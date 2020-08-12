Пашинян поздравил Лукашенко с победой: его упрекнули в "конфликте ценностей"

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна раскритиковали за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, где третий день подряд проходят массовые акции протеста.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Председатель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц подчеркнул, что поспешное поздравление Лукашенко было "неприемлемым", тем более от лидера, который получил власть после протестов.

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Сакунц напомнил, что в 2008 году Армения тоже пережила разгон митингующих. Экс-президент Роберт Кочарян находится под судом в Ереване из-за его возможной причастности к гибели 10 протестующих.

"Как государство, премьер которого поздравляет диктатора Лукашенко, позже будет судить Кочаряна за то же самое?.. Это просто абсурд", - заявил Сакунц.

Глава армянской оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян подчеркнул, что видит в таком слишком быстром поздравлении Лукашенко "конфликт ценностей".

Представитель премьер-министра Мане Геворкян критику в адрес Пашиняна комментировать отказался.