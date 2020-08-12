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Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан
В учреждениях образования будут проводиться все соответствующие профилактические меры.
Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса. В учебных заведениях столицы будут проводиться все соответствующие профилактические меры. Об этом Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Обязательно - школы, лицеи, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали и жизнь не останавливалась", - сказал Рубан.
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+2 Центроболт
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+2 Baks13
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Это что Рубан нечаянно озвучил план по заражению страны?
Зачем оно в стране , где нет экономики , а общественные отношения на уровне где-то средним между ранним феодализмом и родственно-племенными моделями ?
В садике считать научили до десяти , подписаться можешь - всё , иди на базар охранником или реализатором .
Ведь базары и маркеты не являются источниками заразы ...
😇
Коронавирус косит русских попов. Врезал дуба иерарх РПЦ Исидор.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7.html
😇
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что "в ящик сыграли". А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, "приказал долго жить". А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - "перекинулся"
или "ноги протянул". Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что "дуба дают". Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал"...
Потрясенный этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
- Я человек маленький. Скажут "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут. И строго добавил:
- Мне "дуба дать" или "сыграть в ящик" - невозможно. У меня комплекция мелкая...