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Новости Коронавирус и карантин
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Число новых случаев COVID-19 в Киеве увеличится в сентябре, - Рубан

Число новых случаев COVID-19 в Киеве увеличится в сентябре, - Рубан

В Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавирус в Киеве в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, сегодня регистрируется большое количество локальных больных в организованных коллективах, которые не соблюдают меры профилактики.

"Как врач могу сказать, что у нас будет увеличено количество заболеваний в сентябре, когда организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и после отдыха. Сегодня ситуация контролируемая, но связана с повышением лабораторной диагностики. Хуже ситуация будет в октябре-ноябре, когда присоединится острая респираторная инфекция", - сказал Рубан.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 182 жителей Киева, среди них пятеро медиков.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Госпродпотребслужба (259) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Покуй!Хоть в три раза.Кому нужны эти страшилки?
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12.08.2020 13:59 Ответить
+2
https://censor.net/user/107841 Да это же мистика какая-то! карма! мгновенная карма! Вот они против - и раз! заболели! Секта - ковидиоты, которые готовы и спать в намордниках.
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12.08.2020 14:31 Ответить
+1
Пугаєт ілі прідупіздаєт??
🤔
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12.08.2020 13:52 Ответить
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Пугаєт ілі прідупіздаєт??
🤔
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12.08.2020 13:52 Ответить
В октябре будет зашкал по всем вирусным и невирусным инфекциям! Граждане избиратели, не подвергайте свое здоровье смертельной опасности! Помните, партии и правительство заботятся о вас!
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12.08.2020 13:55 Ответить
".... когда присоединится острая респираторная инфекция"

Вообще-то, ковид - это тоже (формально) ОРЗ, но в злобной версии.
PS Я не медик и не вирусолог, эти сведения - из Википедии.
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12.08.2020 13:55 Ответить
Особенно ухудшится в день выборов, когда люди будут голосовать, поэтому буду просить перенести выборы на более поздний срок, чтоб сберечь здоровье людей и особенно пригретые места зе-команды на местах.
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12.08.2020 13:56 Ответить
Покуй!Хоть в три раза.Кому нужны эти страшилки?
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12.08.2020 13:59 Ответить
Для секты верующих в ОТСУТСТВИЕ коронавируса: Друзья знакомых,которые отрицали существование коронавируса,причем активно пропагандировали это в интернете,заболели этим вирусом. Вылечились,но теперь лечат еще печень и почки!
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12.08.2020 14:12 Ответить
https://censor.net/user/107841 Да это же мистика какая-то! карма! мгновенная карма! Вот они против - и раз! заболели! Секта - ковидиоты, которые готовы и спать в намордниках.
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12.08.2020 14:31 Ответить
И не говорите!
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.
Об этом https://www.mirror.co.uk/news/us-news/woman-coughing-party-joked-coronavirus-22007987 сообщает Mirror.
Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news-releases/cluster-of-covid-19-cases-traced-to-birthday-party/ сообщалось , что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
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12.08.2020 14:53 Ответить
Карма, она бывает такой ироничной...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19

Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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12.08.2020 14:57 Ответить
Надо, вместо масок, всем костюмы ОЗК носить и противогазы, чтобы с гарантией. Сто раз было сказано, что маска НЕ ЗАЩИЩАЕТ здоровых, ее надо носить БОЛЬНЫМ людям.
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12.08.2020 15:59 Ответить
Маска защищает здоровых в обычной обстановке. Но и переоценивать это тоже нельзя. Маска из 2 слоев марли практически не защищает, надо 5-7 слоев. И маски недостаточно в местах высокой вирусной концентрации (длительное нахождение возле больных.)
Ну и при ношении маски под подбородком с нее толку тоже ноль. (ну разве что толстякам второй подбородок скрывать...)
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12.08.2020 16:16 Ответить
https://censor.net/user/95229 Убедил. Ты любого запугаешь. Надел маску, очки и перчатки. Сижу за компом, пишу.
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12.08.2020 16:48 Ответить
Маладэц.
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12.08.2020 16:55 Ответить
Не спасет! Тебя не спасет.
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23.08.2020 16:27 Ответить
Ай я- я -я. Вот як буває. Це ж нада.
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12.08.2020 19:58 Ответить
 
 