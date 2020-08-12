Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева, а также поведет на местные выборы команду своей политической силы "Экопартия".

"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЭкоПартии - в Киевсовет", - написал он на странице в Фейсбуке в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

По словам Березы, киевлянам нужна своя власть, которая будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков.

"За руль, наконец, должны стать люди, которые готовы на реальные действия и готовы показать реальные результаты. В 2020 году у нас есть шанс, наконец, предоставить нашему городу возможность дышать свободно. Нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и квартальцами", - отметил экс-нардеп.

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Он добавил, что альтернативой должны быть люди, которых беспокоят проблемы Киева, а не партийные рейтинги или межпартийные договоренности.

"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей ЭкоПартии в Киевсовет. В наших рядах - профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть от коррупции!" - подытожил Береза.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет баллотироваться вновь. От партии "Слуга народа" на выборы пойдет народный депутат Ирина Верещук. Телеведущий Сергей Притула также будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".



