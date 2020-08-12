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Новини Місцеві вибори-2020
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Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Колишній народний депутат України Борислав Береза заявив, що балотуватиметься в мери Києва, а також поведе на місцеві вибори команду своєї політичної сили "Екопартія".

"Так, я прийняв остаточне рішення і йду у мери Києва, а моя команда ЕкоПартії - до Київради", - написав він на сторінці в фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Берези, киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу і забудовників.

"За кермо нарешті мають стати люди, які готові на реальні дії та готові показати реальні результати. У 2020 році в нас є шанс нарешті надати нашому місту можливість дихати вільно. Потрібно лише вигнати з кабінетів старих корупціонерів, та не дозволити завести нових, в купі з черговими брехунами, пройдисвітами й квартальцями", - зазначив екснардеп.

Також дивіться: "Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука. ВIДЕО

Він додав, що альтернативою повинні бути люди, яких турбують проблеми Києва, а не партійні рейтинги або міжпартійні домовленості.

"Я прийняв рішення йти у мери Києва й вести команду своєї ЕкоПартії у Київраду. В наших рядах - професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, й рішучі політики спроможні втілити її у життя. Разом ми очистимо місто від сміття, а владу від корупції!", - підсумував Береза.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, 2020 року. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що буде балотуватися знову. Від партії "Слуга народу" на вибори піде народний депутатка Ірина Верещук. Телеведучий Сергій Притула також буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос".

Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва 01
Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва 02

Автор: 

Київ (19793) Київрада (804) місцеві вибори (1366) мер (510) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+10
Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 5564
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12.08.2020 11:42 Відповісти
+7
было бы сенсацией если бы пошел в дворники ....... Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8762
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12.08.2020 11:41 Відповісти
+7
Ще одне кошерне ипало з паспортом ісраїля
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12.08.2020 11:42 Відповісти
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???? !!!!
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12.08.2020 11:37 Відповісти
Борислав Береза, по метрике Бляхер
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12.08.2020 12:05 Відповісти
А петя- вальцман, а главзебил ... И шо?
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12.08.2020 13:25 Відповісти
И ниШО, просто констатация факта
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12.08.2020 13:26 Відповісти
Так отож.
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12.08.2020 13:32 Відповісти
Ото ж бо й воно
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12.08.2020 13:37 Відповісти
Куме, я з вами выпью 😄
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12.08.2020 14:25 Відповісти
А главзебил - ЗЕльцман!
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12.08.2020 13:48 Відповісти
было бы сенсацией если бы пошел в дворники ....... Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8762
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12.08.2020 11:41 Відповісти
Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 5564
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12.08.2020 11:42 Відповісти
Ти просто %понутий, чи за гроші?
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12.08.2020 12:24 Відповісти
Он прикалывается. ну зачем ты так? Это стандартная надпись на дверях жд и метро вагонов.
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12.08.2020 12:39 Відповісти
Приезжай в гости, покатую на метро 😄
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12.08.2020 13:26 Відповісти
Та я розумію, що то за напис, але увʼязати це з виборами- треба бути дуже альтернативно обдарованим!
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12.08.2020 13:47 Відповісти
Не будьте таким серьезным, улыбайтесь 🙂
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12.08.2020 14:18 Відповісти
Ще одне кошерне ипало з паспортом ісраїля
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12.08.2020 11:42 Відповісти
А вы не хотите баллотироваться на должность мэра Киева?
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12.08.2020 14:31 Відповісти
Ніт,у міня ніт паспорта ісраїля.
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12.08.2020 15:03 Відповісти
Всего то? А мне показалось, что у вас ума не хватает.
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12.08.2020 15:54 Відповісти
Ну, тоно, у вас ума не хватает. Точнее его, ума, у вас вообще нет. Мозг есть, а извилин всего три. Жевательная, срат..ная и ..., впрочем всего две, извилины.
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12.08.2020 20:47 Відповісти
поближе до корыта ,подальше от войска ,ай да маладэц!!!
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12.08.2020 11:42 Відповісти
Мужик толковый.,не чета 73 % быдлу
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12.08.2020 11:47 Відповісти
Какой толк?
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12.08.2020 11:54 Відповісти
Красиво закрыл собой кремлевкую КРЫСУ *********...
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12.08.2020 11:48 Відповісти
а че не мером Хайфы?)
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12.08.2020 11:55 Відповісти
Там нет гоев.
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12.08.2020 11:56 Відповісти
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт



