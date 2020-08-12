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Новости Местные выборы-2020
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Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева

Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева, а также поведет на местные выборы команду своей политической силы "Экопартия".

"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЭкоПартии - в Киевсовет", - написал он на странице в Фейсбуке в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

По словам Березы, киевлянам нужна своя власть, которая будет работать на город, а не на группы влияния и застройщиков.

"За руль, наконец, должны стать люди, которые готовы на реальные действия и готовы показать реальные результаты. В 2020 году у нас есть шанс, наконец, предоставить нашему городу возможность дышать свободно. Нужно только выгнать из кабинетов старых коррупционеров и не позволить завести новых, в сочетании с очередными лжецами, проходимцами и квартальцами", - отметил экс-нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Когда я стану мэром, через год мне не надоест и я не сложу мандат", - кандидат в мэры Киева от "Голоса" Притула на партийном съезде троллит экс-главу политсилы Вакарчука. ВИДЕО

Он добавил, что альтернативой должны быть люди, которых беспокоят проблемы Киева, а не партийные рейтинги или межпартийные договоренности.

"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей ЭкоПартии в Киевсовет. В наших рядах - профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть от коррупции!" - подытожил Береза.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет баллотироваться вновь. От партии "Слуга народа" на выборы пойдет народный депутат Ирина Верещук. Телеведущий Сергей Притула также будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".

Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева 01
Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева 02

Автор: 

Киев (25793) Киевсовет (1378) местные выборы (2752) мэр (1652) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+10
Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 5564
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12.08.2020 11:42 Ответить
+7
было бы сенсацией если бы пошел в дворники ....... Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8762
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12.08.2020 11:41 Ответить
+7
Ще одне кошерне ипало з паспортом ісраїля
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12.08.2020 11:42 Ответить
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???? !!!!
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12.08.2020 11:37 Ответить
Борислав Береза, по метрике Бляхер
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12.08.2020 12:05 Ответить
А петя- вальцман, а главзебил ... И шо?
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12.08.2020 13:25 Ответить
И ниШО, просто констатация факта
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12.08.2020 13:26 Ответить
Так отож.
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12.08.2020 13:32 Ответить
Ото ж бо й воно
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12.08.2020 13:37 Ответить
Куме, я з вами выпью 😄
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12.08.2020 14:25 Ответить
А главзебил - ЗЕльцман!
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12.08.2020 13:48 Ответить
было бы сенсацией если бы пошел в дворники ....... Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8762
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12.08.2020 11:41 Ответить
Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 5564
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12.08.2020 11:42 Ответить
Ти просто %понутий, чи за гроші?
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12.08.2020 12:24 Ответить
Он прикалывается. ну зачем ты так? Это стандартная надпись на дверях жд и метро вагонов.
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12.08.2020 12:39 Ответить
Приезжай в гости, покатую на метро 😄
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12.08.2020 13:26 Ответить
Та я розумію, що то за напис, але увʼязати це з виборами- треба бути дуже альтернативно обдарованим!
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12.08.2020 13:47 Ответить
Не будьте таким серьезным, улыбайтесь 🙂
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12.08.2020 14:18 Ответить
Ще одне кошерне ипало з паспортом ісраїля
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12.08.2020 11:42 Ответить
А вы не хотите баллотироваться на должность мэра Киева?
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12.08.2020 14:31 Ответить
Ніт,у міня ніт паспорта ісраїля.
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12.08.2020 15:03 Ответить
Всего то? А мне показалось, что у вас ума не хватает.
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12.08.2020 15:54 Ответить
Ну, тоно, у вас ума не хватает. Точнее его, ума, у вас вообще нет. Мозг есть, а извилин всего три. Жевательная, срат..ная и ..., впрочем всего две, извилины.
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12.08.2020 20:47 Ответить
поближе до корыта ,подальше от войска ,ай да маладэц!!!
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12.08.2020 11:42 Ответить
Мужик толковый.,не чета 73 % быдлу
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12.08.2020 11:47 Ответить
Какой толк?
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12.08.2020 11:54 Ответить
Красиво закрыл собой кремлевкую КРЫСУ *********...
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12.08.2020 11:48 Ответить
а че не мером Хайфы?)
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12.08.2020 11:55 Ответить
Там нет гоев.
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12.08.2020 11:56 Ответить
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт



