За добу на Буковині інфіковано коронавірусом 113 осіб, - ОДА

За добу 11 серпня в Чернівецькій області виявили 113 нових хворих на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА Сергій Осачук написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні, 11 серпня, виявлено 113 нових хворих. Фахівці лабораторного центру досліджували 658 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6980 осіб.

46 буковинців одужали від COVID-19. Цю недугу зуміли перемогти вже 5312 наших земляків".

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