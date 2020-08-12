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Трамп здивований, що Байден вибрав Гарріс кандидатом у віцепрезиденти

Трамп здивований, що Байден вибрав Гарріс кандидатом у віцепрезиденти

Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований рішенням Джо Байдена вибрати Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти країни.

"Я здивований, що він вибрав саме її", - сказав він на пресконференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Трамп нагадав, що Гарріс провалилася на праймеріз демократів. "Але ж це - свого роду соцопитування", - сказав президент.

Крім того, на його думку, Байден вибрав кандидата, що займає досить крайні ліві позиції. За словами Трампа, це може бути не дуже розумним кроком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс

Трамп нагадав, що Гарріс "хоче підвищувати податки, зменшувати військовий бюджет, вона виступає проти гідророзриву (техніки, яка застосовується для видобутку сланцевого газу. - Ред.)". Крім того, президент розкритикував її за небажання розвивати приватну медицину і за прагнення нічого не робити для стримування нелегальної імміграції в США.

Зрештою, пояснюючи, чому він вважає рішення Байдена дивним, Трамп згадав, що під час демократичних праймеріз на дебатах Гарріс активно критикувала свого опонента і зверталася до нього без жодної поваги.

Раніше Байден, який пізніше в серпні офіційно буде висунутий кандидатом у президенти США від Демократичної партії, повідомив, що в разі перемоги на виборах в листопаді призначить віцепрезидентом сенатора від Каліфорнії Камалу Гарріс.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23613)


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Топ коментарі
+28
Не по темі, але
Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты - Цензор.НЕТ 8740
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12.08.2020 03:33 Відповісти
+13
Лише за одну "русофобію" їй варто пробачити все.,😊 Хоча я не розумію, як прихильниця лівих може одночасно бути русофобкою. І, як на мене, русофобів не існує, це поняття приділяють до людей, які адекватно оцінюють кацапів, як найбільшу проблему сьогоднішнього людства.
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12.08.2020 07:40 Відповісти
+11
она не коммунистка, она переговорщик с леваками, прокурор Калифорнии, русофобка
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12.08.2020 05:27 Відповісти
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Пусть вас беспокоят проблемы "Австралии", а Украину оставьте украинцам. Сами разберемся.
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13.08.2020 11:28 Відповісти
Трампу сцошно ? Или завидно ? А где Майк Пенс ?
Его не видать, а он есть.
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12.08.2020 07:07 Відповісти
Не путай Пенса со Степановым.
А то судя по всему, сколько Степанов светится тут в новостях, получается, что фамилия Президента Украины таки Степанов.
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13.08.2020 08:17 Відповісти
Може вона буде виконувати роботу Моніки Лєвінскі
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12.08.2020 07:12 Відповісти
Сноуден Харрис - голова. Ей палец в рот не клади...
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12.08.2020 09:04 Відповісти
Господи, да Вы хоть в курсе, сколько дедушке Байдену лет?
Какая "моника", о чем Вы вообще???
В его то годы да с его, судя по всему, деменцией (Байден недавно не понял, где он оказался, куда пришел (или его привели).
Эта дамочка - будущий Президент США (потому как если дедушка Байден по состоянию здоровья уйдет на покой, то именно она станет де факто Президентом США).
Вы еще не поняли?
Это такой "финт ушами' привести к власти хозяев этой марионетки, потому как ее саму никто бы никогда на должность Президента США не выбрал.
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12.08.2020 09:05 Відповісти
не ображайте гарну жінку!
земоніка вже виконує таку роботу з натхненням.
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12.08.2020 09:17 Відповісти
Лівацькі погляди, батьки з британських колоній, за легалайз драпця, примітивна демагогія: "медицина для всіх"...
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12.08.2020 08:02 Відповісти
Рыжий волнуется.
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12.08.2020 08:03 Відповісти
Будешь еще больше удивлен, когда с треском пролетишь...
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12.08.2020 08:26 Відповісти
Значит, надо брать.
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12.08.2020 08:41 Відповісти
Лучше, конечно лучше.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох".

С огромным интересом на другом конце земного шара, где (слава труду) я нахожусь за тысячи верст от развития основных событий, я буду наблюдать за тем, как "хуже уже не будет".
Сразу говорю - будет весело, даже очень.
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12.08.2020 09:07 Відповісти
Походу в трампа необмежене фінансування на ботів, раз тут уже виписують, от хто спонсор або Китай або Ху... більше не бачу таких
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12.08.2020 09:22 Відповісти
Ишака вам подсунул Беня. Кремль надеялся что Ишак закончит войну на условиях Москвы, но это была странная надежда, потому что армия Ишаку не подчиняется.
А Трампа поставила не Москва. Трампа поставили Рокфеллеры. Трамп поставляет Украине оружие.
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12.08.2020 11:36 Відповісти
бєня "працює"на бєню..
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12.08.2020 17:12 Відповісти
та він взагалі здивований.
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12.08.2020 08:42 Відповісти
А почему Трамп так удивлён ? По-любому это была бы женщина, обязательно чёрная. Ещё крайне желательно - лесбиянка.
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12.08.2020 09:32 Відповісти
У Трампа наступает возраст, когда его всё начинает удивлять.
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12.08.2020 12:37 Відповісти
да там уже порешали все вопросы за спиной Байдена и Хиллари - на уровне депутатов от обеих партий в Конгрессе
бедняга Байден...
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13.08.2020 11:44 Відповісти
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