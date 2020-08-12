Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство
Посольство Украины в Республике Беларусь просит украинцев по возможности воздержаться от участия в акциях протестах из-за возможной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
"Посольство Украины в Республике Беларусь информирует, что в последние дни в Минске и ряде других городов Беларуси проходят массовые протестные мероприятия, в результате которых погиб один человек и есть пострадавшие. В этой связи, обращаемся к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время по возможности воздержаться от участия в протестных акциях и посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.
Посольство также обращает внимание граждан Украины на то, что на территории Республики Беларусь пока существуют проблемы с доступом к сети интернет, могут не работать социальные сети и программы обмена сообщениями.
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https://twitter.com/Ukr_An73 АН73 один из 25 https://twitter.com/Ukr_An73 @Ukr_An73 https://twitter.com/Ukr_An73/status/1293166829658083328 22 ч
самое смешное, что мосийчук не знает как правильно написать "Жыве Беларусь" для этого скопировал из википедии, о чём свидетельствует ударение над буквами)))))