За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА

За сутки 11 августа в Черновицкой области обнаружили 113 новых больных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА сергей Осачук написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня, 11 августа, обнаружено 113 новых больных. Специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек

46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Этот недуг сумели побороть уже 5312 наших земляков".

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