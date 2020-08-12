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Новини Репресії в Білорусі
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Глави МЗС Євросоюзу збирають екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі

Глави МЗС Євросоюзу збирають екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі

У п'ятницю, 14 серпня, глави Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на екстрену відеоконференцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі в Twitter.

Повідомляється, що головною темою засідання є ситуація в Білорусі.

Зазначається також, що в п'ятницю сторони обговорять і ситуацію в Туреччині, Венесуелі та події в Лівані.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Також дивіться: Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали майже п'ять тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Глави МЗС Євросоюзу збирають екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Євросоюз (13785)


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Топ коментарі
+6
Мне другое интересно, куда подевались адепты Луки, приводящие святого усатого в пример, и мечтавшие видеть его президентом Украины.
Куда испарились эти засранцы?)
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12.08.2020 11:20 Відповісти
+5
Шизофреник лука совсем с катушек слител
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12.08.2020 11:12 Відповісти
+2
А что толку? Помнится, когда вфя устроил в ночь с 18 на 19.02.2014 бойню на Майдане, в ЕС заявили, что планируют ввести против виновных что-то типа санкций в виде визовых ограничений.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
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соберитесь и решите выдворить из Турции лукашенковский выводок...
Пусть при папа ше сидят в Белоруссии
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12.08.2020 11:06 Відповісти
А что толку? Помнится, когда вфя устроил в ночь с 18 на 19.02.2014 бойню на Майдане, в ЕС заявили, что планируют ввести против виновных что-то типа санкций в виде визовых ограничений.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
Шизофреник лука совсем с катушек слител
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12.08.2020 11:12 Відповісти
Бацька физику в школе прогуливал. Теперь аукнулось. Действие равно противодействию. На хрена он мусоров отвязал? Ну, пошумели бы демонстранты, покричали недельку и разошлись.
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12.08.2020 11:12 Відповісти
Мне нравиться этот Европейский пафос....
Европа обучает спецназовцев, продаёт им спец оборудование, а потом удивляется почему избивают людей? Как так происходит? Как то не демократически избиваете не надо, мы будем наказывать за то что вы палку держите в левой руке а мы учили в правой надо держать...
Лицемерие и пафос... просто театр как нужно держать народ в рабстве...
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12.08.2020 11:15 Відповісти
Да выразят озабоченность, и всего делов.
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12.08.2020 11:42 Відповісти
Мне другое интересно, куда подевались адепты Луки, приводящие святого усатого в пример, и мечтавшие видеть его президентом Украины.
Куда испарились эти засранцы?)
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12.08.2020 11:20 Відповісти
Почему режим осуждает только Польша с Эстонией?
Где Германия, Франция, Голландия и все остальные?
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12.08.2020 11:35 Відповісти
Потому что гермашка, францушка проросийские помойки
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12.08.2020 11:44 Відповісти
они уже третий день собирают экстренную конференцию, все никак не соберут. как впрочем это происходило и в 2014м
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12.08.2020 12:01 Відповісти
Мы это проходили. Обеспокоились. Что то о санкциях вякнули. Ожидать от импотентов результата... гиблое дело. Ну, запретят бабушке министра МВД вьезд на Мальту...
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12.08.2020 12:06 Відповісти
 
 