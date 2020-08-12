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Новини Революція в Білорусі
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Кандидати в президенти Білорусі Дмитрієв і Канопацька оскаржили підсумки виборів

Кандидати в президенти Білорусі Дмитрієв і Канопацька оскаржили підсумки виборів

Слідом за Світланою Тіхановською результати виборів президента Білорусі оскаржили ще два кандидати. Скарги до місцевого Центрвиборчкому подали Андрій Дмитрієв та Анна Канопацька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що Дмитрієв подав скаргу в ЦВК Білорусі, в якій не визнає підсумків виборів і вимагає перерахунку голосів. Він також заявив, що, за даними його штабу, щонайменше має бути другий тур із чинним президентом Олександром Лукашенком і його головною опоненткою Світланою Тіхановською.

"Другий тур уже почався. Його організувала сама влада тією брехнею, що ми вчергове почули з екранів телевізора. Другий тур не відбудеться за виборчим кодексом 23 серпня, але я впевнений, він буде", - заявив Дмитрієв.

Крім того, свою скаргу в ЦВК подала і кандидатка Анна Канопацька. Вона вимагає визнати результати виборів недійсними незалежно від підсумків, які оголосить ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК Білорусі прийняла скаргу Тіхановської на результати виборів; вона наполягала на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

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Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) оскарження (45) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+5
ждите от них ведообращений - "с результатом выборов не согласен, призываю не сопротивляться, дети главное"
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12.08.2020 13:42 Відповісти
+3
Більш ніхто не визнав - це провал.
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12.08.2020 13:45 Відповісти
+2
Страна существует только тогда, когда властью в стране является народ! Беларусы! Не позволяйте превратить Беларусь в собственность лукашенко и в конечном итоге в ошибку 404
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12.08.2020 13:41 Відповісти
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Страна существует только тогда, когда властью в стране является народ! Беларусы! Не позволяйте превратить Беларусь в собственность лукашенко и в конечном итоге в ошибку 404
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12.08.2020 13:41 Відповісти
ждите от них ведообращений - "с результатом выборов не согласен, призываю не сопротивляться, дети главное"
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12.08.2020 13:42 Відповісти
Ну, по крайней мере они действуют более цивилизованными методами, чем бунт " тупой и беспощадный"
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Легендарные кандидаты-спойлеры стремятся поддержать легенду своей неспойлерности. Дмитриев такое обращение под пистолетом уже делал в одну из прошлых кампаний. В 2010г., когда разогнали Плошчу. Правда подробно обстоятельств того, каким образом его вынудили это сделать, до сих пор так и не рассказал, намекал, что лукашисты тогда взяли в заложники невесту. Канопацкая, оппозиционный политик и по совместительству дочь крупного бизнесмена, раньше была вроде в адеквате, но, выдвинувшись, опять же не понятно зачем, начала вести себя не то как психбольная, не то как клоунесса. Очень похоже, что их тоже прессанули, ударив по самому больному, как и Тихановскую, только до выборов и с другими целями.
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12.08.2020 15:37 Відповісти
Поздно, поезд ушел. Лукашенко уже поздравили с победой Китай и Россия. Все прочее - мышиная возня.
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12.08.2020 13:43 Відповісти
Більш ніхто не визнав - це провал.
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12.08.2020 13:45 Відповісти
Так официально результаты обьявят только 14 августа. А это преждевременно .
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12.08.2020 14:15 Відповісти
Игорёк пролукашенковский, ты моДУРУ забыл.Ну конечно все остальные страны для вас отстой.Да и не путай боб с горохом, Путин его не поздравлял, а только главный поп рашки.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
х...ло став забобонним, після того як овоча привітав той пролетів, Помарачева революція почалась
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12.08.2020 14:13 Відповісти
Лука ****** уже всех !!! но хорошо - луку сняли кого вместо его !? тихановскую-кутина !? и как ни странно но замена Луки только одна - это Куйло !!! вы согласны !? нет !? вот тогда сидите молча... и думайте головой как провести НОРМАЛЬНЫЕ и демократические выборы в РБ с допуском нац.оппозиции ..
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12.08.2020 18:27 Відповісти
У нас так раньше многие бабушки говорили-"кто кромя няго",сейчас уже даже они такой бред не несут.Перечисляю записывай,Н.Статкевич,П.Северинец,С.Шушкевич,В.Некляев,да и С.Тихоновского Н.Статкевич поддержал,человек-кремень,не по зубам он псам луки,за С.Тихоновского впрягся.Не пались лукобот со своим колхозным комиссаром,не передавали их всех вовремя.
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12.08.2020 18:58 Відповісти
все кто баллотировался - ставленники кремля, и я в сортах говна не разбираюсь !!! крапка !!!
Менять нужно систему выборов !!!
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Я вижу ты знаток "сортов говна", но один сорт ты точно жрать не отказываешься,после 26 летней привычки трудно конечно отказаться?
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12.08.2020 20:00 Відповісти
дурака учить - только портить..... до-ре-ми-до-ре=до ...
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12.08.2020 22:33 Відповісти
Я так понимаю ОМОН это единственные сторонники Лукошенко ,больше от Таракана никто не выходит🤫🤦😠
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12.08.2020 13:44 Відповісти
На работу все выходят.
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12.08.2020 14:17 Відповісти
 
 