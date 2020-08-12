УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7643 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 133 13

Школи, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції: розробляються профілактичні заходи, щоб вони працювали, - Рубан

Школи, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції: розробляються профілактичні заходи, щоб вони працювали, - Рубан

У закладах освіти проводитимуться всі відповідні профілактичні заходи.

Глава управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що школи й університети можуть стати осередками епідемії коронавірусу. У навчальних закладах столиці будуть проводитися всі відповідні профілактичні заходи. Про це Олег Рубан заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Обов'язково - школи, ліцеї, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції. Тому сьогодні розробляються всі відповідні профілактичні заходи, щоб вони працювали і життя не зупинялося", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшиться у вересні, - Рубан

Автор: 

виш (556) карантин (18172) Київ (19788) гуртожиток (130) школа (2227) Держпродспоживслужба1 (581) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Ох уж это образование ...
Зачем оно в стране , где нет экономики , а общественные отношения на уровне где-то средним между ранним феодализмом и родственно-племенными моделями ?
В садике считать научили до десяти , подписаться можешь - всё , иди на базар охранником или реализатором .
Ведь базары и маркеты не являются источниками заразы ...
показати весь коментар
12.08.2020 14:32 Відповісти
+2
Главная профилактическая мера от зелени

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 177
показати весь коментар
12.08.2020 14:41 Відповісти
+2
Таки Вам видніше, гундяєвиць..

Коронавирус косит русских попов. Врезал дуба иерарх РПЦ Исидор.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7.html

😇
показати весь коментар
12.08.2020 15:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Обязательно - школы, лицеи, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали..."

Это что Рубан нечаянно озвучил план по заражению страны?
показати весь коментар
12.08.2020 14:31 Відповісти
Ох уж это образование ...
Зачем оно в стране , где нет экономики , а общественные отношения на уровне где-то средним между ранним феодализмом и родственно-племенными моделями ?
В садике считать научили до десяти , подписаться можешь - всё , иди на базар охранником или реализатором .
Ведь базары и маркеты не являются источниками заразы ...
показати весь коментар
12.08.2020 14:32 Відповісти
Главная профилактическая мера от зелени

Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 177
показати весь коментар
12.08.2020 14:41 Відповісти
Чета о культовых сооружениях мацковскаго *********** забыл поведать..
😇
показати весь коментар
12.08.2020 14:41 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса. Источник: https://censor.net/n3212360
показати весь коментар
12.08.2020 14:53 Відповісти
Скажу Вам более. Расположением по областям видно. Где больше "культовых сооружениях мацковскаго ***********" там меньше уровень заболевания.
показати весь коментар
12.08.2020 15:09 Відповісти
Таки Вам видніше, гундяєвиць..

Коронавирус косит русских попов. Врезал дуба иерарх РПЦ Исидор.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7.html

😇
показати весь коментар
12.08.2020 15:17 Відповісти
Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук, - преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, "преставилась"... А, например, которая покрупнее, да похудее - та, считается, "богу душу отдает"...,
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что "в ящик сыграли". А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, "приказал долго жить". А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - "перекинулся"
или "ноги протянул". Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что "дуба дают". Так про них и говорят: "А наш-то, слышали, дуба дал"...
Потрясенный этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
- Я человек маленький. Скажут "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут. И строго добавил:
- Мне "дуба дать" или "сыграть в ящик" - невозможно. У меня комплекция мелкая...
показати весь коментар
12.08.2020 16:30 Відповісти
шота у тебя с трудом получается роль лисички .зря ты считаешь себя настолько хитрой
показати весь коментар
12.08.2020 15:28 Відповісти
Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан - Цензор.НЕТ 2297
показати весь коментар
12.08.2020 14:43 Відповісти
А в маршрутках и метро все нармально. Эти все высказывания по Оурелу чтоб кивали не вникая в смысл сказаного.Отупляют сознательно по плану.
показати весь коментар
12.08.2020 15:02 Відповісти
А в Швеции хорошо и карантина нет
показати весь коментар
12.08.2020 15:07 Відповісти
33 место по уровню заболеваемости (у Украины 32).однако смертность в Швеции 571,а у Украины 45 на миллион жителей
показати весь коментар
12.08.2020 15:31 Відповісти
 
 