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У Білорусі під час протестів затримали трьох громадян Польщі

У Білорусі під час протестів затримали трьох громадян Польщі

Мінімум трьох громадян Польщі затримали під час протестів у Білорусі. Дипломати намагаються звільнити їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Зазначається, що спочатку з'явилася інформація про затримання двох польських студентів - про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи". Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі. За його словами, до нього звернулися сім'ї після того, як молоді люди перестали виходити на зв'язок.

Згодом в МЗС Польщі повідомили кореспонденту, що йдеться вже про трьох людей.

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"Наш посол щойно був у Міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих ... Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів Павло Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Польща (8663) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
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В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 3762
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12.08.2020 11:15 Відповісти
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В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 7267
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12.08.2020 11:16 Відповісти
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В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 6621
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12.08.2020 11:14 Відповісти
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12.08.2020 11:14 Відповісти
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 3762
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12.08.2020 11:15 Відповісти
раскрыл секрет: петарды запретили, запретят и пену
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12.08.2020 11:20 Відповісти
Второй по популярности способ мести гадкому соседу в дворовой мифологии - забить в выхлопную трубу сырую картофелину
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12.08.2020 11:26 Відповісти
и сахар в бензобак...это из польских фильмов детства..или 4 танкиста или канонир доллас... польский опыт
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12.08.2020 11:30 Відповісти
можно банан засунуть...или ,что в беларуси популярнее-картоху
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12.08.2020 11:31 Відповісти
беларусь всем богата...кроме бананов и киви, излишки креветок и хамонов импортирует в санкционную россию..и не перечислить всего
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12.08.2020 11:43 Відповісти
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 6621
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12.08.2020 11:14 Відповісти
михалок и его воины света, воины добра колесят с концертами по черноморскому побережью одесчины
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12.08.2020 11:22 Відповісти
В Білорусі затримали путінських скінхедів-фашистів, які приїхали влаштовувати погроми в Мінську.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1293181066367311874
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12.08.2020 11:15 Відповісти
Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского. Ходор, конечно, тот ещё фошизд-биндеравец, угу.
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12.08.2020 11:18 Відповісти
Эти с наколками-свастиками с ног до головы, с надцатью судимостями члены партии Ходорковского?
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12.08.2020 11:20 Відповісти
А кто сказал, что те тела, которые зататуированы акт полинезийцы и те двое, которые лёжа на траве еле могут говорить-одни и те же люди?Тех, кто говорят всего двое, а тех, кто стоит/лежит у заборчиков сколько?
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12.08.2020 11:31 Відповісти
Кто конкретно из них член партии Ходорковского?
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12.08.2020 11:33 Відповісти
На вчерашнем Дожде вчера сказали, что их двое. Гугланул навскидку, первая же ссыль выдала мне Фонтанку https://m.fontanka.ru/2020/08/11/69415960/
И да, эту дичь рассказывает Белсат, официальное белар.агентсво, верить штатным пропагандонам не собираюсь.
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12.08.2020 11:36 Відповісти
Где связь именно с теми, кто на видео, показанном мной?
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12.08.2020 11:47 Відповісти
А какую именно связь вы ждёте, чтобы допрашиваемые показали паспорта и разделись, дабы вы могли убедиться в наличии/отсутствии у них татуировок со свастиками?
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12.08.2020 11:54 Відповісти
То есть, это вы написали от фонаря?
"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского."
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12.08.2020 11:57 Відповісти
Специально повторяю: я вчера увидел в эфире телеканала Дождь данное видео, после чего ведущие
телеканала сказали и о заявлении Открытой раиси Ходорковского о том, что это-двое их активисты, которые были задержаны, хотя и не принимали участия в беспорядках. Сколько на видео людей показано?Два или больше?
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12.08.2020 12:01 Відповісти
Несколько. Если двое из них от Ходорковского, классического российского либерала со всеми вытекающими последствиями, то как они оказались вместе с фашиствующими скинхедами и рецедивистом?
Это только подтверждает, что нет нормальных россиян, и всех их объединяет их зловонная имперскость.
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12.08.2020 12:05 Відповісти
Про руссолиберню я сейчас не стану говорить (слишком много придётся писать, да и речь не о ней сейчас). Основной вопрос: почему эти двое оказались в компании таких нелециприятных личностей правильный, но задавать его надо не мне, а пропагандонам из Балты.
Почему их пятеро, а допрашивают только двоих?Почему показали тела с татуировками, но не показали лиц?Кто может подтвердить, что ОМОН просто не взял этих уголовных элементов из ближайшей тюрьмы просто для массовки?Почему такое видео не появилось раньше, они же не первые задержанные?И много других вопросов.
Делаю вывод-чистой воды пропагандонщина.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Вы видео смотрели по моей ссылке?

