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В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши

В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши

Минимум трех граждан Польши задержали во время протестов в Беларуси. Дипломаты пытаются освободить их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что сначала появилась информация о задержании двух польских студентов - об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы". На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.

Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех людях.

"Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши. 

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Польша (8541) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+4
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 3762
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12.08.2020 11:15 Ответить
+3
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 7267
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12.08.2020 11:16 Ответить
+2
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 6621
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12.08.2020 11:14 Ответить
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12.08.2020 11:14 Ответить
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 3762
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12.08.2020 11:15 Ответить
раскрыл секрет: петарды запретили, запретят и пену
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12.08.2020 11:20 Ответить
Второй по популярности способ мести гадкому соседу в дворовой мифологии - забить в выхлопную трубу сырую картофелину
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12.08.2020 11:26 Ответить
и сахар в бензобак...это из польских фильмов детства..или 4 танкиста или канонир доллас... польский опыт
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12.08.2020 11:30 Ответить
можно банан засунуть...или ,что в беларуси популярнее-картоху
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12.08.2020 11:31 Ответить
беларусь всем богата...кроме бананов и киви, излишки креветок и хамонов импортирует в санкционную россию..и не перечислить всего
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12.08.2020 11:43 Ответить
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 6621
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12.08.2020 11:14 Ответить
михалок и его воины света, воины добра колесят с концертами по черноморскому побережью одесчины
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12.08.2020 11:22 Ответить
В Білорусі затримали путінських скінхедів-фашистів, які приїхали влаштовувати погроми в Мінську.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1293181066367311874
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12.08.2020 11:15 Ответить
Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского. Ходор, конечно, тот ещё фошизд-биндеравец, угу.
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12.08.2020 11:18 Ответить
Эти с наколками-свастиками с ног до головы, с надцатью судимостями члены партии Ходорковского?
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12.08.2020 11:20 Ответить
А кто сказал, что те тела, которые зататуированы акт полинезийцы и те двое, которые лёжа на траве еле могут говорить-одни и те же люди?Тех, кто говорят всего двое, а тех, кто стоит/лежит у заборчиков сколько?
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12.08.2020 11:31 Ответить
Кто конкретно из них член партии Ходорковского?
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12.08.2020 11:33 Ответить
На вчерашнем Дожде вчера сказали, что их двое. Гугланул навскидку, первая же ссыль выдала мне Фонтанку https://m.fontanka.ru/2020/08/11/69415960/
И да, эту дичь рассказывает Белсат, официальное белар.агентсво, верить штатным пропагандонам не собираюсь.
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12.08.2020 11:36 Ответить
Где связь именно с теми, кто на видео, показанном мной?
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12.08.2020 11:47 Ответить
А какую именно связь вы ждёте, чтобы допрашиваемые показали паспорта и разделись, дабы вы могли убедиться в наличии/отсутствии у них татуировок со свастиками?
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12.08.2020 11:54 Ответить
То есть, это вы написали от фонаря?
"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского."
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12.08.2020 11:57 Ответить
Специально повторяю: я вчера увидел в эфире телеканала Дождь данное видео, после чего ведущие
телеканала сказали и о заявлении Открытой раиси Ходорковского о том, что это-двое их активисты, которые были задержаны, хотя и не принимали участия в беспорядках. Сколько на видео людей показано?Два или больше?
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12.08.2020 12:01 Ответить
Несколько. Если двое из них от Ходорковского, классического российского либерала со всеми вытекающими последствиями, то как они оказались вместе с фашиствующими скинхедами и рецедивистом?
Это только подтверждает, что нет нормальных россиян, и всех их объединяет их зловонная имперскость.
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12.08.2020 12:05 Ответить
Про руссолиберню я сейчас не стану говорить (слишком много придётся писать, да и речь не о ней сейчас). Основной вопрос: почему эти двое оказались в компании таких нелециприятных личностей правильный, но задавать его надо не мне, а пропагандонам из Балты.
Почему их пятеро, а допрашивают только двоих?Почему показали тела с татуировками, но не показали лиц?Кто может подтвердить, что ОМОН просто не взял этих уголовных элементов из ближайшей тюрьмы просто для массовки?Почему такое видео не появилось раньше, они же не первые задержанные?И много других вопросов.
Делаю вывод-чистой воды пропагандонщина.
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12.08.2020 12:15 Ответить
Вы видео смотрели по моей ссылке?

