Контрразведчики СБУ задержали в Харькове международного преступника, причастного к похищению граждан. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщил в ведомстве, выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей на территории СНГ.

Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательству. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове.



Фото: сайт СБУ

Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Украине.

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Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Харьковской области.