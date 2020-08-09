Двое игроков "Динамо" инфицированы COVID-19
Двое игроков первой команды "Динамо" Киев инфицированы COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт клуба.
"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.
Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными. Русин и Вантух изолированы и пройдут двухнедельный карантин.
Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы динамовцев 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как же мы теперь , без футболу-то ?
И вообще , без профессианального спорту ?
Тобто, всі, хто вчора з ним знаходився на полі - мають піти на карантин.
Отже, Ліга Чемпіонів - тю-тю...
Тут аналогично, через пару недель матч за Суперкубок и можно выгрести десяток плюх.