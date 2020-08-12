Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Колишній народний депутат України Борислав Береза заявив, що балотуватиметься в мери Києва, а також поведе на місцеві вибори команду своєї політичної сили "Екопартія".

"Так, я прийняв остаточне рішення і йду у мери Києва, а моя команда ЕкоПартії - до Київради", - написав він на сторінці в фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Берези, киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу і забудовників.

"За кермо нарешті мають стати люди, які готові на реальні дії та готові показати реальні результати. У 2020 році в нас є шанс нарешті надати нашому місту можливість дихати вільно. Потрібно лише вигнати з кабінетів старих корупціонерів, та не дозволити завести нових, в купі з черговими брехунами, пройдисвітами й квартальцями", - зазначив екснардеп.

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Він додав, що альтернативою повинні бути люди, яких турбують проблеми Києва, а не партійні рейтинги або міжпартійні домовленості.

"Я прийняв рішення йти у мери Києва й вести команду своєї ЕкоПартії у Київраду. В наших рядах - професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, й рішучі політики спроможні втілити її у життя. Разом ми очистимо місто від сміття, а владу від корупції!", - підсумував Береза.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, 2020 року. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що буде балотуватися знову. Від партії "Слуга народу" на вибори піде народний депутатка Ірина Верещук. Телеведучий Сергій Притула також буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос".



