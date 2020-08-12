Кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшиться у вересні, - Рубан
У Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами, сьогодні реєструється велика кількість локальних хворих в організованих колективах, які не дотримуються заходів профілактики.
"Як лікар можу сказати, що у нас буде збільшена кількість захворювань у вересні місяці, коли організовані колективи будуть повертатися до навчання і до роботи після канікул та після відпочинку. Сьогодні ситуація контрольована, але пов’язана із підвищенням лабораторної діагностики. Гірша ситуація буде в жовтні-листопаді, коли доєднається гостра респіраторна інфекція", - сказав Рубан.
За минулу добу коронавірус виявили у 182 мешканців Києва, серед них п'ятеро медиків.
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Вообще-то, ковид - это тоже (формально) ОРЗ, но в злобной версии.
PS Я не медик и не вирусолог, эти сведения - из Википедии.
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена
В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.
Об этом https://www.mirror.co.uk/news/us-news/woman-coughing-party-joked-coronavirus-22007987 сообщает Mirror.
Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news-releases/cluster-of-covid-19-cases-traced-to-birthday-party/ сообщалось , что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
Ну и при ношении маски под подбородком с нее толку тоже ноль. (ну разве что толстякам второй подбородок скрывать...)