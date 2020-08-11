"Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл швейцарский "Базель" со счетом 4:1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Матч состоялся в Германии, на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Игра проходила при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Обладатель путевки в полуфинал ЛЕ определялся по итогам одной встречи.
Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88). Швейцарцы смогли забить гол престижа в компенсированное арбитром время 2-го тайма, отличился ван Волсфинкел (90+2).
В 1/2 Лиги Европы "Шахтер" встретится с итальянским "Интером" 17 августа в Дюссельдорфе.
Топ комментарии
+34 Pacersoft Assa
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+10 IgorYakovlevich
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+9 Константин Чигрин #473738
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и постоянно воспитывает и выращивает своих управленцев, отбирает самых перспективных и талантливых и для их обучения привлекает лучших профессионалов со всего мира
одна Академия ДТЭК чего стОит (на фото)
"Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88)." - кто из них из Украины?
Динамо на дне. Проиграло позавчера Десне 2:1. Луческу улучшит может быть ситуацию, но не сразу. И футбол после него будет явно не динамовский. В целом - печаль и позор.
Інша справа, що нам невідомо, скільки підьомних він отримав разом з паспортом...