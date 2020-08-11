"Шахтар" розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи обіграв швейцарський "Базель" з рахунком 4:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Матч відбувся в Німеччині, на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені. Гра проходила за порожніх трибун через пандемію коронавірусу. Володар путівки в півфінал ЛЄ визначався за підсумками однієї зустрічі.

Голи у "Шахтарі" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрік (75, з пенальті) і Додо (88). Швейцарці змогли забити гол престижу в компенсований арбітром час 2-го тайму, відзначився ван Волсфінкел (90 + 2).

В 1/2 Ліги Європи "Шахтар" зустрінеться з італійським "Інтером".

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