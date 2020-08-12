РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9157 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
1 883 34

Эстония поднимет в СБ ООН вопрос о ситуации в Беларуси

Эстония поднимет в СБ ООН вопрос о ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен 12 августа поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием государств, не входящих в Совбез.

Об этом сказал министр радионовостям портала телерадиовещания ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу.

Накануне Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

"Ситуация в Беларуси очень напряженная, и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", - заявил Рейнсалу.

По его словам, у ЕС есть различные возможности для принятия контрмер, в том числе введение санкций.

Эстония является непостоянным членом Совета Безопасности в 2020-2021 гг.

11 августа посол Беларуси Вячеслав Качанов был вызван в МИД Эстонии, где ему было заявлено, что Эстония призывает белорусские власти прекратить применение силы и репрессий к протестующим, а также выражает озабоченность в связи с ограничением доступа к интернету в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики в Минске усадили двух задержанных на остановке и начали по них стрелять: "Я думала их отпустили! Смотри, что творят!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) ООН (4208) репрессии (2771) Эстония (1466) Совбез ООН (1130) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
А кстати как там наш Ослик Оманский признал выборы или нет?
показать весь комментарий
12.08.2020 09:59 Ответить
+4
В Беларуси ситуация успокаивается. Уже частично включили интернет. И вся молодежь пойдет играть в игры.😇
показать весь комментарий
12.08.2020 09:56 Ответить
+3
вася не слазь больше с бутылки, ты всякую херь тогда начинаешь нести
показать весь комментарий
12.08.2020 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Беларуси ситуация успокаивается. Уже частично включили интернет. И вся молодежь пойдет играть в игры.😇
показать весь комментарий
12.08.2020 09:56 Ответить
Вечером выключат.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:01 Ответить
включают чтобы работали банки и компании. но лично мое мнение - что все утихнет - все меньше и меньше выходит людей, беларусы не готовы оказывать активное организованное сопротивлении омону. их просто забьют в норы и разгонят.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:16 Ответить
Не понимаю при чём здесь Эстония к Белоруси?
показать весь комментарий
12.08.2020 09:58 Ответить
Естонія нині - член РБ ООН в числі тих 10-ти держав бкз права "вето", які ротуються кожні два роки.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:02 Ответить
Тим самим ,яким Московія до України !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 10:04 Ответить
Согласен. Но весь мир осуждает же агрессию раши против Украины?
показать весь комментарий
12.08.2020 10:08 Ответить
А понту з цього засудження ??))
показать весь комментарий
12.08.2020 10:11 Ответить
А кстати как там наш Ослик Оманский признал выборы или нет?
показать весь комментарий
12.08.2020 09:59 Ответить
Пока признал протесты.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:01 Ответить
попросил воздержаться от силовых методов и сойтись посередине
показать весь комментарий
12.08.2020 10:05 Ответить
Причому з обох сторін.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:50 Ответить
У віслючка когнітивний дисонанс !!))
показать весь комментарий
12.08.2020 10:07 Ответить
Підніме?
Та ***** опустить ветом.

Потрібно піднімати в Гаазі, в МС ООН. І те, на луку - в другу чергу; а передовсім - га касапію з *****м.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:01 Ответить
"Дурдом- "Веселка"... "Ліваруція", як я й казав, закінчується "пшиком"... "Матка пазвала гурки на даче палить..."...
показать весь комментарий
12.08.2020 10:06 Ответить
А ***** в ответ ещё одну трубу с газом потянет, и "подъем" завершится "отбоем"
показать весь комментарий
12.08.2020 10:07 Ответить
Эстония поднимет в СБ ООН вопрос о ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 3737
показать весь комментарий
12.08.2020 10:02 Ответить
Лука і без фальсифікацій виграв би вибори, а тепер він не легітимний. Ідійот.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:07 Ответить
Когда греешь воду и накрываешь ее крышкой, нужно оставлять щелочку для пара, что бы не рвануло.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:11 Ответить
В этот раз без фальсификаций - точно нет. Фальсификации были и раньше, для подстраховки в условиях шаткого равновесия, но с годами довешивать до "элегантной" победы с разгромными цифрами приходилось все больше и больше. А в нынешнюю кампанию цифры и вовсе, особенно не скрываясь, взяли с потолка.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:00 Ответить
Так ведь и "независимый " экзитпол тоже цифры взял с потолка. И не известно, кто потолочнее 😃
показать весь комментарий
12.08.2020 12:07 Ответить
А они не хотят поднять вопрос о убийстве полицейскими темнокожих в США?
Или то что позволено Юпитеру не позволено быку?
показать весь комментарий
12.08.2020 10:09 Ответить
Юпітер, це нова назва Московіі??))
показать весь комментарий
12.08.2020 10:12 Ответить
Нет, это название планеты в Солнечной системе.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:13 Ответить
А бик це хто? той, хто бикує?
показать весь комментарий
12.08.2020 10:52 Ответить
вася не слазь больше с бутылки, ты всякую херь тогда начинаешь нести
показать весь комментарий
12.08.2020 10:13 Ответить
Ну почалося, збоченці підкатили зі своїми улюбленими бутилками.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:15 Ответить
в отличии от Минска где мусорам награды светят за избиении своих граждан, в Америке копа судят и посадят. в этом я не сомневаюсь. Разницу улавливаешь )
показать весь комментарий
12.08.2020 10:20 Ответить
Не посадят, Флойд от наркоты загнулся.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:23 Ответить
29 мая Дерек Шовин был арестован и обвинён в убийстве третьей степени - непредумышленном убийстве, связанном с применением силы. Трамп поручил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Минюсту и входящему в его структуру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0 ФБР ускорить расследование дела. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединённую комиссию для расследования обстоятельств гибели Флойда
показать весь комментарий
12.08.2020 10:28 Ответить
Ти бєлава русса від чорного русса відрізняєш?!
показать весь комментарий
12.08.2020 10:51 Ответить
А что, тоже исконно русский гражданин?
показать весь комментарий
12.08.2020 12:10 Ответить
Головне, що скаже Бубачка. Весь свiт зачaiвся
показать весь комментарий
12.08.2020 11:29 Ответить
ООН-гнила організація,бо в її головному органі "РБ ООН" на постійній основі засідають країни окупанти-Російська Федерація та КНР!
показать весь комментарий
12.08.2020 12:19 Ответить
 
 