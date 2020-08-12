В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом", - пресс-служба метрополитена

Станцию метро на Холодногорско-заводской линии назвали в честь крупнейшего завода Харькова - Турбоатома.

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что решение о переименовании было принято в октябре 2019-го.

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"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", - говорится в сообщении.