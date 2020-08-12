Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан

В учреждениях образования будут проводиться все соответствующие профилактические меры.

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса. В учебных заведениях столицы будут проводиться все соответствующие профилактические меры. Об этом Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно - школы, лицеи, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали и жизнь не останавливалась", - сказал Рубан.

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