Показаны лица нескольких людей, они говорят откуда они, называют рос. города.
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12.08.2020 12:22 Відповісти
Специально пересмотрел сейчас. Один из всех (!) только сказал-раися, Тверь, на что второй сказал, я тоже из раиси. То есть двое рабсеян, больше никто ничего не сказал. Затем показали какого-то наголо обритого (у которого спросили сколько судимостей и какие статьи), ну и какой-то пацан, явно выпадающий из общего ряда, совсем щегол.
То есть-ни имён, ни фамилий, ни места проживания, ни даже неизвестно статьи какого кодекса, рассийского или беларусского (то есть рабсеянин он или местный). И вы такому инфошлаку верите?
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12.08.2020 12:42 Відповісти
Так кто из них люди Ходорковского?
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12.08.2020 12:45 Відповісти
Скорее уместен вопрос: есть ли среди них вообще люди Ходорковского?
Лично я-сомневаюсь.
Работа пропаганды теперь хорошо известна, а беларусам было у кого учиться. Крымчанку, дочь офицера я прекрасно помню. Помню и ту, что рассказывала про распятого мальчика. Это видео-из той же оперы. Впрочем, если это опубликовано на канале ЗеБеня, то что тут вообще говорить?По инфопомойкам не лазил и не собираюсь. Даже переубеждать вас в чём-то не хочу. Успехов.
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12.08.2020 12:52 Відповісти
Сомневаетесь, что они там есть, но утверждали что это они в первом своем комменте............

"Вчерашний видос. Они из открытой описи Ходорковского. "

https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
https://censor.net/comments/locate/3213247/019214ca-01fd-714c-88b8-29156e7ad114
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12.08.2020 12:54 Відповісти
Что в этом видео подтверждает, что это именно они?Принадлежность к партии ходора словами "Расея,Тверь" и "Журавушка" прошу не приводить в качестве доказательства Это могут быть они, могут быть не они.
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12.08.2020 12:59 Відповісти
А мои слова были к новости Фонтанки.
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12.08.2020 13:02 Відповісти
Вы написали их о видео, которое показала я!
В моем комменте не было речи о Фонтанке.
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12.08.2020 13:05 Відповісти
В моём было, я ссылку давал на Фонтанка.ру, где они ссылались на ходорковскую контору.
Смотрю, вам понравилась чуть ниже по ветке идея штатного сливного бачка Леусенко. Ну, желаю успехов, более я вас не обеспокою.
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12.08.2020 13:14 Відповісти
Блин... Ну нельзя же бьіть таким упертьім.
Вьі под моим видео утверждали, что это бьіли люди Ходорковского.
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12.08.2020 13:42 Відповісти
Виноват, не Белсат, а Белта.
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12.08.2020 11:38 Відповісти
Открытой раиси т.е.
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12.08.2020 11:18 Відповісти
В Беларуси во время протестов задержали трех граждан Польши - Цензор.НЕТ 7267
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12.08.2020 11:16 Відповісти
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12.08.2020 11:20 Відповісти
украинские спецслужбы пошли на крайние меры, чтобы открыть новую страницу в переговорном процессе по донбассу...
минск - всё...даёшь новый будапештский меморандум, как уже озвучил кравчук
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12.08.2020 11:25 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Revhttps://mobile.twitter.com/Olha_Rev


Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
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12.08.2020 11:33 Відповісти
Реально смешно. Могущественные спецслужбы, да, да. Коммуняку явного ********, пророссийского кацапа, козла, который сам, первый с кулаками полез , так чуть менты не повязали. Збсь спецслужбы народ внутри страны не защищают. Супер!
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12.08.2020 13:44 Відповісти
ЛУКАШЕНКОВСКИЕ полицаи и бездомных собак уже задерживают шо на них гавкают..
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12.08.2020 11:18 Відповісти
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) @leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1



Може, однією з задач Кремля в Мінську є делегітимізація Лукашенка?
Разом з цим Москва отримає заморозку Мінських домовленостей.
А якщо Луку замінять на ще більшу фсбшную маріонетку, то Україні на Мінську можна ставити хрест.
В Мінську закладені санкції проти РФ.
Як вам версія?
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12.08.2020 11:29 Відповісти
Правдоподібна.
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12.08.2020 11:30 Відповісти
тю...а то долго переговорный процесс временно перевести в астану(или как он теперь,назарбай шоле?) .а название оставить прежним...
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12.08.2020 11:35 Відповісти
Придурки.
Теперь на них повесят организацию беспорядков.
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12.08.2020 11:45 Відповісти
Потому что случайно оказались не в том месте не в то время. В чем же придурки? Он бы и без них нашел на кого повесить.
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12.08.2020 13:47 Відповісти
 
 