Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата

Нардеп "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал, что сначала выйдет из фракции, а затем будет исключен из партии на съезде - так он автоматически потеряет депутатский мандат.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - говорится в сообщении.

"Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа", - добавил Вакарчук.

По его словам, такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - подытожил Вакарчук.

Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

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