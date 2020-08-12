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В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс

В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Синкявичюс добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси. "Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Еврокомиссия (1474) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Евросоюз (17328) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+3
Не подождите пока будет 1000 убитых мож потом раздуплитесь
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12.08.2020 13:49 Ответить
+3
Мелким шавкам да. А главные гниды сами туда боятся ехать.

"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"

А. Лукашенко (президент)

После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски
Л. Ермошина (председатель ЦИК)

Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
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12.08.2020 14:04 Ответить
+2
Вы все правильно говорите. Вот только его не убедить. В принципе. Никогда. Ни в чем. И любые повороты к Западу - это всегда только заигрывание с Россией. Не то чтобы он любил Путина и его камарилью, но это его мир, "русский мир", он не представляет себя отдельно от этого мира.
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12.08.2020 14:07 Ответить
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Не подождите пока будет 1000 убитых мож потом раздуплитесь
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12.08.2020 13:49 Ответить
я думаю уже после 500 будет высказана глубокая обеспокоеность
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12.08.2020 14:14 Ответить
Визовые ограничения, как против вфя и Ко в ферале 2014-го.
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12.08.2020 13:51 Ответить
Мелким шавкам да. А главные гниды сами туда боятся ехать.

"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"

А. Лукашенко (президент)

После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски
Л. Ермошина (председатель ЦИК)

Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
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12.08.2020 14:04 Ответить
"После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски"
Почти как из анекдота, когда жена советского дипломата на своих соседей возмущалась: "Мы тут уже год живем, а они до сих пор русский не выучили!".
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12.08.2020 14:09 Ответить
Вы не представляете даже в полной мере, о ком идет речь.

Это редкая, конченая, плохо образованная и абсолютно циничная ватная дура, неумело корчащая из себя утонченную бабушку-интеллектуалку.
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12.08.2020 14:12 Ответить
По этой фразе я примерно так и думал.
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12.08.2020 23:38 Ответить
Если ЕС и весь цивилизованный мир оттолнет РБ, то таракан побежит в объятья кремля. московские фашисты этого и ждут. А значит у усатого будет только один вариант - силовой. Поэтому ЕС и США должны убедить лукашенко в цивилизованном развитии ситуации, что-то ему пообещав в замен
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12.08.2020 14:01 Ответить
Вы все правильно говорите. Вот только его не убедить. В принципе. Никогда. Ни в чем. И любые повороты к Западу - это всегда только заигрывание с Россией. Не то чтобы он любил Путина и его камарилью, но это его мир, "русский мир", он не представляет себя отдельно от этого мира.
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12.08.2020 14:07 Ответить
И что изменится???

Российская армия введет войска в Беларусь? Ой, да ведь они уже там!
Беларусь будет везде говорить в унисон с рашистами? Ой, да ведь они так и делают!
Так что конкретно изменится??? Поэтому не нужно этой пропагандистской хрени!
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12.08.2020 15:16 Ответить
Заблокируйте счета в банках!
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12.08.2020 14:04 Ответить
В Евросоюзе обсуждают возможность заставить Беларусь присоединиться к рашке!
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12.08.2020 14:46 Ответить
А типа сейчас они самостоятельная страна Ой насмешили
Ой и российской армии и ракет нет в Беларуси... И нигде они не голосуют в один голос с рашистами... Ой сейчас упаду со стула от смеха...
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12.08.2020 15:17 Ответить
Нужно не обсуждать, а этому усатому фюреру по самые гланды всё вводить
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12.08.2020 14:52 Ответить
Я уже начинаю бояться. Раньше, как я понимаю, речь шла о серьёзной озабоченности. Как же они назовут новый вид озабоченности, который выскажут сейчас? Секретное оружие!!!
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12.08.2020 15:23 Ответить
 
 