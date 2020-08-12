На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії, - епідеміолог області Тімко

Лікарі у Львівській області під час обстеження пацієнтів виявляють випадки двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусом, але яка протікає без симптомів.

Про це під час брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.

"З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один із членів сім’ї, обстежують його родича. І за відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію", - розповіла Тімко.

Вона додала, що таких хворих стає дедалі більше, їх виявляють щодня.

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