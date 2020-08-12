"Когда я стану мэром, через год мне не надоест и я не сложу мандат", - кандидат в мэры Киева от "Голоса" Притула на партийном съезде троллит экс-главу политсилы Вакарчука. ВИДЕО

Украинский шоумен Сергей Притула в своей речи во время выдвижения его кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" заявил, что не намерен уходить через год с поста мэра в случае избрания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Притула намекнул на решения экс-главы партии "Голос" Святослава Вакарчука, который дважды сложил депутатские полномочия.

"Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест и не сложу мандат", - заявил Притула.

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