Двое игроков "Динамо" инфицированы COVID-19

Двое игроков первой команды "Динамо" Киев инфицированы COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт клуба.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.

Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными. Русин и Вантух изолированы и пройдут двухнедельный карантин.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы динамовцев 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.