РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10952 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
2 483 16

Кандидаты в президенты Беларуси Дмитриев и Канопацкая обжаловали итоги выборов

Кандидаты в президенты Беларуси Дмитриев и Канопацкая обжаловали итоги выборов

Вслед за Светланой Тихановской результаты выборов президента Беларуси обжаловали еще два кандидата. Жалобы в местный Центризбирком подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что Дмитриев подал жалобу в ЦИК Беларуси, в которой не признает итоги выборов и требует пересчета голосов. Он также заявил, что, по данным его штаба, как минимум должен быть второй тур с действующим президентом Александром Лукашенко и его главной оппоненткой Светланой Тихановской.

"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил Дмитриев.

Кроме того, свою жалобу в ЦИК подала и кандидат Анна Канопацкая. Она требует признать результаты выборов недействительными вне зависимости от итогов, которые объявит ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси принял жалобу Тихановской на результаты выборов; она настаивала на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) обжалование (38) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
ждите от них ведообращений - "с результатом выборов не согласен, призываю не сопротивляться, дети главное"
показать весь комментарий
12.08.2020 13:42 Ответить
+3
Більш ніхто не визнав - це провал.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:45 Ответить
+2
Страна существует только тогда, когда властью в стране является народ! Беларусы! Не позволяйте превратить Беларусь в собственность лукашенко и в конечном итоге в ошибку 404
показать весь комментарий
12.08.2020 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страна существует только тогда, когда властью в стране является народ! Беларусы! Не позволяйте превратить Беларусь в собственность лукашенко и в конечном итоге в ошибку 404
показать весь комментарий
12.08.2020 13:41 Ответить
ждите от них ведообращений - "с результатом выборов не согласен, призываю не сопротивляться, дети главное"
показать весь комментарий
12.08.2020 13:42 Ответить
Ну, по крайней мере они действуют более цивилизованными методами, чем бунт " тупой и беспощадный"
показать весь комментарий
12.08.2020 14:13 Ответить
Легендарные кандидаты-спойлеры стремятся поддержать легенду своей неспойлерности. Дмитриев такое обращение под пистолетом уже делал в одну из прошлых кампаний. В 2010г., когда разогнали Плошчу. Правда подробно обстоятельств того, каким образом его вынудили это сделать, до сих пор так и не рассказал, намекал, что лукашисты тогда взяли в заложники невесту. Канопацкая, оппозиционный политик и по совместительству дочь крупного бизнесмена, раньше была вроде в адеквате, но, выдвинувшись, опять же не понятно зачем, начала вести себя не то как психбольная, не то как клоунесса. Очень похоже, что их тоже прессанули, ударив по самому больному, как и Тихановскую, только до выборов и с другими целями.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:37 Ответить
Поздно, поезд ушел. Лукашенко уже поздравили с победой Китай и Россия. Все прочее - мышиная возня.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:43 Ответить
Більш ніхто не визнав - це провал.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:45 Ответить
Так официально результаты обьявят только 14 августа. А это преждевременно .
показать весь комментарий
12.08.2020 14:15 Ответить
Игорёк пролукашенковский, ты моДУРУ забыл.Ну конечно все остальные страны для вас отстой.Да и не путай боб с горохом, Путин его не поздравлял, а только главный поп рашки.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:52 Ответить
х...ло став забобонним, після того як овоча привітав той пролетів, Помарачева революція почалась
показать весь комментарий
12.08.2020 14:13 Ответить
Лука ****** уже всех !!! но хорошо - луку сняли кого вместо его !? тихановскую-кутина !? и как ни странно но замена Луки только одна - это Куйло !!! вы согласны !? нет !? вот тогда сидите молча... и думайте головой как провести НОРМАЛЬНЫЕ и демократические выборы в РБ с допуском нац.оппозиции ..
показать весь комментарий
12.08.2020 18:27 Ответить
У нас так раньше многие бабушки говорили-"кто кромя няго",сейчас уже даже они такой бред не несут.Перечисляю записывай,Н.Статкевич,П.Северинец,С.Шушкевич,В.Некляев,да и С.Тихоновского Н.Статкевич поддержал,человек-кремень,не по зубам он псам луки,за С.Тихоновского впрягся.Не пались лукобот со своим колхозным комиссаром,не передавали их всех вовремя.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:58 Ответить
все кто баллотировался - ставленники кремля, и я в сортах говна не разбираюсь !!! крапка !!!
Менять нужно систему выборов !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 19:38 Ответить
Я вижу ты знаток "сортов говна", но один сорт ты точно жрать не отказываешься,после 26 летней привычки трудно конечно отказаться?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:00 Ответить
дурака учить - только портить..... до-ре-ми-до-ре=до ...
показать весь комментарий
12.08.2020 22:33 Ответить
Я так понимаю ОМОН это единственные сторонники Лукошенко ,больше от Таракана никто не выходит🤫🤦😠
показать весь комментарий
12.08.2020 13:44 Ответить
На работу все выходят.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:17 Ответить
 
 