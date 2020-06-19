Вакарчук рассказал, как уйдет из Рады: Выйду из фракции, а потом буду исключен съездом партии, это приведет к потере мандата
Нардеп "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал, что сначала выйдет из фракции, а затем будет исключен из партии на съезде - так он автоматически потеряет депутатский мандат.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - говорится в сообщении.
"Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа", - добавил Вакарчук.
По его словам, такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный.
"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - подытожил Вакарчук.
Напоминаем, 11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия.
Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
Верховная Рада отказалась поддержать досрочное прекращение полномочий нардепа и экс-лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.
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Ударение на "І".
политика, это тоже -"не твоя війна"
Сопляк и размазня,позор для Украины!
Славко мав шанс стати президентом..
УЯВЛЯЄТЕ !?
Ну чому ж..
Є ще варіант вийти з депутатів,який недавно виконав інший депутат на унітазі..
Героям Слава !
Щось дуже мало депутатів тебе поважає, тобі не здається? Чого б це, Славку?