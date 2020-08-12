Контрразведчики СБУ задержали в Харькове международного преступника, причастного к похищению граждан. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщил в ведомстве, выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей на территории СНГ.
Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательству. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове.
Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Украине.
Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
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