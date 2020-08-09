Два гравці "Динамо" інфіковані COVID-19
Два гравці першої команди "Динамо" (Київ) інфіковані COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт клубу.
"У форварда першої команди Назарія Русина було виявлено симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і у його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха", - йдеться в повідомленні.
Всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку проведено ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними. Русина і Вантуха ізольовано, вони перебуватимуть два тижні на карантині.
Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи динамівців, 2006 року народження. Всіх гравців цієї вікової групи "Динамо" відправлено на двотижневий карантин.
Как же мы теперь , без футболу-то ?
И вообще , без профессианального спорту ?
Тобто, всі, хто вчора з ним знаходився на полі - мають піти на карантин.
Отже, Ліга Чемпіонів - тю-тю...
Тут аналогично, через пару недель матч за Суперкубок и можно выгрести десяток плюх.