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"Когда я стану мэром, через год мне не надоест и я не сложу мандат", - кандидат в мэры Киева от "Голоса" Притула на партийном съезде троллит экс-главу политсилы Вакарчука. ВИДЕО

Украинский шоумен Сергей Притула в своей речи во время выдвижения его кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" заявил, что не намерен уходить через год с поста мэра в случае избрания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Притула намекнул на решения экс-главы партии "Голос" Святослава Вакарчука, который дважды сложил депутатские полномочия.

"Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест и не сложу мандат", - заявил Притула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) кандидат (1015) Киев (25793) местные выборы (2752) мэр (1652) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+34
Квартал кончился? Варяты на подмогу? А Дизель-шоу на следующие выборы?
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12.08.2020 10:16 Ответить
+23
Я и мои знакомые будут голосовать за туговатого Кличка...
Но 73% подозреваю все таки сделают свое дело...
Их жизнь ничему не учит
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12.08.2020 10:22 Ответить
+18
Пальчевский и все остальные-это вылупки из одного яйца с зеленским.Их много наклонировало фсб.
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12.08.2020 10:22 Ответить
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Страница 3 из 3
Притула, да не станешь ты мером, иди ***** вслед за Славком.
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12.08.2020 13:52 Ответить
От жив був такий собі Притула а тут взяв і здох.
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12.08.2020 14:03 Ответить
Твою ревизию! Притула и тищенко. Ваше реалити-шоу с проверкой качества работы заведений сферы обслуживания: рестораций, гостинок, столовок, и обнаружение грибка в душевых, больше пользы принесет городам, городкам и другим населенных, пока еще, селам. Ваше стремление быть мером такого мегаполиса как Киев, преждевременно. Черные шары вам. Белых net.
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12.08.2020 14:56 Ответить
Притула будет лучшим мером Киева. Пусть готовит программу!
Проголосую за него при наличии программы.
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12.08.2020 16:56 Ответить
...и при отсутствии мозга
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19.08.2020 12:43 Ответить
На мэры Киева идут только 2 честных патриота - Томенко и Притула . Остальные лайно !
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12.08.2020 17:51 Ответить
Да все они одним миром мазаны, так что - не надо.
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12.08.2020 20:19 Ответить
я вас понял ( Кличко )
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12.08.2020 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=A6KspQjxDQk Городок - Привет тёще
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12.08.2020 18:21 Ответить
там из нормальных только Кличко
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12.08.2020 20:13 Ответить
Ага, бо він може дивитись в завтрашній день...
"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 6637
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13.08.2020 02:41 Ответить
Обещай - обещай, Зе тоже многое обещал, ну и что, все эти обещания до сраки. Все вы только обещаете, чтоб власть получить, а получили, сразу обещания испарились и следа не осталось. Всем уже знакомы эти сказки, так что хорош уже вешать людям лапшу, или считаете, что все лохи???
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12.08.2020 20:17 Ответить
опять клоун.... танунахуи.......
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13.08.2020 00:56 Ответить
Украинский шоумен Сергей Притула в своей речи во время выдвижения его кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" заявил, что не намерен уходить через год с поста мэра в случае избрания. Источник: https://censor.net/v3213229

ПРИТУЛА НЕ БУДЬ КЛОУНОМ - КУДИ ТИ ЛІЗЕШ ?
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13.08.2020 02:38 Ответить
А чому Дизель Шоу ще нікого не виставило на мери?
"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 8228
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13.08.2020 02:39 Ответить
* * *
Партія "Голос" повідомила про перейменування на "Гумор".

* * *
Умнее всех среди комиков оказались "Дизель Шоу". Это надо уметь - так грамотно вытеснить всех своих конкурентов в политику
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13.08.2020 12:05 Ответить
August 12th, 2020. https://ibigdan.livejournal.com/25446395.html Новости Дарницкого рынка

"Коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат", - кандидат у мери Києва від "Голосу" Притула на партійному з'їзді тролить ексглаву політсили Вакарчука - Цензор.НЕТ 5478Прекрасно помню, как год назад здешние продавцы находились в состоянии эйфории и тяжёлого возбуждения. Они шутили и радостно переговаривались: всё! хватит грабить страну! теперь заживём!

И даже прибухивали на радостях из-под прилавка.

Сегодня иду на голос. "Как же надоели эти клоуны! Страну превращают в 95-й квартал!" И обращаясь ко мне: правда, жiночка?

- Правда, - отвечаю. - Так вы же за них голосовали!
- Кто, я? Я за клоуна не голосовала. - Катюха, - обращаясь к соседке, - ты за Зеленского голосовала?
- Да божезбав!

Теперь концов не найти.
Концы в воду.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626169347540612&id=100004426862044 Сестра Чемоданова
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13.08.2020 12:35 Ответить
Притула ,украинец и скрытый потужный бандеровец. И этим все сказано.Равнять нынешнее фейковое достояние с ним ,это крайняя политическая бестактность!
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14.08.2020 13:19 Ответить
Скрытый потужный бандеровец в окружении потужных рыгов-родственников по жене
Тесть - донецкий строительный барон, теща - давит джипом женщин и детей, и ей за это ничего, муж сестры - Хомутынник, схематозник №1 среди рыгов!
Классный будет мэр
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19.08.2020 12:46 Ответить
цього той дурень не знав....
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24.08.2020 18:43 Ответить
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