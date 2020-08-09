Два гравці "Динамо" інфіковані COVID-19

Два гравці першої команди "Динамо" (Київ) інфіковані COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт клубу.

"У форварда першої команди Назарія Русина було виявлено симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і у його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха", - йдеться в повідомленні.

Всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку проведено ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними. Русина і Вантуха ізольовано, вони перебуватимуть два тижні на карантині.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи динамівців, 2006 року народження. Всіх гравців цієї вікової групи "Динамо" відправлено на двотижневий карантин.