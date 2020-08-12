Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство

Посольство Украины в Республике Беларусь просит украинцев по возможности воздержаться от участия в акциях протестах из-за возможной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Посольство Украины в Республике Беларусь информирует, что в последние дни в Минске и ряде других городов Беларуси проходят массовые протестные мероприятия, в результате которых погиб один человек и есть пострадавшие. В этой связи, обращаемся к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время по возможности воздержаться от участия в протестных акциях и посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Посольство также обращает внимание граждан Украины на то, что на территории Республики Беларусь пока существуют проблемы с доступом к сети интернет, могут не работать социальные сети и программы обмена сообщениями.

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