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Новини Революція в Білорусі
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Пашинян привітав Лукашенка з перемогою: його попрікнули в "конфлікті цінностей"

Пашинян привітав Лукашенка з перемогою: його попрікнули в

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна розкритикували за поспішне привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах у Білорусі, де третій день поспіль тривають масові акції протесту.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Голова Ванадзорського офісу Гельсінської громадянської асамблеї Артур Сакунц підкреслив, що поспішне привітання Лукашенка було "неприйнятним", тим більше від лідера, який отримав владу після протестів.

Сакунц нагадав, що в 2008 році Вірменія теж пережила розгін мітингувальників. Експрезидент Роберт Кочарян перебуває під судом у Єревані через його можливу причетність до загибелі 10 протестувальників.

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"Як держава, прем'єр якої вітає диктатора Лукашенка, пізніше буде судити Кочаряна за те ж саме? .. Це просто абсурд", - заявив Сакунц.

Глава вірменської опозиційної партії "Освічена Вірменія" Едмон Марукян підкреслив, що бачить у такому занадто швидкому привітанні Лукашенка "конфлікт цінностей".

Представник прем'єр-міністра Мане Геворкян критику на адресу Пашиняна коментувати відмовився.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) протест (2410) Пашинян Нікол (134) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+42
Путинская соска поздравила путинского жополиза. А Карабах то принадлежит Баку, а не еревану.
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12.08.2020 14:27 Відповісти
+32
Вот такие существа и приходят к власти при мирных протестах
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12.08.2020 14:25 Відповісти
+32
Еще одна гнида прокацапленная, подобное к подобному...
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12.08.2020 14:27 Відповісти
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Вот такие существа и приходят к власти при мирных протестах
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12.08.2020 14:25 Відповісти
некоторые существа приходят к власти, после того как 73% захавали гавн0 с телевизора
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12.08.2020 19:45 Відповісти
Путинская соска поздравила путинского жополиза. А Карабах то принадлежит Баку, а не еревану.
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12.08.2020 14:27 Відповісти
Еще одна гнида прокацапленная, подобное к подобному...
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12.08.2020 14:27 Відповісти
этому на следующих выборах тоже капут
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12.08.2020 14:27 Відповісти
Пашинян пососал)))))
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12.08.2020 14:28 Відповісти
Почему конфликт? Первый визит реХворматора Пашиняна был к пуйлу.
Большой вопрос кто проталкивал, навязывал Пашиняна армянам как новое лицо.
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12.08.2020 14:29 Відповісти
О!!! Еще одно новое лицо.