Виборці розмовляють з Пальчевським


https://twitter.com/i/status/1293440123787452417 https://twitter.com/i/status/1293440123787452417
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12.08.2020 11:57 Відповісти
Нате й мій глек на капусту, щоб і я була Настя......
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12.08.2020 11:59 Відповісти
Чи цікаво буде, коли перегризуться адекватні українські патріоти, а мером виберуть колегу ********** по РАШИСТСЬКОМУ ТБ Пальчевського
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12.08.2020 12:02 Відповісти
Да все к тому и идет,пока все грызутся на Пальчевского пять телеканалов работает.
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12.08.2020 12:04 Відповісти
Тоже мутный тип.
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12.08.2020 12:03 Відповісти
Любой кто был вначале за ЗЕ ( а Борислав так себя улэслыво метил в будущую власть поначалу...) , ЛЮБОЙ!!! не сказавший правду о наступающей беде, не достоин ни одного процента поддержки.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Наук... Согласен, почти. Но по чесноку, к Пете претензий валом. Другое дело- как вообще можно было топить за зебила...😡
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12.08.2020 13:29 Відповісти
https://twitter.com/DDen911

https://twitter.com/DDen911 Денис



Мер Кличко розпочав брудну піар кампанію проти кандидата Притули. Подібні оголошення було розміщено у всіх вагонах київського метро.

Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва - Цензор.НЕТ 7193
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12.08.2020 12:04 Відповісти
Эй кто ещё хочет баллотироваться в мэры Киева Гулять так гулять Сколько там внести надо Сейчас в букмекерке выиграю и пойду документы подавать
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12.08.2020 12:05 Відповісти
Новый клоун Притула собрался в меры от недопартии))
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12.08.2020 12:05 Відповісти
невже малайців у владі ще не вистачає..?
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12.08.2020 12:13 Відповісти
Зачем????
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12.08.2020 12:14 Відповісти
Теж єврей, але Кадирова, на відміну від Зеленського не засцав.
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12.08.2020 12:14 Відповісти
Борислав, Пальчевский тоже топил за НЕлоха, ну мож посильнее, чем Вы ... НО какая разница!!!!
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12.08.2020 12:17 Відповісти
У этого ГОСПОДИНА не очень чистое нижнее бельё- а он пост мэра( есть ли такая должность в реестре рангов чиновников) хочет занять.
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12.08.2020 12:29 Відповісти
Витя, вам не кожется, что вы не на тех баррикадах? А еще говорят, что в Беларуссии интернет отключен. Вам бы флаг сменить. Вот, так, как вы, Витя, и палится вся ваша тупая ольгинская шобла вонючих тролей.😊
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Манерный клоун, банящий у себя на странице даже за вежливое альтернативное мнение идет за своими 2%
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12.08.2020 12:31 Відповісти
Береза пусть будет МЭРОМ, а достойный ЧЕЛОВЕК - киевский городской голова - председатель Киевского городского совета
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12.08.2020 12:32 Відповісти
Посоветуй своему Таракану на избивать протестующих. А в Киеве и без сопливых разберемся.
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12.08.2020 12:41 Відповісти
А что это в Беларуси уже интернет бацька включил?)
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12.08.2020 12:40 Відповісти
Буду краток: БРЗ - ПНХ !
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12.08.2020 12:42 Відповісти
Вообще если надо взять и послать подальше все эти жлобские сливки политических помоев и посмотреть у кого самый лучший микрорайон и выбрать его мэром Киева.
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12.08.2020 12:52 Відповісти
кругом еврэи
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12.08.2020 12:59 Відповісти
зеленые цуцики и ОПИЖОпники пролетают
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12.08.2020 13:24 Відповісти
 
 