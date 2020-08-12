На Львовщине выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог области Тимко

Врачи во Львовской области при обследовании пациентов выявляют случаи двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, но которая протекает без симптомов.

Об этом во время брифинга сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как пояснила эпидемиолог, COVID-19 мутирует, и организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом.

"Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, которое специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается так, что вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую ​​патологию", - рассказала Тимко.

Она добавила, что таких больных становится все больше, их обнаруживают ежедневно.

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