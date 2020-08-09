РУС
Двое игроков "Динамо" инфицированы COVID-19

Двое игроков первой команды "Динамо" Киев инфицированы COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт клуба.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.

Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными. Русин и Вантух изолированы и пройдут двухнедельный карантин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 обнаружили у 12 игроков ивано-франковского футбольного клуба "Ураган"

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы динамовцев 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.

Динамо (789) карантин (16729) футбол (3593) футболист (170) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
Румуни і роми - різні народи. Вчитись тобі треба
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
+1
А как цыган?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:09 Ответить
+1
по мне передохли они все солдатиков лечите
показать весь комментарий
09.08.2020 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай я-яай я- яай !
Как же мы теперь , без футболу-то ?
И вообще , без профессианального спорту ?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:09 Ответить
А как цыган?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:09 Ответить
Румуни і роми - різні народи. Вчитись тобі треба
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
різні, да, подібно як молдавани і румуни
показать весь комментарий
09.08.2020 20:33 Ответить
Не так, Румунія це Молдова +Валахія, а от цигани це інше, це як українця росіянином назвати.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:35 Ответить
Но капитан Украинской команды и не заметил выхода с состава команды основных игроков.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:13 Ответить
по мне передохли они все солдатиков лечите
показать весь комментарий
09.08.2020 20:14 Ответить
https://dynamo.kiev.ua/news/350602-pervyij-match-pri-luchesku-dinamo--veres--30-obzor-matcha-foto-video а Вантух вчора грав в товарняку!
Тобто, всі, хто вчора з ним знаходився на полі - мають піти на карантин.
Отже, Ліга Чемпіонів - тю-тю...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:18 Ответить
Карпаты тоже понты ганяли сначала про вирус, потом про деньги...
Тут аналогично, через пару недель матч за Суперкубок и можно выгрести десяток плюх.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:23 Ответить
Так отправте их на тренировку вдвоем...витаминчиков им обоим и пока не прокашляются мячик пусть гоняют...лбы здоровые нихрена им нее будет...
показать весь комментарий
09.08.2020 21:44 Ответить
Там вже давно все інфіковано. Вірус "Sovok management"
показать весь комментарий
09.08.2020 22:23 Ответить
А я то думал чё они так хреново играют последние лет десять... А это оказывается ковид
показать весь комментарий
10.08.2020 00:59 Ответить
Сосед бессимптомный но тест его выявил. Теперь любого хватай и сажай на карантин, если не договорился.А в случае чего если людина добьется правды, то мафия ковидная скажет тесты не качественные. Нас дрессируют на покорность секте и их правилам. Неокомунизм ( мы же для вас стараемся) наживаются на заботе о баранах, пока шкуру не сдерут и до голода не доведут. А потом за пайку жить застввят. Проходили, хватит.
показать весь комментарий
10.08.2020 05:02 Ответить
Когда Луческу стал тренером, скажу, так - пофиг!
показать весь комментарий
10.08.2020 09:45 Ответить
 
 