Глави МЗС Євросоюзу збирають екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі

У п'ятницю, 14 серпня, глави Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на екстрену відеоконференцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі в Twitter.

Повідомляється, що головною темою засідання є ситуація в Білорусі.

Зазначається також, що в п'ятницю сторони обговорять і ситуацію в Туреччині, Венесуелі та події в Лівані.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали майже п'ять тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.