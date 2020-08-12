В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши
Минимум трех граждан Польши задержали во время протестов в Беларуси. Дипломаты пытаются освободить их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Отмечается, что сначала появилась информация о задержании двух польских студентов - об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы". На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.
Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех людях.
"Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши.
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Відео:
https://twitter.com/i/status/1293181066367311874
И да, эту дичь рассказывает Белсат, официальное белар.агентсво, верить штатным пропагандонам не собираюсь.
"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского."
телеканала сказали и о заявлении Открытой раиси Ходорковского о том, что это-двое их активисты, которые были задержаны, хотя и не принимали участия в беспорядках. Сколько на видео людей показано?Два или больше?
Это только подтверждает, что нет нормальных россиян, и всех их объединяет их зловонная имперскость.
Почему их пятеро, а допрашивают только двоих?Почему показали тела с татуировками, но не показали лиц?Кто может подтвердить, что ОМОН просто не взял этих уголовных элементов из ближайшей тюрьмы просто для массовки?Почему такое видео не появилось раньше, они же не первые задержанные?И много других вопросов.
Делаю вывод-чистой воды пропагандонщина.
Показаны лица нескольких людей, они говорят откуда они, называют рос. города.
То есть-ни имён, ни фамилий, ни места проживания, ни даже неизвестно статьи какого кодекса, рассийского или беларусского (то есть рабсеянин он или местный). И вы такому инфошлаку верите?
Лично я-сомневаюсь.
Работа пропаганды теперь хорошо известна, а беларусам было у кого учиться. Крымчанку, дочь офицера я прекрасно помню. Помню и ту, что рассказывала про распятого мальчика. Это видео-из той же оперы. Впрочем, если это опубликовано на канале ЗеБеня, то что тут вообще говорить?По инфопомойкам не лазил и не собираюсь. Даже переубеждать вас в чём-то не хочу. Успехов.
"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского. "
https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
В моем комменте не было речи о Фонтанке.
Смотрю, вам понравилась чуть ниже по ветке идея штатного сливного бачка Леусенко. Ну, желаю успехов, более я вас не обеспокою.
Вьі под моим видео утверждали, что это бьіли люди Ходорковского.
минск - всё...даёшь новый будапештский меморандум, как уже озвучил кравчук
Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
https://mobile.twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) @leusenko1
https://mobile.twitter.com/leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1
Може, однією з задач Кремля в Мінську є делегітимізація Лукашенка?
Разом з цим Москва отримає заморозку Мінських домовленостей.
А якщо Луку замінять на ще більшу фсбшную маріонетку, то Україні на Мінську можна ставити хрест.
В Мінську закладені санкції проти РФ.
Як вам версія?
Теперь на них повесят организацию беспорядков.