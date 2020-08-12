Кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшиться у вересні, - Рубан

У Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, сьогодні реєструється велика кількість локальних хворих в організованих колективах, які не дотримуються заходів профілактики.

"Як лікар можу сказати, що у нас буде збільшена кількість захворювань у вересні місяці, коли організовані колективи будуть повертатися до навчання і до роботи після канікул та після відпочинку. Сьогодні ситуація контрольована, але пов’язана із підвищенням лабораторної діагностики. Гірша ситуація буде в жовтні-листопаді, коли доєднається гостра респіраторна інфекція", - сказав Рубан.

За минулу добу коронавірус виявили у 182 мешканців Києва, серед них п'ятеро медиків.

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