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Новини Силовики
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Контррозвідники СБУ затримали в Харкові міжнародного злочинця, причетного до викрадення громадян. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали в Харкові міжнародного злочинця, причетного до викрадення громадян. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцеперебування і затримали в Харкові іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомили у відомстві, виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД.

Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15 років.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові.

Контррозвідники СБУ затримали в Харкові міжнародного злочинця, причетного до викрадення громадян 01
Фото: сайт СБУ

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів в Україні.

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Операція із затримання міжнародного злочинця відбувалася спільно з Управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області.

Автор: 

Інтерпол (376) контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) силовики (2515) Харків (5740)


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Это кацап, все кацапы международные преступники.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
А если это грузинский реформатор, прибывший по приглашению Порошенки?
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12.08.2020 15:13 Відповісти
Вентилятора на спине не видно.
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13.08.2020 03:47 Відповісти
Фотография похожа на дружеское селфи.
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12.08.2020 13:52 Відповісти
Вірменія, Азербайджан чи Грузія?
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12.08.2020 13:56 Відповісти
Чечня, то есть рашка.
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12.08.2020 13:59 Відповісти
"выходец из одной из закавказских республик" Источник: https://censor.net/n3213297
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ічкерія це північний Кавказ.
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12.08.2020 14:03 Відповісти
Что такоє снг?
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12.08.2020 14:51 Відповісти
Різномастні Пахани, Злодії в законі, Кілери Міжнародні, Аферисти релігійних сект - всі кучкуються і "залягають на дно" для перепочинку, в Україні. Мабуть знають, що тут саме безпечне місце. І якщо їх іноді і відловлюють, то тут найлегше створити юридичне прикриття, юридичний дах. Тут завжди знайдуться співчутливі судді і " сердобольниє старушкі " у вигляді ЗМІ контрольовані Зацікавленими особами. Бо в Україні - найвищі стандарти захисту прав злочинців.
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12.08.2020 15:01 Відповісти
 
 