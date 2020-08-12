За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА
За сутки 11 августа в Черновицкой области обнаружили 113 новых больных COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА сергей Осачук написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня, 11 августа, обнаружено 113 новых больных. Специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.
Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек
46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Этот недуг сумели побороть уже 5312 наших земляков".
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Пишут что Богдана Тесла сгорела ?