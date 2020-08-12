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Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны.

"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. "А ведь это - своего рода соцопрос", - сказал президент.

Кроме того, по его мнению, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис

Трамп напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа)". Кроме того, президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Наконец, объясняя, почему он считает решение Байдена удивительным, Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.

Ранее Байден, который позже в августе официально будет выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил, что в случае победы на выборах в ноябре назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27331) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+28
Не по темі, але
Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты - Цензор.НЕТ 8740
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12.08.2020 03:33 Ответить
+13
Лише за одну "русофобію" їй варто пробачити все.,😊 Хоча я не розумію, як прихильниця лівих може одночасно бути русофобкою. І, як на мене, русофобів не існує, це поняття приділяють до людей, які адекватно оцінюють кацапів, як найбільшу проблему сьогоднішнього людства.
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12.08.2020 07:40 Ответить
+11
она не коммунистка, она переговорщик с леваками, прокурор Калифорнии, русофобка
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12.08.2020 05:27 Ответить
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Пусть вас беспокоят проблемы "Австралии", а Украину оставьте украинцам. Сами разберемся.
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13.08.2020 11:28 Ответить
Трампу сцошно ? Или завидно ? А где Майк Пенс ?
Его не видать, а он есть.
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12.08.2020 07:07 Ответить
Не путай Пенса со Степановым.
А то судя по всему, сколько Степанов светится тут в новостях, получается, что фамилия Президента Украины таки Степанов.
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13.08.2020 08:17 Ответить
Може вона буде виконувати роботу Моніки Лєвінскі
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12.08.2020 07:12 Ответить
Сноуден Харрис - голова. Ей палец в рот не клади...
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12.08.2020 09:04 Ответить
Господи, да Вы хоть в курсе, сколько дедушке Байдену лет?
Какая "моника", о чем Вы вообще???
В его то годы да с его, судя по всему, деменцией (Байден недавно не понял, где он оказался, куда пришел (или его привели).
Эта дамочка - будущий Президент США (потому как если дедушка Байден по состоянию здоровья уйдет на покой, то именно она станет де факто Президентом США).
Вы еще не поняли?
Это такой "финт ушами' привести к власти хозяев этой марионетки, потому как ее саму никто бы никогда на должность Президента США не выбрал.
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12.08.2020 09:05 Ответить
не ображайте гарну жінку!
земоніка вже виконує таку роботу з натхненням.
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12.08.2020 09:17 Ответить
Лівацькі погляди, батьки з британських колоній, за легалайз драпця, примітивна демагогія: "медицина для всіх"...
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12.08.2020 08:02 Ответить
Рыжий волнуется.
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12.08.2020 08:03 Ответить
Будешь еще больше удивлен, когда с треском пролетишь...
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12.08.2020 08:26 Ответить
Значит, надо брать.
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12.08.2020 08:41 Ответить
Лучше, конечно лучше.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох".

С огромным интересом на другом конце земного шара, где (слава труду) я нахожусь за тысячи верст от развития основных событий, я буду наблюдать за тем, как "хуже уже не будет".
Сразу говорю - будет весело, даже очень.
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12.08.2020 09:07 Ответить
Походу в трампа необмежене фінансування на ботів, раз тут уже виписують, от хто спонсор або Китай або Ху... більше не бачу таких
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12.08.2020 09:22 Ответить
Ишака вам подсунул Беня. Кремль надеялся что Ишак закончит войну на условиях Москвы, но это была странная надежда, потому что армия Ишаку не подчиняется.
А Трампа поставила не Москва. Трампа поставили Рокфеллеры. Трамп поставляет Украине оружие.
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12.08.2020 11:36 Ответить
бєня "працює"на бєню..
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12.08.2020 17:12 Ответить
та він взагалі здивований.
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12.08.2020 08:42 Ответить
А почему Трамп так удивлён ? По-любому это была бы женщина, обязательно чёрная. Ещё крайне желательно - лесбиянка.
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12.08.2020 09:32 Ответить
У Трампа наступает возраст, когда его всё начинает удивлять.
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12.08.2020 12:37 Ответить
да там уже порешали все вопросы за спиной Байдена и Хиллари - на уровне депутатов от обеих партий в Конгрессе
бедняга Байден...
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13.08.2020 11:44 Ответить
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