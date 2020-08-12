У Білорусі під час протестів затримали трьох громадян Польщі

Мінімум трьох громадян Польщі затримали під час протестів у Білорусі. Дипломати намагаються звільнити їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Зазначається, що спочатку з'явилася інформація про затримання двох польських студентів - про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи". Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі. За його словами, до нього звернулися сім'ї після того, як молоді люди перестали виходити на зв'язок.

Згодом в МЗС Польщі повідомили кореспонденту, що йдеться вже про трьох людей.

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"Наш посол щойно був у Міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих ... Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів Павло Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі.