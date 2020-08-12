У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом", - пресслужба метрополітену
Станцію метро на Холодногірсько-заводській лінії назвали на честь найбільшого заводу Харкова - Турбоатома.
Про це повідомляє пресслужба місцевого метрополітену, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні наголошується, що рішення про перейменування було ухвалено в жовтні 2019-го.
"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар12.08.2020 11:32 Відповісти Посилання
+4 des_104
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+3 Зося Синицкая
показати весь коментар12.08.2020 11:37 Відповісти Посилання
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