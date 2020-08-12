Трамп здивований, що Байден вибрав Гарріс кандидатом у віцепрезиденти

Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований рішенням Джо Байдена вибрати Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти країни.

"Я здивований, що він вибрав саме її", - сказав він на пресконференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Трамп нагадав, що Гарріс провалилася на праймеріз демократів. "Але ж це - свого роду соцопитування", - сказав президент.

Крім того, на його думку, Байден вибрав кандидата, що займає досить крайні ліві позиції. За словами Трампа, це може бути не дуже розумним кроком.

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Трамп нагадав, що Гарріс "хоче підвищувати податки, зменшувати військовий бюджет, вона виступає проти гідророзриву (техніки, яка застосовується для видобутку сланцевого газу. - Ред.)". Крім того, президент розкритикував її за небажання розвивати приватну медицину і за прагнення нічого не робити для стримування нелегальної імміграції в США.

Зрештою, пояснюючи, чому він вважає рішення Байдена дивним, Трамп згадав, що під час демократичних праймеріз на дебатах Гарріс активно критикувала свого опонента і зверталася до нього без жодної поваги.

Раніше Байден, який пізніше в серпні офіційно буде висунутий кандидатом у президенти США від Демократичної партії, повідомив, що в разі перемоги на виборах в листопаді призначить віцепрезидентом сенатора від Каліфорнії Камалу Гарріс.