РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 133 13

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан

В учреждениях образования будут проводиться все соответствующие профилактические меры.

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса. В учебных заведениях столицы будут проводиться все соответствующие профилактические меры. Об этом Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно - школы, лицеи, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали и жизнь не останавливалась", - сказал Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число новых случаев COVID-19 в Киеве увеличится в сентябре, - Рубан

Автор: 

вуз (908) карантин (16729) Киев (25791) общежитие (167) школа (3023) Госпродпотребслужба (259) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Ох уж это образование ...
Зачем оно в стране , где нет экономики , а общественные отношения на уровне где-то средним между ранним феодализмом и родственно-племенными моделями ?
В садике считать научили до десяти , подписаться можешь - всё , иди на базар охранником или реализатором .
Ведь базары и маркеты не являются источниками заразы ...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:32 Ответить
+2
Главная профилактическая мера от зелени

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 177
показать весь комментарий
12.08.2020 14:41 Ответить
+2
Таки Вам видніше, гундяєвиць..

Коронавирус косит русских попов. Врезал дуба иерарх РПЦ Исидор.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7.html

😇
показать весь комментарий
12.08.2020 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Обязательно - школы, лицеи, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали..."

Это что Рубан нечаянно озвучил план по заражению страны?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:31 Ответить
Ох уж это образование ...
Зачем оно в стране , где нет экономики , а общественные отношения на уровне где-то средним между ранним феодализмом и родственно-племенными моделями ?
В садике считать научили до десяти , подписаться можешь - всё , иди на базар охранником или реализатором .
Ведь базары и маркеты не являются источниками заразы ...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:32 Ответить
Главная профилактическая мера от зелени

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 177
показать весь комментарий
12.08.2020 14:41 Ответить
Чета о культовых сооружениях мацковскаго *********** забыл поведать..
😇
показать весь комментарий
12.08.2020 14:41 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса. Источник: https://censor.net/n3212360
показать весь комментарий
12.08.2020 14:53 Ответить
Скажу Вам более. Расположением по областям видно. Где больше "культовых сооружениях мацковскаго ***********" там меньше уровень заболевания.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:09 Ответить
Таки Вам видніше, гундяєвиць..

Коронавирус косит русских попов. Врезал дуба иерарх РПЦ Исидор.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7.html

😇
показать весь комментарий
12.08.2020 15:17 Ответить
Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук, - преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, "преставилась"... А, например, которая покрупнее, да похудее - та, считается, "богу душу отдает"...,
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что "в ящик сыграли". А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, "приказал долго жить". А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - "перекинулся"
или "ноги протянул". Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что "дуба дают". Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал"...
Потрясенный этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
- Я человек маленький. Скажут "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут. И строго добавил:
- Мне "дуба дать" или "сыграть в ящик" - невозможно. У меня комплекция мелкая...
показать весь комментарий
12.08.2020 16:30 Ответить
шота у тебя с трудом получается роль лисички .зря ты считаешь себя настолько хитрой
показать весь комментарий
12.08.2020 15:28 Ответить
Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 2297
показать весь комментарий
12.08.2020 14:43 Ответить
А в маршрутках и метро все нармально. Эти все высказывания по Оурелу чтоб кивали не вникая в смысл сказаного.Отупляют сознательно по плану.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:02 Ответить
А в Швеции хорошо и карантина нет
показать весь комментарий
12.08.2020 15:07 Ответить
33 место по уровню заболеваемости (у Украины 32).однако смертность в Швеции 571,а у Украины 45 на миллион жителей
показать весь комментарий
12.08.2020 15:31 Ответить
 
 