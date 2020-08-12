Главы МИД Евросоюза собирают экстренную видеоконференцию по ситуации в Беларуси
В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на экстренную видеоконференцию.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба МИД Польши в Twitter.
Сообщается, что главной темой заседания является ситуация в Беларуси.
Отмечается также, что в пятницу стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и события в Ливане.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Пусть при папа ше сидят в Белоруссии
Европа обучает спецназовцев, продаёт им спец оборудование, а потом удивляется почему избивают людей? Как так происходит? Как то не демократически избиваете не надо, мы будем наказывать за то что вы палку держите в левой руке а мы учили в правой надо держать...
Лицемерие и пафос... просто театр как нужно держать народ в рабстве...
Куда испарились эти засранцы?)
Где Германия, Франция, Голландия и все остальные?