Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны.
"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. "А ведь это - своего рода соцопрос", - сказал президент.
Кроме того, по его мнению, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом.
Трамп напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа)". Кроме того, президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.
Наконец, объясняя, почему он считает решение Байдена удивительным, Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.
Ранее Байден, который позже в августе официально будет выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил, что в случае победы на выборах в ноябре назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
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Его не видать, а он есть.
А то судя по всему, сколько Степанов светится тут в новостях, получается, что фамилия Президента Украины таки Степанов.
СноуденХаррис - голова. Ей палец в рот не клади...
Какая "моника", о чем Вы вообще???
В его то годы да с его, судя по всему, деменцией (Байден недавно не понял, где он оказался, куда пришел (или его привели).
Эта дамочка - будущий Президент США (потому как если дедушка Байден по состоянию здоровья уйдет на покой, то именно она станет де факто Президентом США).
Вы еще не поняли?
Это такой "финт ушами' привести к власти хозяев этой марионетки, потому как ее саму никто бы никогда на должность Президента США не выбрал.
земоніка вже виконує таку роботу з натхненням.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох".
С огромным интересом на другом конце земного шара, где (слава труду) я нахожусь за тысячи верст от развития основных событий, я буду наблюдать за тем, как "хуже уже не будет".
Сразу говорю - будет весело, даже очень.
А Трампа поставила не Москва. Трампа поставили Рокфеллеры. Трамп поставляет Украине оружие.
бедняга Байден...