Кандидати в президенти Білорусі Дмитрієв і Канопацька оскаржили підсумки виборів

Слідом за Світланою Тіхановською результати виборів президента Білорусі оскаржили ще два кандидати. Скарги до місцевого Центрвиборчкому подали Андрій Дмитрієв та Анна Канопацька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що Дмитрієв подав скаргу в ЦВК Білорусі, в якій не визнає підсумків виборів і вимагає перерахунку голосів. Він також заявив, що, за даними його штабу, щонайменше має бути другий тур із чинним президентом Олександром Лукашенком і його головною опоненткою Світланою Тіхановською.

"Другий тур уже почався. Його організувала сама влада тією брехнею, що ми вчергове почули з екранів телевізора. Другий тур не відбудеться за виборчим кодексом 23 серпня, але я впевнений, він буде", - заявив Дмитрієв.

Крім того, свою скаргу в ЦВК подала і кандидатка Анна Канопацька. Вона вимагає визнати результати виборів недійсними незалежно від підсумків, які оголосить ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК Білорусі прийняла скаргу Тіхановської на результати виборів; вона наполягала на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

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