РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7388 посетителей онлайн
Новости
1 987 17

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом", - пресс-служба метрополитена

В Харькове переименовали станцию метро

Станцию метро на Холодногорско-заводской линии назвали в честь крупнейшего завода Харькова - Турбоатома.

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что решение о переименовании было принято в октябре 2019-го.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кернес о проспекте Жукова в Харькове: "Был, есть и будет"

"Информируем, что во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом", - говорится в сообщении.

Автор: 

Метрополитен (1017) переименования (741) Харьков (7621)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
А Московский проспект остался!
показать весь комментарий
12.08.2020 11:32 Ответить
+4
и шо, Гепа не против?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:27 Ответить
+3
Да. Причем, полгорода поименованы этим долбанным Мацковским проспектом.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо, Гепа не против?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:27 Ответить
Наверное, уже иск в суд готовит
показать весь комментарий
12.08.2020 11:32 Ответить
Местные выборы скоро,а после выборов г. Харьков переименуют в г. Жуков,а область оставят Харьковской.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:36 Ответить
А как же гепа?инфарк не получил
показать весь комментарий
12.08.2020 11:28 Ответить
Пророссийский Кернес чего то забздел и переименовал ничтоже сумнятиша...
Наверное скоро опять оседлает свой байк - инвалидную коляску что бы вышивать по коридорам судов на ней...
показать весь комментарий
12.08.2020 11:28 Ответить
Бо Адольфович очєнь в курсє, чим закінчили суперпроросійські Плотніцкій і Захарченко в ЛНР і ДНР.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:36 Ответить
ДА! ОНО ОЧКУЕТ по страшному...
показать весь комментарий
12.08.2020 11:50 Ответить
Харкову -РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
показать весь комментарий
12.08.2020 11:29 Ответить
А Московский проспект остался!
показать весь комментарий
12.08.2020 11:32 Ответить
Да. Причем, полгорода поименованы этим долбанным Мацковским проспектом.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:37 Ответить
Уже неплохо Теперь надо и улицу идущую через полгорода переименовать Хоть это и затратно Но это всё равно что в 42 была бы улица Берлинская
показать весь комментарий
12.08.2020 11:40 Ответить
не спешите привыкать, скоро переименуют, от атомной то энергии отказываются, это название не в тренде, станция будет "Зелений тариф", "Турбоатом" нельзя, плохие ассоциации с дешевой электроенергией возникать будут
показать весь комментарий
12.08.2020 11:41 Ответить
"Турбозелень"?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:43 Ответить
Скоро Турбоатома не станет, опять во что-то переименуют, хорошая работа переименовывать, блин вместо поднятия экономики, создания рабочих мест.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:50 Ответить
Турбоатомный проспект получается. оригинально.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:54 Ответить
Новость многомесячной давности.Московский проспект длиной 20 км.На нем7 станций метро..Для более точной привязки станции к месту её и переименовали.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:47 Ответить
Пора уже и мацковский проспект в Бандеры переименовать.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:08 Ответить
 
 