Виборці розмовляють з Пальчевським


https://twitter.com/i/status/1293440123787452417 https://twitter.com/i/status/1293440123787452417
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12.08.2020 11:57 Ответить
Нате й мій глек на капусту, щоб і я була Настя......
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12.08.2020 11:59 Ответить
Чи цікаво буде, коли перегризуться адекватні українські патріоти, а мером виберуть колегу ********** по РАШИСТСЬКОМУ ТБ Пальчевського
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12.08.2020 12:02 Ответить
Да все к тому и идет,пока все грызутся на Пальчевского пять телеканалов работает.
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12.08.2020 12:04 Ответить
Тоже мутный тип.
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12.08.2020 12:03 Ответить
Любой кто был вначале за ЗЕ ( а Борислав так себя улэслыво метил в будущую власть поначалу...) , ЛЮБОЙ!!! не сказавший правду о наступающей беде, не достоин ни одного процента поддержки.
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12.08.2020 12:15 Ответить
Наук... Согласен, почти. Но по чесноку, к Пете претензий валом. Другое дело- как вообще можно было топить за зебила...😡
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12.08.2020 13:29 Ответить
https://twitter.com/DDen911

https://twitter.com/DDen911 Денис



Мер Кличко розпочав брудну піар кампанію проти кандидата Притули. Подібні оголошення було розміщено у всіх вагонах київського метро.

Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва - Цензор.НЕТ 7193
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12.08.2020 12:04 Ответить
Эй кто ещё хочет баллотироваться в мэры Киева Гулять так гулять Сколько там внести надо Сейчас в букмекерке выиграю и пойду документы подавать
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12.08.2020 12:05 Ответить
Новый клоун Притула собрался в меры от недопартии))
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12.08.2020 12:05 Ответить
невже малайців у владі ще не вистачає..?
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12.08.2020 12:13 Ответить
Зачем????
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12.08.2020 12:14 Ответить
Теж єврей, але Кадирова, на відміну від Зеленського не засцав.
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12.08.2020 12:14 Ответить
Борислав, Пальчевский тоже топил за НЕлоха, ну мож посильнее, чем Вы ... НО какая разница!!!!
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12.08.2020 12:17 Ответить
У этого ГОСПОДИНА не очень чистое нижнее бельё- а он пост мэра( есть ли такая должность в реестре рангов чиновников) хочет занять.
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12.08.2020 12:29 Ответить
Витя, вам не кожется, что вы не на тех баррикадах? А еще говорят, что в Беларуссии интернет отключен. Вам бы флаг сменить. Вот, так, как вы, Витя, и палится вся ваша тупая ольгинская шобла вонючих тролей.😊
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12.08.2020 14:35 Ответить
Манерный клоун, банящий у себя на странице даже за вежливое альтернативное мнение идет за своими 2%
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12.08.2020 12:31 Ответить
Береза пусть будет МЭРОМ, а достойный ЧЕЛОВЕК - киевский городской голова - председатель Киевского городского совета
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12.08.2020 12:32 Ответить
Посоветуй своему Таракану на избивать протестующих. А в Киеве и без сопливых разберемся.
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12.08.2020 12:41 Ответить
А что это в Беларуси уже интернет бацька включил?)
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12.08.2020 12:40 Ответить
Буду краток: БРЗ - ПНХ !
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12.08.2020 12:42 Ответить
Вообще если надо взять и послать подальше все эти жлобские сливки политических помоев и посмотреть у кого самый лучший микрорайон и выбрать его мэром Киева.
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12.08.2020 12:52 Ответить
кругом еврэи
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12.08.2020 12:59 Ответить
зеленые цуцики и ОПИЖОпники пролетают
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12.08.2020 13:24 Ответить
 
 