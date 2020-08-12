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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Буковині інфіковано коронавірусом 113 осіб, - ОДА

За добу на Буковині інфіковано коронавірусом 113 осіб, - ОДА

За добу 11 серпня в Чернівецькій області виявили 113 нових хворих на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА Сергій Осачук написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні, 11 серпня, виявлено 113 нових хворих. Фахівці лабораторного центру досліджували 658 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6980 осіб.

46 буковинців одужали від COVID-19. Цю недугу зуміли перемогти вже 5312 наших земляків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буковину накриває друга хвиля коронавірусу - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Мы фсе умрёммм?????
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12.08.2020 00:37 Відповісти
І про плани зекоманди !

За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 6449
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12.08.2020 00:45 Відповісти
Кицманский район на Буковине.В сельском ресторане,10 км от города,отгуляли свадьбу.Свадьба обосралась...Куда повезли гостей?Правильно,в инфекционку.Какой диагноз?Правильно,короновирус.В Украине,любой врач,который умер,умер от короновируса.
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12.08.2020 07:21 Відповісти
Сатанинская власть Украины стращает людей ложнопандемией, смертями от других заболеваний, приписывает коронавирус всем подряд, стимулирует приписки повышением зарплат медикам за корону, тесты не дают точных результатов и очень часто врут, сатанисты готовят общественное мнение под вакцинацию, которая в лучшем случае стерилизует население, в худшем убьет. Власть пошла напролом против народа и слушает распоряжения только мирового рогатого правительства.Пора уже это уяснить. Многие еще спят и хрюкают, даже о своих детях не думают.
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12.08.2020 08:41 Відповісти
Народ я что то пропустил ?
Пишут что Богдана Тесла сгорела ?
За сутки на Буковине инфицировано коронавирусом 113 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 1643
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12.08.2020 00:37 Відповісти
Мелочь, а приятно
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12.08.2020 00:47 Відповісти
 
 