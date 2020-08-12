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Новости Репрессии в Беларуси
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Главы МИД Евросоюза собирают экстренную видеоконференцию по ситуации в Беларуси

Главы МИД Евросоюза собирают экстренную видеоконференцию по ситуации в Беларуси

В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на экстренную видеоконференцию.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба МИД Польши в Twitter.

Сообщается, что главной темой заседания является ситуация в Беларуси.

Отмечается также, что в пятницу стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и события в Ливане.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Главы МИД Евросоюза собирают экстренную видеоконференцию по ситуации в Беларуси 01

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+6
Мне другое интересно, куда подевались адепты Луки, приводящие святого усатого в пример, и мечтавшие видеть его президентом Украины.
Куда испарились эти засранцы?)
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12.08.2020 11:20 Ответить
+5
Шизофреник лука совсем с катушек слител
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12.08.2020 11:12 Ответить
+2
А что толку? Помнится, когда вфя устроил в ночь с 18 на 19.02.2014 бойню на Майдане, в ЕС заявили, что планируют ввести против виновных что-то типа санкций в виде визовых ограничений.
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12.08.2020 11:09 Ответить
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соберитесь и решите выдворить из Турции лукашенковский выводок...
Пусть при папа ше сидят в Белоруссии
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12.08.2020 11:06 Ответить
А что толку? Помнится, когда вфя устроил в ночь с 18 на 19.02.2014 бойню на Майдане, в ЕС заявили, что планируют ввести против виновных что-то типа санкций в виде визовых ограничений.
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12.08.2020 11:09 Ответить
Шизофреник лука совсем с катушек слител
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12.08.2020 11:12 Ответить
Бацька физику в школе прогуливал. Теперь аукнулось. Действие равно противодействию. На хрена он мусоров отвязал? Ну, пошумели бы демонстранты, покричали недельку и разошлись.
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12.08.2020 11:12 Ответить
Мне нравиться этот Европейский пафос....
Европа обучает спецназовцев, продаёт им спец оборудование, а потом удивляется почему избивают людей? Как так происходит? Как то не демократически избиваете не надо, мы будем наказывать за то что вы палку держите в левой руке а мы учили в правой надо держать...
Лицемерие и пафос... просто театр как нужно держать народ в рабстве...
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12.08.2020 11:15 Ответить
Да выразят озабоченность, и всего делов.
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12.08.2020 11:42 Ответить
Мне другое интересно, куда подевались адепты Луки, приводящие святого усатого в пример, и мечтавшие видеть его президентом Украины.
Куда испарились эти засранцы?)
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12.08.2020 11:20 Ответить
Почему режим осуждает только Польша с Эстонией?
Где Германия, Франция, Голландия и все остальные?
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12.08.2020 11:35 Ответить
Потому что гермашка, францушка проросийские помойки
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12.08.2020 11:44 Ответить
они уже третий день собирают экстренную конференцию, все никак не соберут. как впрочем это происходило и в 2014м
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12.08.2020 12:01 Ответить
Мы это проходили. Обеспокоились. Что то о санкциях вякнули. Ожидать от импотентов результата... гиблое дело. Ну, запретят бабушке министра МВД вьезд на Мальту...
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12.08.2020 12:06 Ответить
 
 