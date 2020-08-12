Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Они обсудили сложную политическую ситуацию в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прес-служба президента Литвы.

Науседа призвал институты ЕС активно реагировать на ситуацию в Беларуси и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в стране, уважения демократических ценностей, прав и свобод человека.

В частности, президент Литвы призвал провести внеочередное заседание Совета Европы для обсуждения мер по стабилизации ситуации в Беларуси и обсуждения рычагов воздействия.

В свою очередь президент Совета Европы заверил, что в ближайшие дни проинформирует о возможности проведения подобного саммита и возможностях использования других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

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