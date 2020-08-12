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У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом", - пресслужба метрополітену

У Харкові перейменували станцію метро

Станцію метро на Холодногірсько-заводській лінії назвали на честь найбільшого заводу Харкова - Турбоатома.

Про це повідомляє пресслужба місцевого метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що рішення про перейменування було ухвалено в жовтні 2019-го.

Також читайте: Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде"

"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом"", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Метрополітен (1422) перейменування (586) Харків (5742)


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Топ коментарі
+6
А Московский проспект остался!
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12.08.2020 11:32 Відповісти
+4
и шо, Гепа не против?
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12.08.2020 11:27 Відповісти
+3
Да. Причем, полгорода поименованы этим долбанным Мацковским проспектом.
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12.08.2020 11:37 Відповісти
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и шо, Гепа не против?
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12.08.2020 11:27 Відповісти
Наверное, уже иск в суд готовит
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12.08.2020 11:32 Відповісти
Местные выборы скоро,а после выборов г. Харьков переименуют в г. Жуков,а область оставят Харьковской.
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12.08.2020 11:36 Відповісти
А как же гепа?инфарк не получил
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12.08.2020 11:28 Відповісти
Пророссийский Кернес чего то забздел и переименовал ничтоже сумнятиша...
Наверное скоро опять оседлает свой байк - инвалидную коляску что бы вышивать по коридорам судов на ней...
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12.08.2020 11:28 Відповісти
Бо Адольфович очєнь в курсє, чим закінчили суперпроросійські Плотніцкій і Захарченко в ЛНР і ДНР.
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12.08.2020 11:36 Відповісти
ДА! ОНО ОЧКУЕТ по страшному...
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12.08.2020 11:50 Відповісти
Харкову -РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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12.08.2020 11:29 Відповісти
А Московский проспект остался!
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12.08.2020 11:32 Відповісти
Да. Причем, полгорода поименованы этим долбанным Мацковским проспектом.
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12.08.2020 11:37 Відповісти
Уже неплохо Теперь надо и улицу идущую через полгорода переименовать Хоть это и затратно Но это всё равно что в 42 была бы улица Берлинская
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12.08.2020 11:40 Відповісти
не спешите привыкать, скоро переименуют, от атомной то энергии отказываются, это название не в тренде, станция будет "Зелений тариф", "Турбоатом" нельзя, плохие ассоциации с дешевой электроенергией возникать будут
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12.08.2020 11:41 Відповісти
"Турбозелень"?
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12.08.2020 11:43 Відповісти
Скоро Турбоатома не станет, опять во что-то переименуют, хорошая работа переименовывать, блин вместо поднятия экономики, создания рабочих мест.
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12.08.2020 11:50 Відповісти
Турбоатомный проспект получается. оригинально.
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12.08.2020 11:54 Відповісти
Новость многомесячной давности.Московский проспект длиной 20 км.На нем7 станций метро..Для более точной привязки станции к месту её и переименовали.
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12.08.2020 12:47 Відповісти
Пора уже и мацковский проспект в Бандеры переименовать.
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12.08.2020 14:08 Відповісти
 
 