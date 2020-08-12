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Новини Коронавірус і карантин
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На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії, - епідеміолог області Тімко

На Львівщині виявляють випадки нової безсимптомної пневмонії, - епідеміолог області Тімко

Лікарі у Львівській області під час обстеження пацієнтів виявляють випадки двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусом, але яка протікає без симптомів.

Про це під час брифінгу повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як пояснила епідеміолог, COVID-19 мутує і часом організм не завжди сигналізує про небезпеку і не бореться з вірусом.

"З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один із членів сім’ї, обстежують його родича. І за відсутності кашлю, задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється так, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати і це спричиняє ось таку патологію", - розповіла Тімко.

Вона додала, що таких хворих стає дедалі більше, їх виявляють щодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 166 нових випадків COVID-19, загалом 11,3 тис. інфікованих і 310 померлих

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2481)


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Топ коментарі
+5
Степанов: - Ты видишь вирус?
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
+4
Все смешнее и смешнее. С какого перепугу родственники обследуются, уже не ограничиваясь одним тестом?
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12.08.2020 11:59 Відповісти
+4
Ещё не все деньги украли из государственного бюджета. Поэтому вирус мутирует так что люди не знают что они больные, зато врачи знают и получают за это по четыре зарплаты. Пока деньги в государственном бюджете не закончатся вирус не остановится.
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12.08.2020 12:01 Відповісти
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12.08.2020 11:44 Відповісти
Це вони про 2009-й рік розказують?
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12.08.2020 11:46 Відповісти
Про 69-й, довбень!
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12.08.2020 12:32 Відповісти
Выборы все ближе и ближе, а сводки коровируса все хуже и хуже
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12.08.2020 11:50 Відповісти
Все смешнее и смешнее. С какого перепугу родственники обследуются, уже не ограничиваясь одним тестом?
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12.08.2020 11:59 Відповісти
если тест показал положительный результат, то почему не обследовать легкие даже по просьбе самого пациента. шо вы тут несете звери чертовы
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12.08.2020 12:03 Відповісти
Только зачем обследовать лёгкие пациента если пациент просит не обследовать?
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12.08.2020 12:06 Відповісти
я упоротым нелюдям желаю переболеть этой заразой как моя двоюродная сестра и почувствовать на своей гребаной шкуре как оно
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12.08.2020 12:19 Відповісти
Чий є Крим?
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12.08.2020 12:23 Відповісти
твій крим, чудо
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12.08.2020 12:24 Відповісти
Крим - це Україна слабо написати, кацапе?
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12.08.2020 12:28 Відповісти
телепняка, і шо це дасть? твій мозжечуня повіре шо я не калоцап, та ну, броди лісом. краще маску одягай, і не пиши дурню в інетику щоб таких упоротих і хворих ставало більше
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12.08.2020 12:34 Відповісти
Твой путин-*****.
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12.08.2020 12:35 Відповісти
зелена потвора твій **********
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12.08.2020 12:36 Відповісти
В Україні наразі нема президента.
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12.08.2020 12:41 Відповісти
а напівшостий шо нє, не **********? бо не повірю шо з твоїм таким розумом можна віддати голос за нормальну людину
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12.08.2020 12:44 Відповісти
ти цей заходь якщо шо https://www.facebook.com/profile.php?id=100044627619851
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12.08.2020 12:56 Відповісти
А почему то Шмыгаль говорит, что в тестах нет необходимости?
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12.08.2020 12:07 Відповісти
Можеш піти обрати собі ритуал, вінок, гроб місце спочинку. На чорта тобі ті вибори, ти до них спочатку доживи.
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12.08.2020 12:33 Відповісти
Или случайно, или преднамеренно эту дрянь выпустили, но на планете идет жесткий естественный отбор.
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12.08.2020 11:51 Відповісти
Жесткий неестественный отбор!
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12.08.2020 11:57 Відповісти
Природа сама контролирует уровень населения и продолжительность их жизни.
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12.08.2020 11:58 Відповісти
волдометр показывает ежесекундный прирост населения планеты.
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12.08.2020 12:18 Відповісти
Китайцы сами контролируют природу.
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Весьма слабый отбор - смертность всего 5% от заразившихся.
При том, что скорость заражения в разы меньше, чем естественный прирост населения, что означает, что все люди на планете не переболеют НИКОГДА! Просто смертность от короновируса пополнит естественный "фон" остальной смертности вот и все - никакого отбора!!!
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Если смертность будет 70%, то это будет не отбор, а геноцид и необратимые последствия для мировой экономики. А так, как раз рихтуется численность населения, но без серьезных последствий для функционирования мировых механизмов.
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14.08.2020 14:27 Відповісти
Смертность от Короновируса будет 70%, только в том случае, если бы будете стрелять в пациентов с огнестрельного оружия
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14.08.2020 14:53 Відповісти
Это как раз и означает, что численность населения взята под полный контроль.
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14.08.2020 14:28 Відповісти
мля! Просто уже некуда спрятаться! В Гималаи податься шо ли?
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12.08.2020 11:57 Відповісти
Ещё не все деньги украли из государственного бюджета. Поэтому вирус мутирует так что люди не знают что они больные, зато врачи знают и получают за это по четыре зарплаты. Пока деньги в государственном бюджете не закончатся вирус не остановится.
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12.08.2020 12:01 Відповісти
Когда рентгенолог или КТшник переходит в фазу гипердиагностики и начинает заваливать пневмониями, очень помогает постоянная поддержка с ним телефонной связи для совместных разборов случаев.
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12.08.2020 12:03 Відповісти
Кернес так і робить, Тому Харків і скаче з зеленої зони в червону, а потім обратно.
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12.08.2020 12:35 Відповісти
воспаление без температуры? однако...
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12.08.2020 12:12 Відповісти
Вирусное бывает, но так, шоб совсем без симптомов, наверное - нет. При бактериальном кашля может не быть, но есть температура и кровь с рентгеном покажут.
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12.08.2020 12:22 Відповісти
Степанов: - Ты видишь вирус?
Народ: - Нет
Стапанов: - И я не вижу, а он есть.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
интересно, сколько в день должно умирать больных от ковид19, что бы эти скептики заткнули свои рты ? Вижу что 20 чел в день не убеждают. Сколько 50 , 100 ?

Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
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12.08.2020 12:47 Відповісти
Они не скептики. Они просто ищут себе оправдание, что им нас$ать на других.
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12.08.2020 13:21 Відповісти
"от ковід19" ніхто не помирає - помирають з позитивним тестом на ковід і з негативним - також (особливо від туберкульозу, онкологій, імунних захворювать, отруйної їжі і напоїв в магазинах, серцево-судинних нападів і т.д.),

а твої хазяї платять тобі за нагнітання паніки на форумах
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12.08.2020 13:30 Відповісти
в Дніпрі з транспортом якісь дива відбуваються: тролейбуси перевозять ише по кількості місць для сидіння, натомість автобуси приватних компаній-перевізників - як оселедцю в банку напхати можуть, та ще й по дороз підхоплюють навіть не на зупинках. Всі без масок. Звісно, спека страшна, а кондиціонери власники автобусів/маршруток вмикати не дозволяють, хоча, двишся новий німецький чи іспанський автобус, а кондиціонер навмисно не вмикають, економлять, пілять.. То пасажири вже плюють на той ковід, аби від спеки вже хоч в тій скотовозці не здохнути, не задохнутись. Були б нормальні умови перевезення - працюючі кондиціонери, обмеження кількості пасажирів, то і ризик був би значно нижчим ніж зараз. Нікому нічого нахрін не потрібно, українці - сміття для влади, лише засіб для збагачування..
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12.08.2020 13:30 Відповісти
А маски экспортируют, лишенцы.
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12.08.2020 14:16 Відповісти
Подруга моєї дочки в лікарні з ковідом. Вже 10 днів.
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13.08.2020 00:06 Відповісти
 
 