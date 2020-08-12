У Євросоюзі обговорюють можливість жорстких санкцій щодо Мінська, - Сінкявічюс
Член Єврокомісії Віргініюс Сінкявічюс заявив, що найефективнішими санкціями щодо Білорусі за фальсифікацію виборів і насильство проти протестувальників будуть індивідуальні, однак планується обговорити "різні варіанти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Сінкявічюс додав, що в ЄС зараз говорять про жорсткі санкції щодо Білорусі. "Ми вже бачимо такі пропозиції, що, найімовірніше, потрібно буде дати дуже жорстку відповідь на дії Білорусі після виборів", - зазначив він.
Раніше глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив, що збере в п'ятницю, 14 серпня, в другій половині дня нараду Ради ЄС на рівні глав МЗС для обговорення зокрема президентських виборів у Білорусі.
Топ коментарі
+3 neverlok lok
показати весь коментар12.08.2020 13:49 Відповісти Посилання
+3 Руслан Сварожич
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+2 Руслан Сварожич
показати весь коментар12.08.2020 14:07 Відповісти Посилання
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"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"
А. Лукашенко (президент)
После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски
Л. Ермошина (председатель ЦИК)
Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
Почти как из анекдота, когда жена советского дипломата на своих соседей возмущалась: "Мы тут уже год живем, а они до сих пор русский не выучили!".
Это редкая, конченая, плохо образованная и абсолютно циничная ватная дура, неумело корчащая из себя утонченную бабушку-интеллектуалку.
Российская армия введет войска в Беларусь? Ой, да ведь они уже там!
Беларусь будет везде говорить в унисон с рашистами? Ой, да ведь они так и делают!
Так что конкретно изменится??? Поэтому не нужно этой пропагандистской хрени!
Ой и российской армии и ракет нет в Беларуси... И нигде они не голосуют в один голос с рашистами... Ой сейчас упаду со стула от смеха...