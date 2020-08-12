Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны.

"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов. "А ведь это - своего рода соцопрос", - сказал президент.

Кроме того, по его мнению, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень разумным шагом.

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Трамп напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа)". Кроме того, президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Наконец, объясняя, почему он считает решение Байдена удивительным, Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.

Ранее Байден, который позже в августе официально будет выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил, что в случае победы на выборах в ноябре назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.