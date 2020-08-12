На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії, - епідеміолог області Тімко
Лікарі у Львівській області під час обстеження пацієнтів виявляють випадки двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусом, але яка протікає без симптомів.
Про це під час брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.
"З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один із членів сім’ї, обстежують його родича. І за відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію", - розповіла Тімко.
Вона додала, що таких хворих стає дедалі більше, їх виявляють щодня.
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При том, что скорость заражения в разы меньше, чем естественный прирост населения, что означает, что все люди на планете не переболеют НИКОГДА! Просто смертность от короновируса пополнит естественный "фон" остальной смертности вот и все - никакого отбора!!!
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
а твої хазяї платять тобі за нагнітання паніки на форумах