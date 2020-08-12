УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7809 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
2 429 15

У Євросоюзі обговорюють можливість жорстких санкцій щодо Мінська, - Сінкявічюс

У Євросоюзі обговорюють можливість жорстких санкцій щодо Мінська, - Сінкявічюс

Член Єврокомісії Віргініюс Сінкявічюс заявив, що найефективнішими санкціями щодо Білорусі за фальсифікацію виборів і насильство проти протестувальників будуть індивідуальні, однак планується обговорити "різні варіанти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сінкявічюс додав, що в ЄС зараз говорять про жорсткі санкції щодо Білорусі. "Ми вже бачимо такі пропозиції, що, найімовірніше, потрібно буде дати дуже жорстку відповідь на дії Білорусі після виборів", - зазначив він.

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель оголосив, що збере в п'ятницю, 14 серпня, в другій половині дня нараду Ради ЄС на рівні глав МЗС для обговорення зокрема президентських виборів у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Єврокомісія (2192) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Євросоюз (13767) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Не подождите пока будет 1000 убитых мож потом раздуплитесь
показати весь коментар
12.08.2020 13:49 Відповісти
+3
Мелким шавкам да. А главные гниды сами туда боятся ехать.

"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"

А. Лукашенко (президент)

После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски
Л. Ермошина (председатель ЦИК)

Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
показати весь коментар
12.08.2020 14:04 Відповісти
+2
Вы все правильно говорите. Вот только его не убедить. В принципе. Никогда. Ни в чем. И любые повороты к Западу - это всегда только заигрывание с Россией. Не то чтобы он любил Путина и его камарилью, но это его мир, "русский мир", он не представляет себя отдельно от этого мира.
показати весь коментар
12.08.2020 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не подождите пока будет 1000 убитых мож потом раздуплитесь
показати весь коментар
12.08.2020 13:49 Відповісти
я думаю уже после 500 будет высказана глубокая обеспокоеность
показати весь коментар
12.08.2020 14:14 Відповісти
Визовые ограничения, как против вфя и Ко в ферале 2014-го.
показати весь коментар
12.08.2020 13:51 Відповісти
Мелким шавкам да. А главные гниды сами туда боятся ехать.

"Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга…"

А. Лукашенко (президент)

После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски
Л. Ермошина (председатель ЦИК)

Готовьтесь, может к вам в Украину нагрянет старая ведьма.
показати весь коментар
12.08.2020 14:04 Відповісти
"После смерти сына не езжу никуда, где не говорят по-русски"
Почти как из анекдота, когда жена советского дипломата на своих соседей возмущалась: "Мы тут уже год живем, а они до сих пор русский не выучили!".
показати весь коментар
12.08.2020 14:09 Відповісти
Вы не представляете даже в полной мере, о ком идет речь.

Это редкая, конченая, плохо образованная и абсолютно циничная ватная дура, неумело корчащая из себя утонченную бабушку-интеллектуалку.
показати весь коментар
12.08.2020 14:12 Відповісти
По этой фразе я примерно так и думал.
показати весь коментар
12.08.2020 23:38 Відповісти
Если ЕС и весь цивилизованный мир оттолнет РБ, то таракан побежит в объятья кремля. московские фашисты этого и ждут. А значит у усатого будет только один вариант - силовой. Поэтому ЕС и США должны убедить лукашенко в цивилизованном развитии ситуации, что-то ему пообещав в замен
показати весь коментар
12.08.2020 14:01 Відповісти
Вы все правильно говорите. Вот только его не убедить. В принципе. Никогда. Ни в чем. И любые повороты к Западу - это всегда только заигрывание с Россией. Не то чтобы он любил Путина и его камарилью, но это его мир, "русский мир", он не представляет себя отдельно от этого мира.
показати весь коментар
12.08.2020 14:07 Відповісти
И что изменится???

Российская армия введет войска в Беларусь? Ой, да ведь они уже там!
Беларусь будет везде говорить в унисон с рашистами? Ой, да ведь они так и делают!
Так что конкретно изменится??? Поэтому не нужно этой пропагандистской хрени!
показати весь коментар
12.08.2020 15:16 Відповісти
Заблокируйте счета в банках!
показати весь коментар
12.08.2020 14:04 Відповісти
В Евросоюзе обсуждают возможность заставить Беларусь присоединиться к рашке!
показати весь коментар
12.08.2020 14:46 Відповісти
А типа сейчас они самостоятельная страна Ой насмешили
Ой и российской армии и ракет нет в Беларуси... И нигде они не голосуют в один голос с рашистами... Ой сейчас упаду со стула от смеха...
показати весь коментар
12.08.2020 15:17 Відповісти
Нужно не обсуждать, а этому усатому фюреру по самые гланды всё вводить
показати весь коментар
12.08.2020 14:52 Відповісти
Я уже начинаю бояться. Раньше, как я понимаю, речь шла о серьёзной озабоченности. Как же они назовут новый вид озабоченности, который выскажут сейчас? Секретное оружие!!!
показати весь коментар
12.08.2020 15:23 Відповісти
 
 