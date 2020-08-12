Эстония поднимет в СБ ООН вопрос о ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен 12 августа поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием государств, не входящих в Совбез.

Об этом сказал министр радионовостям портала телерадиовещания ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу.

Накануне Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

"Ситуация в Беларуси очень напряженная, и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", - заявил Рейнсалу.

По его словам, у ЕС есть различные возможности для принятия контрмер, в том числе введение санкций.

Эстония является непостоянным членом Совета Безопасности в 2020-2021 гг.

11 августа посол Беларуси Вячеслав Качанов был вызван в МИД Эстонии, где ему было заявлено, что Эстония призывает белорусские власти прекратить применение силы и репрессий к протестующим, а также выражает озабоченность в связи с ограничением доступа к интернету в стране.

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