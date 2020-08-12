УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7809 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 798 16

Кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшиться у вересні, - Рубан

Кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшиться у вересні, - Рубан

У Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, сьогодні реєструється велика кількість локальних хворих в організованих колективах, які не дотримуються заходів профілактики.

"Як лікар можу сказати, що у нас буде збільшена кількість захворювань у вересні місяці, коли організовані колективи будуть повертатися до навчання і до роботи після канікул та після відпочинку. Сьогодні ситуація контрольована, але пов’язана із підвищенням лабораторної діагностики. Гірша ситуація буде в жовтні-листопаді, коли доєднається гостра респіраторна інфекція", - сказав Рубан.

За минулу добу коронавірус виявили у 182 мешканців Києва, серед них п'ятеро медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Держпродспоживслужба1 (581) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Покуй!Хоть в три раза.Кому нужны эти страшилки?
показати весь коментар
12.08.2020 13:59 Відповісти
+2
https://censor.net/user/107841 Да это же мистика какая-то! карма! мгновенная карма! Вот они против - и раз! заболели! Секта - ковидиоты, которые готовы и спать в намордниках.
показати весь коментар
12.08.2020 14:31 Відповісти
+1
Пугаєт ілі прідупіздаєт??
🤔
показати весь коментар
12.08.2020 13:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пугаєт ілі прідупіздаєт??
🤔
показати весь коментар
12.08.2020 13:52 Відповісти
В октябре будет зашкал по всем вирусным и невирусным инфекциям! Граждане избиратели, не подвергайте свое здоровье смертельной опасности! Помните, партии и правительство заботятся о вас!
показати весь коментар
12.08.2020 13:55 Відповісти
".... когда присоединится острая респираторная инфекция"

Вообще-то, ковид - это тоже (формально) ОРЗ, но в злобной версии.
PS Я не медик и не вирусолог, эти сведения - из Википедии.
показати весь коментар
12.08.2020 13:55 Відповісти
Особенно ухудшится в день выборов, когда люди будут голосовать, поэтому буду просить перенести выборы на более поздний срок, чтоб сберечь здоровье людей и особенно пригретые места зе-команды на местах.
показати весь коментар
12.08.2020 13:56 Відповісти
Покуй!Хоть в три раза.Кому нужны эти страшилки?
показати весь коментар
12.08.2020 13:59 Відповісти
Для секты верующих в ОТСУТСТВИЕ коронавируса: Друзья знакомых,которые отрицали существование коронавируса,причем активно пропагандировали это в интернете,заболели этим вирусом. Вылечились,но теперь лечат еще печень и почки!
показати весь коментар
12.08.2020 14:12 Відповісти
https://censor.net/user/107841 Да это же мистика какая-то! карма! мгновенная карма! Вот они против - и раз! заболели! Секта - ковидиоты, которые готовы и спать в намордниках.
показати весь коментар
12.08.2020 14:31 Відповісти
И не говорите!
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.
Об этом https://www.mirror.co.uk/news/us-news/woman-coughing-party-joked-coronavirus-22007987 сообщает Mirror.
Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news-releases/cluster-of-covid-19-cases-traced-to-birthday-party/ сообщалось , что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
показати весь коментар
12.08.2020 14:53 Відповісти
Карма, она бывает такой ироничной...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19

Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
показати весь коментар
12.08.2020 14:57 Відповісти
Надо, вместо масок, всем костюмы ОЗК носить и противогазы, чтобы с гарантией. Сто раз было сказано, что маска НЕ ЗАЩИЩАЕТ здоровых, ее надо носить БОЛЬНЫМ людям.
показати весь коментар
12.08.2020 15:59 Відповісти
Маска защищает здоровых в обычной обстановке. Но и переоценивать это тоже нельзя. Маска из 2 слоев марли практически не защищает, надо 5-7 слоев. И маски недостаточно в местах высокой вирусной концентрации (длительное нахождение возле больных.)
Ну и при ношении маски под подбородком с нее толку тоже ноль. (ну разве что толстякам второй подбородок скрывать...)
показати весь коментар
12.08.2020 16:16 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Убедил. Ты любого запугаешь. Надел маску, очки и перчатки. Сижу за компом, пишу.
показати весь коментар
12.08.2020 16:48 Відповісти
Маладэц.
показати весь коментар
12.08.2020 16:55 Відповісти
Не спасет! Тебя не спасет.
показати весь коментар
23.08.2020 16:27 Відповісти
Ай я- я -я. Вот як буває. Це ж нада.
показати весь коментар
12.08.2020 19:58 Відповісти
 
 