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Новости Революция в Беларуси
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Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство

Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство

Посольство Украины в Республике Беларусь просит украинцев по возможности воздержаться от участия в акциях протестах из-за возможной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Посольство Украины в Республике Беларусь информирует, что в последние дни в Минске и ряде других городов Беларуси проходят массовые протестные мероприятия, в результате которых погиб один человек и есть пострадавшие. В этой связи, обращаемся к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время по возможности воздержаться от участия в протестных акциях и посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Посольство также обращает внимание граждан Украины на то, что на территории Республики Беларусь пока существуют проблемы с доступом к сети интернет, могут не работать социальные сети и программы обмена сообщениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращения о задержанных или пострадавших гражданах Украины в Беларуси не поступали, - МИД

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) посольство (1087) посольство Украины (334) Тихановская Светлана (390)


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Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство - Цензор.НЕТ 2797
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12.08.2020 13:05 Ответить
Сам разберутся, на то голова и есть. За реакцию посольства-спасибо.
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12.08.2020 13:19 Ответить
Мосейчук уже с парнями в Минске
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12.08.2020 13:29 Ответить
https://twitter.com/Ukr_An73

https://twitter.com/Ukr_An73 АН73 один из 25 https://twitter.com/Ukr_An73 @Ukr_An73 https://twitter.com/Ukr_An73/status/1293166829658083328 22 ч

самое смешное, что мосийчук не знает как правильно написать "Жыве Беларусь" для этого скопировал из википедии, о чём свидетельствует ударение над буквами)))))
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12.08.2020 13:50 Ответить
 
 