Некоторые дебилы радовались Пашиняну в Армении, как ЗЕ в Украине.
И оба ************** оказались почему-то.
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12.08.2020 14:30 Відповісти
Пашинян - прокацапский таракан, который пришел к власти через организованный мирный протест. Там где нет ни слова про евроинтеграцию и НАТО, а есть просто "новое лицо" за все хорошее и против всего плохого - 100% проолигархичесая и прокацапская пешка умело подсунутая под народные настроения.
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12.08.2020 14:34 Відповісти
100%.Теперь это очевидно.
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12.08.2020 14:44 Відповісти
Кто бы сомневался, дети Фиделя и путлера
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12.08.2020 14:35 Відповісти
І коломойського.
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12.08.2020 14:50 Відповісти
Брати зеленського і куміри зебілів
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Ехидный урод, супостаты. Им бы только другими командовать командиры сраные. Параша протянула свои щупальца всюду, как бы отрубить их все.?
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12.08.2020 14:37 Відповісти
Пашинян ? Це отой революціонер , який повалив диктатуру ?
Ха ха ха
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12.08.2020 14:39 Відповісти
Да.
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12.08.2020 14:45 Відповісти
дивно, що зелене чмо не доєдналось до цієї компашкі
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12.08.2020 14:49 Відповісти
Каких ты говоришь' зелене чмо' присоединилось к Польше и Литве с выражением протеста против беспредела лукашенко
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12.08.2020 15:03 Відповісти
В фейсбуці за нього хтось написав ? І все ?
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12.08.2020 15:08 Відповісти
при этом зекретин назначил визит к луке на октябрь за пару дней до выборов)))))
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12.08.2020 15:38 Відповісти
ЗЕчмо якому США (Помпео, якщо бути точніше!) натякнуло про Бенюдруга і що США все знає! Тому ЗЕчмо засуноло язика в сраку і мовчить!
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12.08.2020 20:01 Відповісти
А стратег всех времён и народов несколько дней отмалчивался вообще, а все его боты рассказывали, что 'если не Лукашенко, то на нас путен нападет'. Но вот вчера только устами своего Леши гончаренко наконец-то проблеял что-то внятное против своего друга Луки.
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12.08.2020 15:05 Відповісти
Вот где настоящий 'конфликт ценностей'
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12.08.2020 15:07 Відповісти
А тобі краще думати про вибори в ордло, які ініціював твій ідол ЗЕ.
Незабаром всі сепари стануть українською владою.
Радій.
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12.08.2020 15:12 Відповісти
После контроля границ Украиной состоятся эти выборы. Если состоятся.
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12.08.2020 15:16 Відповісти
Я ж кажу - слідкуй. А про контроль кордонів твоє Зе не дбає.
Вже йде підготовка провести там вибори. Про це навіть цвк заявив - якщо буде дозвіл від тимчасових адміністрацій. Але це для Зе не проблема, він ними керує.
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12.08.2020 15:25 Відповісти
не стріляють - отже безпечно - отже будуть вибори.
такі домовленості з фуйлом.
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12.08.2020 15:26 Відповісти
Якщо хтось забув про ніжні стосунки Зеленського і Лукашенка, то я нагадую їхню теплу зустріч в Житомирі 2019 року.
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12.08.2020 15:11 Відповісти
Ну і ну ,, сам прийшов до влади , на хвилі протестів , а тепер " перефарбувався " і шле поздоровлення , схожому диктатору , який був в Арменії . !! Сраколиз путінський . .
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12.08.2020 14:41 Відповісти
Чувак получивший власть в Армении на фоне протестов против преступного режима, поздравил с "победой "главу белоруского преступного режима ? Да уж , клиника .
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12.08.2020 14:42 Відповісти
пашинян - касабская проститутка!
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12.08.2020 14:43 Відповісти
***** привітало і цей слідом за ним.
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12.08.2020 14:46 Відповісти
Какие ценности у кремлёвской подстилки, вы с дуба рухнули
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12.08.2020 14:46 Відповісти
Быстро ара окацапилсф,мразь
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12.08.2020 14:47 Відповісти
Быстро ара окацапился,мразь
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12.08.2020 14:50 Відповісти
Ждем, когда наш поздравит дружбана. Некоторые слуги уже разродились поздравлениями.
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12.08.2020 14:55 Відповісти
он проздравил его косвенно, ещё до выборов, назначив к нему визит, на осень )). это и было не прямое признание его грядущей победы )
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12.08.2020 15:01 Відповісти
просто армяне, кроме всех остальных вещей в мире, изобрели и картошку, и трактор, которыми бацка сегодня знаменит. от и проздравил его, как основного юзальщика их изобретений на территории постсовка )).
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12.08.2020 14:58 Відповісти
Що таке "попрікнули"?
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12.08.2020 15:00 Відповісти
мелетим попрікашем притрусили )
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12.08.2020 15:02 Відповісти
Ай малацца! Ай да пилидер апазиции! Малацца!
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12.08.2020 16:16 Відповісти
Путинский пес
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12.08.2020 20:47 Відповісти
Там кажется с количеством извилин проблема. Впрочем, не только там...
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12.08.2020 21:04 Відповісти
Це на Цензорі так з російської перекладають. Треба було б написати : дорікнути .
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13.08.2020 00:37 Відповісти
 
 