У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом", - пресслужба метрополітену

Станцію метро на Холодногірсько-заводській лінії назвали на честь найбільшого заводу Харкова - Турбоатома.

Про це повідомляє пресслужба місцевого метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що рішення про перейменування було ухвалено в жовтні 2019-го.

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"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом"", - йдеться в повідомленні.