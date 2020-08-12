На Львовщине выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог области Тимко
Врачи во Львовской области при обследовании пациентов выявляют случаи двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, но которая протекает без симптомов.
Об этом во время брифинга сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Как пояснила эпидемиолог, COVID-19 мутирует, и организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом.
"Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, которое специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается так, что вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую патологию", - рассказала Тимко.
Она добавила, что таких больных становится все больше, их обнаруживают ежедневно.
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При том, что скорость заражения в разы меньше, чем естественный прирост населения, что означает, что все люди на планете не переболеют НИКОГДА! Просто смертность от короновируса пополнит естественный "фон" остальной смертности вот и все - никакого отбора!!!
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
а твої хазяї платять тобі за нагнітання паніки на форумах