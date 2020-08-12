За минувшие сутки на водоемах Украины погибли 10 человек, - ГСЧС

По состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 77 человек, из них - трое детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе четырех детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"За минувшие сутки на водоемах погибли 10 человек. К счастью, удалось спасти 6 человек, среди них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели предостерегают: надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! Строго соблюдайте правила безопасности на водных объектах!" - подытожили спасатели.

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