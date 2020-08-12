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Новости Революция в Беларуси
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Пашинян поздравил Лукашенко с победой: его упрекнули в "конфликте ценностей"

Пашинян поздравил Лукашенко с победой: его упрекнули в

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна раскритиковали за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, где третий день подряд проходят массовые акции протеста.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Председатель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц подчеркнул, что поспешное поздравление Лукашенко было "неприемлемым", тем более от лидера, который получил власть после протестов.

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Сакунц напомнил, что в 2008 году Армения тоже пережила разгон митингующих. Экс-президент Роберт Кочарян находится под судом в Ереване из-за его возможной причастности к гибели 10 протестующих.

"Как государство, премьер которого поздравляет диктатора Лукашенко, позже будет судить Кочаряна за то же самое?.. Это просто абсурд", - заявил Сакунц.

Глава армянской оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подчеркнул, что видит в таком слишком быстром поздравлении Лукашенко "конфликт ценностей".

Представитель премьер-министра Мане Геворкян критику в адрес Пашиняна комментировать отказался.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) Пашинян Никол (127) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+42
Путинская соска поздравила путинского жополиза. А Карабах то принадлежит Баку, а не еревану.
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12.08.2020 14:27 Ответить
+32
Вот такие существа и приходят к власти при мирных протестах
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12.08.2020 14:25 Ответить
+32
Еще одна гнида прокацапленная, подобное к подобному...
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12.08.2020 14:27 Ответить
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Вот такие существа и приходят к власти при мирных протестах
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12.08.2020 14:25 Ответить
некоторые существа приходят к власти, после того как 73% захавали гавн0 с телевизора
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12.08.2020 19:45 Ответить
Путинская соска поздравила путинского жополиза. А Карабах то принадлежит Баку, а не еревану.
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12.08.2020 14:27 Ответить
Еще одна гнида прокацапленная, подобное к подобному...
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12.08.2020 14:27 Ответить
этому на следующих выборах тоже капут
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12.08.2020 14:27 Ответить
Пашинян пососал)))))
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12.08.2020 14:28 Ответить
Почему конфликт? Первый визит реХворматора Пашиняна был к пуйлу.
Большой вопрос кто проталкивал, навязывал Пашиняна армянам как новое лицо.
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12.08.2020 14:29 Ответить
О!!! Еще одно новое лицо.

Некоторые дебилы радовались Пашиняну в Армении, как ЗЕ в Украине.
И оба ************** оказались почему-то.
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12.08.2020 14:30 Ответить
Пашинян - прокацапский таракан, который пришел к власти через организованный мирный протест. Там где нет ни слова про евроинтеграцию и НАТО, а есть просто "новое лицо" за все хорошее и против всего плохого - 100% проолигархичесая и прокацапская пешка умело подсунутая под народные настроения.
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12.08.2020 14:34 Ответить
100%.Теперь это очевидно.
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12.08.2020 14:44 Ответить
Кто бы сомневался, дети Фиделя и путлера
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12.08.2020 14:35 Ответить
І коломойського.
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12.08.2020 14:50 Ответить
Брати зеленського і куміри зебілів
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12.08.2020 16:39 Ответить
Ехидный урод, супостаты. Им бы только другими командовать командиры сраные. Параша протянула свои щупальца всюду, как бы отрубить их все.?
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12.08.2020 14:37 Ответить
Пашинян ? Це отой революціонер , який повалив диктатуру ?
Ха ха ха
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12.08.2020 14:39 Ответить
Да.
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12.08.2020 14:45 Ответить
дивно, що зелене чмо не доєдналось до цієї компашкі
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12.08.2020 14:49 Ответить
Каких ты говоришь' зелене чмо' присоединилось к Польше и Литве с выражением протеста против беспредела лукашенко
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12.08.2020 15:03 Ответить
В фейсбуці за нього хтось написав ? І все ?
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12.08.2020 15:08 Ответить
при этом зекретин назначил визит к луке на октябрь за пару дней до выборов)))))
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12.08.2020 15:38 Ответить
ЗЕчмо якому США (Помпео, якщо бути точніше!) натякнуло про Бенюдруга і що США все знає! Тому ЗЕчмо засуноло язика в сраку і мовчить!
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12.08.2020 20:01 Ответить
А стратег всех времён и народов несколько дней отмалчивался вообще, а все его боты рассказывали, что 'если не Лукашенко, то на нас путен нападет'. Но вот вчера только устами своего Леши гончаренко наконец-то проблеял что-то внятное против своего друга Луки.
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12.08.2020 15:05 Ответить
Вот где настоящий 'конфликт ценностей'
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12.08.2020 15:07 Ответить
А тобі краще думати про вибори в ордло, які ініціював твій ідол ЗЕ.
Незабаром всі сепари стануть українською владою.
Радій.
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12.08.2020 15:12 Ответить
После контроля границ Украиной состоятся эти выборы. Если состоятся.
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12.08.2020 15:16 Ответить
Я ж кажу - слідкуй. А про контроль кордонів твоє Зе не дбає.
Вже йде підготовка провести там вибори. Про це навіть цвк заявив - якщо буде дозвіл від тимчасових адміністрацій. Але це для Зе не проблема, він ними керує.
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12.08.2020 15:25 Ответить
не стріляють - отже безпечно - отже будуть вибори.
такі домовленості з фуйлом.
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12.08.2020 15:26 Ответить
Якщо хтось забув про ніжні стосунки Зеленського і Лукашенка, то я нагадую їхню теплу зустріч в Житомирі 2019 року.
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12.08.2020 15:11 Ответить
Ну і ну ,, сам прийшов до влади , на хвилі протестів , а тепер " перефарбувався " і шле поздоровлення , схожому диктатору , який був в Арменії . !! Сраколиз путінський . .
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12.08.2020 14:41 Ответить
Чувак получивший власть в Армении на фоне протестов против преступного режима, поздравил с "победой "главу белоруского преступного режима ? Да уж , клиника .
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12.08.2020 14:42 Ответить
пашинян - касабская проститутка!
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12.08.2020 14:43 Ответить
***** привітало і цей слідом за ним.
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12.08.2020 14:46 Ответить
Какие ценности у кремлёвской подстилки, вы с дуба рухнули
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12.08.2020 14:46 Ответить
Быстро ара окацапилсф,мразь
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12.08.2020 14:47 Ответить
Быстро ара окацапился,мразь
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12.08.2020 14:50 Ответить
Ждем, когда наш поздравит дружбана. Некоторые слуги уже разродились поздравлениями.
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12.08.2020 14:55 Ответить
он проздравил его косвенно, ещё до выборов, назначив к нему визит, на осень )). это и было не прямое признание его грядущей победы )
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12.08.2020 15:01 Ответить
просто армяне, кроме всех остальных вещей в мире, изобрели и картошку, и трактор, которыми бацка сегодня знаменит. от и проздравил его, как основного юзальщика их изобретений на территории постсовка )).
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12.08.2020 14:58 Ответить
Що таке "попрікнули"?
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12.08.2020 15:00 Ответить
мелетим попрікашем притрусили )
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12.08.2020 15:02 Ответить
Ай малацца! Ай да пилидер апазиции! Малацца!
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12.08.2020 16:16 Ответить
Путинский пес
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12.08.2020 20:47 Ответить
Там кажется с количеством извилин проблема. Впрочем, не только там...
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12.08.2020 21:04 Ответить
Це на Цензорі так з російської перекладають. Треба було б написати : дорікнути .
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13.08.2020 00:37 Ответить
 
 