Число новых случаев COVID-19 в Киеве увеличится в сентябре, - Рубан

В Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавирус в Киеве в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, сегодня регистрируется большое количество локальных больных в организованных коллективах, которые не соблюдают меры профилактики.

"Как врач могу сказать, что у нас будет увеличено количество заболеваний в сентябре, когда организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и после отдыха. Сегодня ситуация контролируемая, но связана с повышением лабораторной диагностики. Хуже ситуация будет в октябре-ноябре, когда присоединится острая респираторная инфекция", - сказал Рубан.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 182 жителей Киева, среди них пятеро медиков.

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