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На Донетчине будут судить группировку, похитившую и пытавшую ветерана АТО, - полиция

На Донетчине будут судить группировку, похитившую и пытавшую ветерана АТО, - полиция

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, которые в Покровске похитили и пытали 21-летнего ветерана АТО.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемые похитили ветерана АТО, чтобы заставить его вступить в криминальную группировку. Это произошло 15 мая. Злоумышленники напали на экс-бойца в присутствии двух его родных, вывезли в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого мужчину выбросили возле места, где похитили.

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Организатор и трое сообщников преступления находятся под стражей.

Все четверо обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) через ч.2 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

На момент задержания организатор преступления — 28-летний житель Покровска, обвинялся в убийстве человека и ждал приговора суда. По этому делу его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Автор: 

Нацполиция (16607) похищение (1691) пытки (850) суд (25155) Донецкая область (10126)


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Хотел поставить лайк, но рука не поднялась. То, что отморозков поймали и будут судить - хорошо, но как такое вообще стало возможно? И сколько ветеранов таки сдруживаются с криминалитетом - кто под "принуждением, а кто и добровольно?
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12.08.2020 11:00 Ответить
В каком райотделе эти преступники работают?
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12.08.2020 11:18 Ответить
Первое, что пришло на ум, что это сепары-менты, которые якобы служат народу Украины... А в свободное от "службы" время занимаются бандитизмом или "постреливают" из рашистских окопов из рашистского оружия по нашим бойцам.
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12.08.2020 11:30 Ответить
 
 