанту у чемпіонаті
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12.08.2020 00:06 Ответить
Недавно МС декласував Реал. И все соперники Шахтера вышли в 1/4. А возможно и 1/2. Я понимаю, что у динамовских сгорела дупа. Но обтекайте достойно.
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12.08.2020 12:09 Ответить
з ЛЧ найкраще буде дивитися Баварія_Барса...
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12.08.2020 00:16 Ответить
о не ожидал, молодцы.... Базель не подарок, с Швейцарией всегда проблема была
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12.08.2020 00:20 Ответить
Коронавірус,коронавірусом,але футболісти і всі хто пов'язаний з футболом чи іншим спортом заробляють великі гроші.А бидло повинно сидіти на карантині.Так,саме за бидло люди вважаються.
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12.08.2020 00:20 Ответить
У нас ігри на Кубок Стенлі теж відновилися.
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12.08.2020 00:56 Ответить
https://censor.net/user/165058 Бідні спортсмени збідніли. Їм потрібно допомагати.
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12.08.2020 01:24 Ответить
Фамилии забивших украинские, и это радует
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12.08.2020 00:31 Ответить
Гастеры
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12.08.2020 00:44 Ответить
там навіть збірник України забив! А один шахтоьр не встиг вийти на поверхню, як одружився з україночкою...а Додо майжу як Дуда)
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12.08.2020 16:06 Ответить
Не знал что Шахтер ещё играет.
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12.08.2020 01:07 Ответить
Шахтёр что за бомж команда? Ах да здесь Ахметов папа кормит её.
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12.08.2020 01:11 Ответить
Хотелось бы радоваться, но я бросил смотреть украинские команды уже лет 10 назад. Из-за ракообразных футболистов, и откровенных договорняков.
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12.08.2020 01:25 Ответить
Лига Европы - УКРАИНЫ.. лига наций , с трудом раздупляюсь кто это такая - но УКРАИНА и там чемпион.. друзья, пора чемпионат Европы наказать..
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12.08.2020 02:23 Ответить
А мені чомусь на фоні "зегенератизму" на це абсолютно начхати...
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12.08.2020 05:57 Ответить
После 2014 года для меня Шахтер стал все равно что Зенит или Спартак.
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12.08.2020 08:44 Ответить
Великий Шахтер. Единственная команда в стране, которая в футбол. А не бей-беги. Просто удовольствие от игры.
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12.08.2020 12:07 Ответить
без сумніву шахтьори поза конкуренцією в Україні, а в Європі -14. Це теж дуже високе місце.
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12.08.2020 16:04 Ответить
Фактически, уже 12-е.
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12.08.2020 19:32 Ответить
 
 