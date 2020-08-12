У Євросоюзі обговорюють можливість жорстких санкцій щодо Мінська, - Сінкявічюс

Член Єврокомісії Віргініюс Сінкявічюс заявив, що найефективнішими санкціями щодо Білорусі за фальсифікацію виборів і насильство проти протестувальників будуть індивідуальні, однак планується обговорити "різні варіанти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сінкявічюс додав, що в ЄС зараз говорять про жорсткі санкції щодо Білорусі. "Ми вже бачимо такі пропозиції, що, найімовірніше, потрібно буде дати дуже жорстку відповідь на дії Білорусі після виборів", - зазначив він.

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив, що збере в п'ятницю, 14 серпня, в другій половині дня нараду Ради ЄС на рівні глав МЗС для обговорення зокрема президентських виборів у Білорусі.

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