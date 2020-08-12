За минулу добу на водоймах України загинуло 10 осіб, - ДСНС

Станом на 12 серпня на водних об'єктах України від початку місяця загинуло 77 осіб, серед них троє дітей. Вдалося врятувати 34 людини, зокрема чотирьох дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За минулу добу на водоймах загинули 10 осіб. На щастя, вдалося врятувати 6 осіб, серед них - 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники застерігають: надувний матрац є доволі сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер.

"У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Суворо та неухильно дотримуйтеся правил безпеки на водних об’єктах!" - підсумували рятувальники.

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