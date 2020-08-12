За добу на Буковині інфіковано коронавірусом 113 осіб, - ОДА
За добу 11 серпня в Чернівецькій області виявили 113 нових хворих на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА Сергій Осачук написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні, 11 серпня, виявлено 113 нових хворих. Фахівці лабораторного центру досліджували 658 зразків.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6980 осіб.
46 буковинців одужали від COVID-19. Цю недугу зуміли перемогти вже 5312 наших земляків".
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Пишут что Богдана Тесла сгорела ?