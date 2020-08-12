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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА

За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА

За сутки 11 августа в Черновицкой области обнаружили 113 новых больных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА сергей Осачук написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня, 11 августа, обнаружено 113 новых больных. Специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6980 человек

46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Этот недуг сумели побороть уже 5312 наших земляков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буковину накрывает вторая волна коронавируса - ОГА

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Мы фсе умрёммм?????
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12.08.2020 00:37 Ответить
І про плани зекоманди !

За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 6449
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12.08.2020 00:45 Ответить
Кицманский район на Буковине.В сельском ресторане,10 км от города,отгуляли свадьбу.Свадьба обосралась...Куда повезли гостей?Правильно,в инфекционку.Какой диагноз?Правильно,короновирус.В Украине,любой врач,который умер,умер от короновируса.
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12.08.2020 07:21 Ответить
Сатанинская власть Украины стращает людей ложнопандемией, смертями от других заболеваний, приписывает коронавирус всем подряд, стимулирует приписки повышением зарплат медикам за корону, тесты не дают точных результатов и очень часто врут, сатанисты готовят общественное мнение под вакцинацию, которая в лучшем случае стерилизует население, в худшем убьет. Власть пошла напролом против народа и слушает распоряжения только мирового рогатого правительства.Пора уже это уяснить. Многие еще спят и хрюкают, даже о своих детях не думают.
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12.08.2020 08:41 Ответить
Народ я что то пропустил ?
Пишут что Богдана Тесла сгорела ?
За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 1643
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12.08.2020 00:37 Ответить
Мелочь, а приятно
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12.08.2020 00:47 Ответить
 
 