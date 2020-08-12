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Новости Силовики
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Контрразведчики СБУ задержали в Харькове международного преступника, причастного к похищению граждан. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Харькове международного преступника, причастного к похищению граждан. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщил в ведомстве, выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей на территории СНГ.

Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательству. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове.

Контрразведчики СБУ задержали в Харькове международного преступника, причастного к похищению граждан 01
Фото: сайт СБУ

Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Украине.

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Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Интерпол (538) контрразведка (496) правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) силовики (2799) Харьков (7620)


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Это кацап, все кацапы международные преступники.
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12.08.2020 13:52 Ответить
А если это грузинский реформатор, прибывший по приглашению Порошенки?
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12.08.2020 15:13 Ответить
Вентилятора на спине не видно.
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13.08.2020 03:47 Ответить
Фотография похожа на дружеское селфи.
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12.08.2020 13:52 Ответить
Вірменія, Азербайджан чи Грузія?
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12.08.2020 13:56 Ответить
Чечня, то есть рашка.
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12.08.2020 13:59 Ответить
"выходец из одной из закавказских республик" Источник: https://censor.net/n3213297
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ічкерія це північний Кавказ.
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12.08.2020 14:03 Ответить
Что такоє снг?
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12.08.2020 14:51 Ответить
Різномастні Пахани, Злодії в законі, Кілери Міжнародні, Аферисти релігійних сект - всі кучкуються і "залягають на дно" для перепочинку, в Україні. Мабуть знають, що тут саме безпечне місце. І якщо їх іноді і відловлюють, то тут найлегше створити юридичне прикриття, юридичний дах. Тут завжди знайдуться співчутливі судді і " сердобольниє старушкі " у вигляді ЗМІ контрольовані Зацікавленими особами. Бо в Україні - найвищі стандарти захисту прав злочинців.
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12.08.2020 15:01 Ответить
 
 