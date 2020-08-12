Пашинян привітав Лукашенка з перемогою: його попрікнули в "конфлікті цінностей"

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна розкритикували за поспішне привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах у Білорусі, де третій день поспіль тривають масові акції протесту.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Голова Ванадзорського офісу Гельсінської громадянської асамблеї Артур Сакунц підкреслив, що поспішне привітання Лукашенка було "неприйнятним", тим більше від лідера, який отримав владу після протестів.

Сакунц нагадав, що в 2008 році Вірменія теж пережила розгін мітингувальників. Експрезидент Роберт Кочарян перебуває під судом у Єревані через його можливу причетність до загибелі 10 протестувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі обговорюють можливість жорстких санкцій щодо Мінська, - Сінкявічюс

"Як держава, прем'єр якої вітає диктатора Лукашенка, пізніше буде судити Кочаряна за те ж саме? .. Це просто абсурд", - заявив Сакунц.

Глава вірменської опозиційної партії "Освічена Вірменія" Едмон Марукян підкреслив, що бачить у такому занадто швидкому привітанні Лукашенка "конфлікт цінностей".

Представник прем'єр-міністра Мане Геворкян критику на адресу Пашиняна коментувати відмовився.