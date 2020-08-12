Трамп здивований, що Байден вибрав Гарріс кандидатом у віцепрезиденти
Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований рішенням Джо Байдена вибрати Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти країни.
"Я здивований, що він вибрав саме її", - сказав він на пресконференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Трамп нагадав, що Гарріс провалилася на праймеріз демократів. "Але ж це - свого роду соцопитування", - сказав президент.
Крім того, на його думку, Байден вибрав кандидата, що займає досить крайні ліві позиції. За словами Трампа, це може бути не дуже розумним кроком.
Трамп нагадав, що Гарріс "хоче підвищувати податки, зменшувати військовий бюджет, вона виступає проти гідророзриву (техніки, яка застосовується для видобутку сланцевого газу. - Ред.)". Крім того, президент розкритикував її за небажання розвивати приватну медицину і за прагнення нічого не робити для стримування нелегальної імміграції в США.
Зрештою, пояснюючи, чому він вважає рішення Байдена дивним, Трамп згадав, що під час демократичних праймеріз на дебатах Гарріс активно критикувала свого опонента і зверталася до нього без жодної поваги.
Раніше Байден, який пізніше в серпні офіційно буде висунутий кандидатом у президенти США від Демократичної партії, повідомив, що в разі перемоги на виборах в листопаді призначить віцепрезидентом сенатора від Каліфорнії Камалу Гарріс.
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Его не видать, а он есть.
А то судя по всему, сколько Степанов светится тут в новостях, получается, что фамилия Президента Украины таки Степанов.
СноуденХаррис - голова. Ей палец в рот не клади...
Какая "моника", о чем Вы вообще???
В его то годы да с его, судя по всему, деменцией (Байден недавно не понял, где он оказался, куда пришел (или его привели).
Эта дамочка - будущий Президент США (потому как если дедушка Байден по состоянию здоровья уйдет на покой, то именно она станет де факто Президентом США).
Вы еще не поняли?
Это такой "финт ушами' привести к власти хозяев этой марионетки, потому как ее саму никто бы никогда на должность Президента США не выбрал.
земоніка вже виконує таку роботу з натхненням.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох".
С огромным интересом на другом конце земного шара, где (слава труду) я нахожусь за тысячи верст от развития основных событий, я буду наблюдать за тем, как "хуже уже не будет".
Сразу говорю - будет весело, даже очень.
А Трампа поставила не Москва. Трампа поставили Рокфеллеры. Трамп поставляет Украине оружие.
бедняга Байден...