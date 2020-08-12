"Когда я стану мэром, через год мне не надоест и я не сложу мандат", - кандидат в мэры Киева от "Голоса" Притула на партийном съезде троллит экс-главу политсилы Вакарчука. ВИДЕО
Украинский шоумен Сергей Притула в своей речи во время выдвижения его кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" заявил, что не намерен уходить через год с поста мэра в случае избрания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Притула намекнул на решения экс-главы партии "Голос" Святослава Вакарчука, который дважды сложил депутатские полномочия.
"Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест и не сложу мандат", - заявил Притула.
Топ комментарии
+34 18c49ed2
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+23 Геракл Платонович
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+18 сидор сидоров #370749
показать весь комментарий12.08.2020 10:22 Ответить Ссылка
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Проголосую за него при наличии программы.
ПРИТУЛА НЕ БУДЬ КЛОУНОМ - КУДИ ТИ ЛІЗЕШ ?
Партія "Голос" повідомила про перейменування на "Гумор".
* * *
Умнее всех среди комиков оказались "Дизель Шоу". Это надо уметь - так грамотно вытеснить всех своих конкурентов в политику
Прекрасно помню, как год назад здешние продавцы находились в состоянии эйфории и тяжёлого возбуждения. Они шутили и радостно переговаривались: всё! хватит грабить страну! теперь заживём!
И даже прибухивали на радостях из-под прилавка.
Сегодня иду на голос. "Как же надоели эти клоуны! Страну превращают в 95-й квартал!" И обращаясь ко мне: правда, жiночка?
- Правда, - отвечаю. - Так вы же за них голосовали!
- Кто, я? Я за клоуна не голосовала. - Катюха, - обращаясь к соседке, - ты за Зеленского голосовала?
- Да божезбав!
Теперь концов не найти.
Концы в воду.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626169347540612&id=100004426862044 Сестра Чемоданова
Тесть - донецкий строительный барон, теща - давит джипом женщин и детей, и ей за это ничего, муж сестры - Хомутынник, схематозник №1 среди рыгов!
Классный будет мэр