В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши

Минимум трех граждан Польши задержали во время протестов в Беларуси. Дипломаты пытаются освободить их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что сначала появилась информация о задержании двух польских студентов - об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы". На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.

Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех людях.

"Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши.

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