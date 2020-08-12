В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Синкявичюс добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси. "Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов", - отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси.

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