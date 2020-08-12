Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Они обсудили сложную политическую ситуацию в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прес-служба президента Литвы.
Науседа призвал институты ЕС активно реагировать на ситуацию в Беларуси и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в стране, уважения демократических ценностей, прав и свобод человека.
В частности, президент Литвы призвал провести внеочередное заседание Совета Европы для обсуждения мер по стабилизации ситуации в Беларуси и обсуждения рычагов воздействия.
В свою очередь президент Совета Европы заверил, что в ближайшие дни проинформирует о возможности проведения подобного саммита и возможностях использования других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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Да что там, они уже серут даже на пробеларусских каналах.
Переложить стопку бумаг с левого края стола на правый и выразить озабоченость)
Как известно, недостаток ума, человек заменяет хитростью)
- Хитрый, если хочет обмануть, знает, что перед ним умный,
а хитрож**пый убежден, что вокруг него одни идиоты.
А то пока похоже, что он их взял в аренду у Пуцина, чтобы народу показать, и скоро назад вернет арендованное имущество.
а он, скотина, против Украины на Донбассе и в Крыму воевал
Как быстро все забыли, кто притащил овоща своим ставленником и вызвал первый Майдан)
Соберутся, побазарят, призовут стороны к сдержанности.
Делаем ставки выдадут "озабоченность" или "обеспокоенность"?!