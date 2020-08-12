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Украина выйдет из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками СНГ

Украина выйдет из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками СНГ

Кабинет Министров согласовал выход Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками СНГ.

Соответствующий проект указа президента был принят на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками было подписано 6 июля 1992 года в Москве (Россия).

Отмечается, что Решение о создании данного Совета принято для координации и взаимодействия Пограничных войск в рамках пограничного сотрудничества СНГ.

Так как данной цели не было достигнуто, в связи с тем, что Украина не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества в СНГ, а также принимая во внимание вооруженную агрессию России, которая является стороной соглашения, было принято решение прекратить данные договоренности.

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Автор: 

Кабмин (14041) СНГ (426)


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Топ комментарии
+12
А Потрох не спешил разрывать все отношения с агрессором.
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12.08.2020 14:05 Ответить
+11
К чему эта спешка? Только шестой год войны с рос.********** пошел...
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12.08.2020 14:06 Ответить
+7
И только попробуйте смеяться с эстонцев!
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12.08.2020 14:08 Ответить
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А Потрох не спешил разрывать все отношения с агрессором.
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12.08.2020 14:05 Ответить
Так и Зельц не спешит...Идет второй год его президентства....
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12.08.2020 14:14 Ответить
Т.е. он настолько эффективен, что его год по результатам как 5 лет Потроха, выходит актер лучше повара управляет государством. Я в этом конечно не уверен, но твои слова приводят к такому выводу.
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12.08.2020 14:24 Ответить
И Янукович, и Ющенко, и Кучма, и Кравчук. Лично тебе Порох мешает или ты на задании?
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12.08.2020 16:43 Ответить
т.е. до этого как бы...не вышла? т.е. как бы до сих пор погранцы - эсэнговнята ?? )))))
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12.08.2020 14:06 Ответить
Расшифрую - да Потрошенко не спешил реформировать ни СБУ ни ГПСУ, и даже наоборот завалил проект усиления границы с агрессором и из-за высокого оттока кадров с 2015 года срочно вернул срочников и теперь в госпогранслужбу срочников столько сколько и в ВСУ при штате 40 к 250 тысячам соответственно.
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12.08.2020 14:43 Ответить
сейчас речь даже не о занозе-Порошенко...
эта лабуда позорная тянется с 1992 года... до Порошенко еще 20 лет с хвостиком (и 4 президента )
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12.08.2020 14:48 Ответить
Давно треба було вийти з цього Рішення. Зе сам зрозумів чи хтось підказав?
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12.08.2020 14:06 Ответить
К чему эта спешка? Только шестой год войны с рос.********** пошел...
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12.08.2020 14:06 Ответить
И только попробуйте смеяться с эстонцев!
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12.08.2020 14:08 Ответить
Й.Т.М... 6 лет войны расии против Украины... и только сейчас решили сделать выход из решения... к сожалению, на редкость дебильных людей порождает Украина... и особо дебильные попадают в правительство, сбу, прокуратуру, армию... и на редкость продажные, лживые и ссыкливые попадают в ментуру... но не оскудевает земля украинская в рождении дебилоносных... пора бы и остановиться...
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12.08.2020 14:12 Ответить
Украина де-юре и не входила/не вошла в СНГ, поэтому это решение - "Кабинет министров согласовал выход Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками СНГ" до одного известного места дверца, имитируют деятельность.
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12.08.2020 14:16 Ответить
Та не не выходите Вы что А вдруг этот договор спасёт нас от нападения какой-нибудь страны снг
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12.08.2020 14:17 Ответить
Почему Зельц не разрывает договор о мире и сотр. с запоребриком, договор о границе???
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12.08.2020 14:18 Ответить
- Проверьте, как и где проведена демаркация и делимитация границы. Потом поймете смысл о совместной погран. Кроме того, все проводилось фоторазведчиками Ан-32 (г. Нежин, Черниовской).
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12.08.2020 14:32 Ответить
Совет командующих пограничными войсками СНГ? И что, такая
структура командующих до сих пор существует? Оххххххууууууууууееееееееееть…
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12.08.2020 15:33 Ответить
 
 