"Шахтар" розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи
Донецький "Шахтар" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи обіграв швейцарський "Базель" з рахунком 4:1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Матч відбувся в Німеччині, на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені. Гра проходила за порожніх трибун через пандемію коронавірусу. Володар путівки в півфінал ЛЄ визначався за підсумками однієї зустрічі.
Голи у "Шахтарі" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрік (75, з пенальті) і Додо (88). Швейцарці змогли забити гол престижу в компенсований арбітром час 2-го тайму, відзначився ван Волсфінкел (90 + 2).
В 1/2 Ліги Європи "Шахтар" зустрінеться з італійським "Інтером".
Топ коментарі
+34 Pacersoft Assa
показати весь коментар12.08.2020 00:18 Відповісти Посилання
+10 IgorYakovlevich
показати весь коментар12.08.2020 00:04 Відповісти Посилання
+9 Константин Чигрин #473738
показати весь коментар11.08.2020 23:54 Відповісти Посилання
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и постоянно воспитывает и выращивает своих управленцев, отбирает самых перспективных и талантливых и для их обучения привлекает лучших профессионалов со всего мира
одна Академия ДТЭК чего стОит (на фото)
"Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88)." - кто из них из Украины?
Динамо на дне. Проиграло позавчера Десне 2:1. Луческу улучшит может быть ситуацию, но не сразу. И футбол после него будет явно не динамовский. В целом - печаль и позор.
Інша справа, що нам невідомо, скільки підьомних він отримав разом з паспортом...