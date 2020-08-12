Главы МИД Евросоюза собирают экстренную видеоконференцию по ситуации в Беларуси

В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на экстренную видеоконференцию.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба МИД Польши в Twitter.

Сообщается, что главной темой заседания является ситуация в Беларуси.

Отмечается также, что в пятницу стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и события в Ливане.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.