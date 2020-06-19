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Вакарчук (340) Голос партия (499)

Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата

Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата

Нардеп "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал, что сначала выйдет из фракции, а затем будет исключен из партии на съезде - так он автоматически потеряет депутатский мандат.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - говорится в сообщении.

"Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа", - добавил Вакарчук.

По его словам, такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - подытожил Вакарчук.

Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Железняк об отказе ВР приостанавливать полномочия Вакарчука: "Коллеги хотели, наверное, пошутить так"

Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата 01

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Топ комментарии
+17
как же ему хочется не терять деньги от песенок.
он второй раз в раде
когда в первый он сбежал - я подумал "бывает, не пошло"
но какого ты лез во второй раз? оттягивая голоса от достойных кандидатов.
пустышка и фигляр. банальный песнечес.
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19.06.2020 13:47
+15
Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата - Цензор.НЕТ 576
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19.06.2020 13:52
+12
малодушное чмо "Не моя война".. тьфу! противно!
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19.06.2020 13:52
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Это точно.
Ударение на "І".
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19.06.2020 14:25 Ответить
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 242
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19.06.2020 14:01 Ответить
Одним пришибленным меньше.
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19.06.2020 14:02 Ответить
БЕЗ СЛАВНЫЙ ГОЛОС. Шо вин, шо партия.
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19.06.2020 14:05 Ответить
Чекаємо на Аліну у Раді, не має сумніву що це достойна людина.
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19.06.2020 14:08 Ответить
иди бесславный Слава пой ...
политика, это тоже -"не твоя війна"
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19.06.2020 14:12 Ответить
надеюсь сявку заест совесть и он покончит жизнь самоубийфством, выстрелом в анальное отверстие
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19.06.2020 14:22 Ответить
в твоё.
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19.06.2020 14:44 Ответить
Вот что значит опыт!
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19.06.2020 14:26 Ответить
Самострєл Вакарчук.
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19.06.2020 14:37 Ответить
Как за налоги Славка припёрли,так и "спелся".
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19.06.2020 14:47 Ответить
Как это не дико прозвучит,но я бы на законодательном уровне,запретил раз и навсегда Вакарчуку баллотировать во власть на любом её уровне!
Сопляк и размазня,позор для Украины!
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19.06.2020 15:04 Ответить
по мірі викриття "особистості" Слявіка, змінюється ставлення до нього. Не знаю, кому як, а мені чогось важко його поважати.. Навіть, як співака.
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19.06.2020 15:06 Ответить
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 2164
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19.06.2020 15:18 Ответить
З Неймовірного ,але можливого в Україні.

Славко мав шанс стати президентом..

УЯВЛЯЄТЕ !?
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19.06.2020 16:07 Ответить
Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата - Цензор.НЕТ 9584
Ну чому ж..
Є ще варіант вийти з депутатів,який недавно виконав інший депутат на унітазі..
Героям Слава !
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19.06.2020 16:18 Ответить
Типовий ,щирий ,українець ! И кого така людина може привести в раду !
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19.06.2020 16:24 Ответить
Оце так вдача. Мужній вчинок!
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19.06.2020 16:55 Ответить
А писюнист янелох, когда своим делом - писюнизмом, займётся? зЕбилы жаждут на голый зад попялиться!!! Это ему не интим с моржовой ... , в глазки заглядывать!
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19.06.2020 18:03 Ответить
Мудак
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19.06.2020 19:05 Ответить
+5% к рейтингу Порошенко.
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19.06.2020 19:35 Ответить
Давай, топай уже, ніякий у всьому. Та й голос твій мені абсолютно не подобається.
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19.06.2020 19:47 Ответить
"Це було виявленням поваги до мого рішення"???
Щось дуже мало депутатів тебе поважає, тобі не здається? Чого б це, Славку?
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22.06.2020 11:13 Ответить
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