На Донеччині судитимуть угруповання, яке викрало та катувало ветерана АТО, - поліція

До суду направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які в Покровську викрали і катували 21-річного ветерана АТО.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Підозрювані викрали ветерана АТО, щоб змусити його вступити в кримінальне угрупування. Це сталося 15 травня. Зловмисники напали на ексбійця в присутності двох його рідних, вивезли в невідомому напрямку, де жорстоко катували. Після цього чоловіка викинули біля місця, де викрали.

Організатор і троє спільників злочину нині під вартою.

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Всі четверо членів угруповання обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.127 (Катування), ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) через ч.2 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

На момент затримання організатор злочину - 28-річний житель Покровська, звинувачувався у вбивстві людини і чекав вироку суду. У цій справі його засудили до 9 років позбавлення волі.