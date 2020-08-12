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Новости Коронавирус и карантин
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На Львовщине выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог области Тимко

На Львовщине выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог области Тимко

Врачи во Львовской области при обследовании пациентов выявляют случаи двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, но которая протекает без симптомов.

Об этом во время брифинга сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как пояснила эпидемиолог, COVID-19 мутирует, и организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом.

"Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, которое специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается так, что вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую ​​патологию", - рассказала Тимко.

Она добавила, что таких больных становится все больше, их обнаруживают ежедневно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,3 тыс. инфицированных и 310 умерших

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2952)


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Топ комментарии
+5
Степанов: - Ты видишь вирус?
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
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12.08.2020 12:15 Ответить
+4
Все смешнее и смешнее. С какого перепугу родственники обследуются, уже не ограничиваясь одним тестом?
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12.08.2020 11:59 Ответить
+4
Ещё не все деньги украли из государственного бюджета. Поэтому вирус мутирует так что люди не знают что они больные, зато врачи знают и получают за это по четыре зарплаты. Пока деньги в государственном бюджете не закончатся вирус не остановится.
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12.08.2020 12:01 Ответить
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То капець...
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12.08.2020 11:44 Ответить
Це вони про 2009-й рік розказують?
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12.08.2020 11:46 Ответить
Про 69-й, довбень!
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12.08.2020 12:32 Ответить
Выборы все ближе и ближе, а сводки коровируса все хуже и хуже
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12.08.2020 11:50 Ответить
Все смешнее и смешнее. С какого перепугу родственники обследуются, уже не ограничиваясь одним тестом?
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12.08.2020 11:59 Ответить
если тест показал положительный результат, то почему не обследовать легкие даже по просьбе самого пациента. шо вы тут несете звери чертовы
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12.08.2020 12:03 Ответить
Только зачем обследовать лёгкие пациента если пациент просит не обследовать?
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12.08.2020 12:06 Ответить
я упоротым нелюдям желаю переболеть этой заразой как моя двоюродная сестра и почувствовать на своей гребаной шкуре как оно
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12.08.2020 12:19 Ответить
Чий є Крим?
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12.08.2020 12:23 Ответить
твій крим, чудо
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12.08.2020 12:24 Ответить
Крим - це Україна слабо написати, кацапе?
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12.08.2020 12:28 Ответить
телепняка, і шо це дасть? твій мозжечуня повіре шо я не калоцап, та ну, броди лісом. краще маску одягай, і не пиши дурню в інетику щоб таких упоротих і хворих ставало більше
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12.08.2020 12:34 Ответить
Твой путин-*****.
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12.08.2020 12:35 Ответить
зелена потвора твій **********
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12.08.2020 12:36 Ответить
В Україні наразі нема президента.
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12.08.2020 12:41 Ответить
а напівшостий шо нє, не **********? бо не повірю шо з твоїм таким розумом можна віддати голос за нормальну людину
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12.08.2020 12:44 Ответить
ти цей заходь якщо шо https://www.facebook.com/profile.php?id=100044627619851
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12.08.2020 12:56 Ответить
А почему то Шмыгаль говорит, что в тестах нет необходимости?
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12.08.2020 12:07 Ответить
Можеш піти обрати собі ритуал, вінок, гроб місце спочинку. На чорта тобі ті вибори, ти до них спочатку доживи.
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12.08.2020 12:33 Ответить
Или случайно, или преднамеренно эту дрянь выпустили, но на планете идет жесткий естественный отбор.
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12.08.2020 11:51 Ответить
Жесткий неестественный отбор!
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12.08.2020 11:57 Ответить
Природа сама контролирует уровень населения и продолжительность их жизни.
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12.08.2020 11:58 Ответить
волдометр показывает ежесекундный прирост населения планеты.
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12.08.2020 12:18 Ответить
Китайцы сами контролируют природу.
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12.08.2020 15:03 Ответить
Весьма слабый отбор - смертность всего 5% от заразившихся.
При том, что скорость заражения в разы меньше, чем естественный прирост населения, что означает, что все люди на планете не переболеют НИКОГДА! Просто смертность от короновируса пополнит естественный "фон" остальной смертности вот и все - никакого отбора!!!
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12.08.2020 12:50 Ответить
Если смертность будет 70%, то это будет не отбор, а геноцид и необратимые последствия для мировой экономики. А так, как раз рихтуется численность населения, но без серьезных последствий для функционирования мировых механизмов.
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14.08.2020 14:27 Ответить
Смертность от Короновируса будет 70%, только в том случае, если бы будете стрелять в пациентов с огнестрельного оружия
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14.08.2020 14:53 Ответить
Это как раз и означает, что численность населения взята под полный контроль.
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14.08.2020 14:28 Ответить
мля! Просто уже некуда спрятаться! В Гималаи податься шо ли?
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12.08.2020 11:57 Ответить
Ещё не все деньги украли из государственного бюджета. Поэтому вирус мутирует так что люди не знают что они больные, зато врачи знают и получают за это по четыре зарплаты. Пока деньги в государственном бюджете не закончатся вирус не остановится.
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12.08.2020 12:01 Ответить
Когда рентгенолог или КТшник переходит в фазу гипердиагностики и начинает заваливать пневмониями, очень помогает постоянная поддержка с ним телефонной связи для совместных разборов случаев.
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12.08.2020 12:03 Ответить
Кернес так і робить, Тому Харків і скаче з зеленої зони в червону, а потім обратно.
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12.08.2020 12:35 Ответить
воспаление без температуры? однако...
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12.08.2020 12:12 Ответить
Вирусное бывает, но так, шоб совсем без симптомов, наверное - нет. При бактериальном кашля может не быть, но есть температура и кровь с рентгеном покажут.
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12.08.2020 12:22 Ответить
Степанов: - Ты видишь вирус?
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
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12.08.2020 12:15 Ответить
интересно, сколько в день должно умирать больных от ковид19, что бы эти скептики заткнули свои рты ? Вижу что 20 чел в день не убеждают. Сколько 50 , 100 ?

Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
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12.08.2020 12:47 Ответить
Они не скептики. Они просто ищут себе оправдание, что им нас$ать на других.
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12.08.2020 13:21 Ответить
"от ковід19" ніхто не помирає - помирають з позитивним тестом на ковід і з негативним - також (особливо від туберкульозу, онкологій, імунних захворювать, отруйної їжі і напоїв в магазинах, серцево-судинних нападів і т.д.),

а твої хазяї платять тобі за нагнітання паніки на форумах
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12.08.2020 13:30 Ответить
в Дніпрі з транспортом якісь дива відбуваються: тролейбуси перевозять ише по кількості місць для сидіння, натомість автобуси приватних компаній-перевізників - як оселедцю в банку напхати можуть, та ще й по дороз підхоплюють навіть не на зупинках. Всі без масок. Звісно, спека страшна, а кондиціонери власники автобусів/маршруток вмикати не дозволяють, хоча, двишся новий німецький чи іспанський автобус, а кондиціонер навмисно не вмикають, економлять, пілять.. То пасажири вже плюють на той ковід, аби від спеки вже хоч в тій скотовозці не здохнути, не задохнутись. Були б нормальні умови перевезення - працюючі кондиціонери, обмеження кількості пасажирів, то і ризик був би значно нижчим ніж зараз. Нікому нічого нахрін не потрібно, українці - сміття для влади, лише засіб для збагачування..
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12.08.2020 13:30 Ответить
А маски экспортируют, лишенцы.
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12.08.2020 14:16 Ответить
Подруга моєї дочки в лікарні з ковідом. Вже 10 днів.
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13.08.2020 00:06 Ответить
 
 