Показаны лица нескольких людей, они говорят откуда они, называют рос. города.
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12.08.2020 12:22 Ответить
Специально пересмотрел сейчас. Один из всех (!) только сказал-раися, Тверь, на что второй сказал, я тоже из раиси. То есть двое рабсеян, больше никто ничего не сказал. Затем показали какого-то наголо обритого (у которого спросили сколько судимостей и какие статьи), ну и какой-то пацан, явно выпадающий из общего ряда, совсем щегол.
То есть-ни имён, ни фамилий, ни места проживания, ни даже неизвестно статьи какого кодекса, рассийского или беларусского (то есть рабсеянин он или местный). И вы такому инфошлаку верите?
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12.08.2020 12:42 Ответить
Так кто из них люди Ходорковского?
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12.08.2020 12:45 Ответить
Скорее уместен вопрос: есть ли среди них вообще люди Ходорковского?
Лично я-сомневаюсь.
Работа пропаганды теперь хорошо известна, а беларусам было у кого учиться. Крымчанку, дочь офицера я прекрасно помню. Помню и ту, что рассказывала про распятого мальчика. Это видео-из той же оперы. Впрочем, если это опубликовано на канале ЗеБеня, то что тут вообще говорить?По инфопомойкам не лазил и не собираюсь. Даже переубеждать вас в чём-то не хочу. Успехов.
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12.08.2020 12:52 Ответить
Сомневаетесь, что они там есть, но утверждали что это они в первом своем комменте............

"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского. "

https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
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12.08.2020 12:54 Ответить
Что в этом видео подтверждает, что это именно они?Принадлежность к партии ходора словами "Расея,Тверь" и "Журавушка" прошу не приводить в качестве доказательства Это могут быть они, могут быть не они.
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12.08.2020 12:59 Ответить
А мои слова были к новости Фонтанки.
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12.08.2020 13:02 Ответить
Вы написали их о видео, которое показала я!
В моем комменте не было речи о Фонтанке.
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12.08.2020 13:05 Ответить
В моём было, я ссылку давал на Фонтанка.ру, где они ссылались на ходорковскую контору.
Смотрю, вам понравилась чуть ниже по ветке идея штатного сливного бачка Леусенко. Ну, желаю успехов, более я вас не обеспокою.
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12.08.2020 13:14 Ответить
Блин... Ну нельзя же бьіть таким упертьім.
Вьі под моим видео утверждали, что это бьіли люди Ходорковского.
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12.08.2020 13:42 Ответить
Виноват, не Белсат, а Белта.
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12.08.2020 11:38 Ответить
Открытой раиси т.е.
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12.08.2020 11:18 Ответить
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 7267
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12.08.2020 11:16 Ответить
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12.08.2020 11:20 Ответить
украинские спецслужбы пошли на крайние меры, чтобы открыть новую страницу в переговорном процессе по донбассу...
минск - всё...даёшь новый будапештский меморандум, как уже озвучил кравчук
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12.08.2020 11:25 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Revhttps://mobile.twitter.com/Olha_Rev


Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
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12.08.2020 11:33 Ответить
Реально смешно. Могущественные спецслужбы, да, да. Коммуняку явного ********, пророссийского кацапа, козла, который сам, первый с кулаками полез , так чуть менты не повязали. Збсь спецслужбы народ внутри страны не защищают. Супер!
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12.08.2020 13:44 Ответить
ЛУКАШЕНКОВСКИЕ полицаи и бездомных собак уже задерживают шо на них гавкают..
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12.08.2020 11:18 Ответить
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) @leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1



Може, однією з задач Кремля в Мінську є делегітимізація Лукашенка?
Разом з цим Москва отримає заморозку Мінських домовленостей.
А якщо Луку замінять на ще більшу фсбшную маріонетку, то Україні на Мінську можна ставити хрест.
В Мінську закладені санкції проти РФ.
Як вам версія?
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12.08.2020 11:29 Ответить
Правдоподібна.
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12.08.2020 11:30 Ответить
тю...а то долго переговорный процесс временно перевести в астану(или как он теперь,назарбай шоле?) .а название оставить прежним...
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12.08.2020 11:35 Ответить
Придурки.
Теперь на них повесят организацию беспорядков.
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12.08.2020 11:45 Ответить
Потому что случайно оказались не в том месте не в то время. В чем же придурки? Он бы и без них нашел на кого повесить.
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12.08.2020 13:47 Ответить
 
 