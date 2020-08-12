Контррозвідники СБУ затримали в Харкові міжнародного злочинця, причетного до викрадення громадян. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцеперебування і затримали в Харкові іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомили у відомстві, виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД.

Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15 років.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові.



Фото: сайт СБУ

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів в Україні.

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Операція із затримання міжнародного злочинця відбувалася спільно з Управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області.