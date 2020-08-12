В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс
Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Синкявичюс добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси. "Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси.
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"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"
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Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
Почти как из анекдота, когда жена советского дипломата на своих соседей возмущалась: "Мы тут уже год живем, а они до сих пор русский не выучили!".
Это редкая, конченая, плохо образованная и абсолютно циничная ватная дура, неумело корчащая из себя утонченную бабушку-интеллектуалку.
Российская армия введет войска в Беларусь? Ой, да ведь они уже там!
Беларусь будет везде говорить в унисон с рашистами? Ой, да ведь они так и делают!
Так что конкретно изменится??? Поэтому не нужно этой пропагандистской хрени!
Ой и российской армии и ракет нет в Беларуси... И нигде они не голосуют в один голос с рашистами... Ой сейчас упаду со стула от смеха...