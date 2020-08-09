УКР
9 455 14

Два гравці "Динамо" інфіковані COVID-19

Два гравці першої команди "Динамо" (Київ) інфіковані COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт клубу.

"У форварда першої команди Назарія Русина було виявлено симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і у його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха", - йдеться в повідомленні.

Всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку проведено ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними. Русина і Вантуха ізольовано, вони перебуватимуть два тижні на карантині.

Читайте також: COVID-19 виявили у 12 гравців івано-франківського футбольного клубу "Ураган"

Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи динамівців, 2006 року народження. Всіх гравців цієї вікової групи "Динамо" відправлено на двотижневий карантин.

Динамо карантин футбол футболіст COVID-19 коронавірус
Топ коментарі
+4
Румуни і роми - різні народи. Вчитись тобі треба
показати весь коментар
09.08.2020 20:10 Відповісти
+1
А как цыган?
показати весь коментар
09.08.2020 20:09 Відповісти
+1
по мне передохли они все солдатиков лечите
показати весь коментар
09.08.2020 20:14 Відповісти
Ай я-яай я- яай !
Как же мы теперь , без футболу-то ?
И вообще , без профессианального спорту ?
показати весь коментар
09.08.2020 20:09 Відповісти
А как цыган?
показати весь коментар
09.08.2020 20:09 Відповісти
Румуни і роми - різні народи. Вчитись тобі треба
показати весь коментар
09.08.2020 20:10 Відповісти
різні, да, подібно як молдавани і румуни
показати весь коментар
09.08.2020 20:33 Відповісти
Не так, Румунія це Молдова +Валахія, а от цигани це інше, це як українця росіянином назвати.
показати весь коментар
09.08.2020 21:35 Відповісти
Но капитан Украинской команды и не заметил выхода с состава команды основных игроков.
показати весь коментар
09.08.2020 20:13 Відповісти
по мне передохли они все солдатиков лечите
показати весь коментар
09.08.2020 20:14 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/news/350602-pervyij-match-pri-luchesku-dinamo--veres--30-obzor-matcha-foto-video а Вантух вчора грав в товарняку!
Тобто, всі, хто вчора з ним знаходився на полі - мають піти на карантин.
Отже, Ліга Чемпіонів - тю-тю...
показати весь коментар
09.08.2020 20:18 Відповісти
Карпаты тоже понты ганяли сначала про вирус, потом про деньги...
Тут аналогично, через пару недель матч за Суперкубок и можно выгрести десяток плюх.
показати весь коментар
09.08.2020 20:23 Відповісти
Так отправте их на тренировку вдвоем...витаминчиков им обоим и пока не прокашляются мячик пусть гоняют...лбы здоровые нихрена им нее будет...
показати весь коментар
09.08.2020 21:44 Відповісти
Там вже давно все інфіковано. Вірус "Sovok management"
показати весь коментар
09.08.2020 22:23 Відповісти
А я то думал чё они так хреново играют последние лет десять... А это оказывается ковид
показати весь коментар
10.08.2020 00:59 Відповісти
Сосед бессимптомный но тест его выявил. Теперь любого хватай и сажай на карантин, если не договорился.А в случае чего если людина добьется правды, то мафия ковидная скажет тесты не качественные. Нас дрессируют на покорность секте и их правилам. Неокомунизм ( мы же для вас стараемся) наживаются на заботе о баранах, пока шкуру не сдерут и до голода не доведут. А потом за пайку жить застввят. Проходили, хватит.
показати весь коментар
10.08.2020 05:02 Відповісти
Когда Луческу стал тренером, скажу, так - пофиг!
показати весь коментар
10.08.2020 09:45 Відповісти
 
 